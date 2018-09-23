2018-09-23T23:33:11+03:00
Общество

Модели с тройной грудью прошлись по подиуму на Неделе моды в Милане

Во время показа GCDS девушки предстали перед зрителями с накладной третьей грудью
Дарья ИВАШКИНА
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Фото: Andreas Rentz/Getty ImagesФото: Andreas Rentz/Getty Images
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Участники Недели моды в Милане не устают шокировать зрителей. К примеру, во время показа уличного бренда GCDS на подиум вышли модели с тройной грудью и прошлись по нему как ни в чем не бывало.

Фото: Andreas Rentz/Getty Images

Фото: Andreas Rentz/Getty Images

Как оказалось, шоу было посвящено идее «эволюции человечества». Другими словами, создатели новой коллекции GCDS - братья Джулиано и Джордано Кальза - хотели показать людям мир будущего, когда человеческая форма, по мнению дизайнеров, изменится, а миром будет править их бренд. Что ж, это хотя бы объясняет наличие на подиуме неоновых вывесок с надписью «GCDS Corp is your only God» («GCDS Corp - ваш единственный Бог»).

Фото: Andreas Rentz/Getty Images

Фото: Andreas Rentz/Getty Images

Кстати, напомним, некоторое время назад в соцсетях появилась новость о том, что американка пришила себе третью грудь. Таким необычным путем девушка, по ее собственному признанию, решила добиться славы телеведущей . Однако спустя несколько дней выяснилось, что несостоявшаяся звезда ТВ - обычная мошенница: третья грудь оказалась накладной.

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