Модели с тройной грудью прошлись по подиуму на Неделе моды в Милане

23 Сент. 23:30 2018-09-23T23:33:11+03:00

Участники Недели моды в Милане не устают шокировать зрителей. К примеру, во время показа уличного бренда GCDS на подиум вышли модели с тройной грудью и прошлись по нему как ни в чем не бывало.

Фото: Andreas Rentz/Getty Images

Как оказалось, шоу было посвящено идее «эволюции человечества». Другими словами, создатели новой коллекции GCDS - братья Джулиано и Джордано Кальза - хотели показать людям мир будущего, когда человеческая форма, по мнению дизайнеров, изменится, а миром будет править их бренд. Что ж, это хотя бы объясняет наличие на подиуме неоновых вывесок с надписью «GCDS Corp is your only God» («GCDS Corp - ваш единственный Бог»).

Фото: Andreas Rentz/Getty Images

Кстати, напомним, некоторое время назад в соцсетях появилась новость о том, что американка пришила себе третью грудь. Таким необычным путем девушка, по ее собственному признанию, решила добиться славы телеведущей . Однако спустя несколько дней выяснилось, что несостоявшаяся звезда ТВ - обычная мошенница: третья грудь оказалась накладной.