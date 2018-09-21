Больше миллиона рублей на помощь детям удалось собрать на благотворительной выставке современного искусства в Москве

СЕГОДНЯ 15:27 2018-09-21T15:27:58+03:00

Екатерина Бермант и одна из самых необычных работ выставки: «Осень» Людмилы Григорьевой-Семятицкой выполнена из порванных кусочков бумаги Фото: «Детские сердца»

Сбор велся в поддержку девятилетней Лики Соловьёвой из Кировской области. Но благодаря неравнодушным людям фонд «Детские сердца» сможет оплатить операции на сердце еще трём малышам

Изменить размер текста: A A

Несколько дней назад завершилась выставка фонда «Детские сердца» «Натюрморт: Живые картины – живые дети», которая проходила с 11 по 15 сентября в галерее «Роза Азора». Это была восьмая по счёту благотворительная выставка фонда и первая по количеству собранных средств – удалось собрать 1 012 000 рублей. Изначально сбор велся в поддержку девятилетней Лики Соловьёвой из Кировской области. Однако теперь фонд сможет оплатить операции на сердце еще трём детям, причем собраны эти деньги с помощью искусства, а картины будут долгое время греть сердца жертвователей, украшая их дома.

Сотрудники фонда уверены, что благотворительность – это норма жизни цивилизованного общества, которая может приносить радость и вдохновение в повседневную жизнь.

«Благотворительность – казалось бы, слово длинное и скучное, но на самом деле это бешеная энергия сердец, тепло рук, на пустом месте творящих чудеса, - говорит директор фонда Катя Бермант. - Можно возмущаться: «Куда катится мир?», а можно самому толкать его в нужном направлении и творить добрые дела, творить свою жизнь, становясь лучшей версией себя, помогая слабому».

Несколько интересных фактов о прошедшей выставке:

Самое большое количество работ и художников и собранных денег за 8 лет для фонда: 87 работ, 67 художников, 27 покупателей.

Самая большая картина экспозиции: «Арбуз» Марины Колдобской, её размер - 70х90 см.

«Арбуз» Марины Колдобской Фото: «Детские сердца»

Самая маленькая картина: «Маргаритки» Маргариты Благой, 10х15 см.

Из каких городов, кроме Москвы, были переданы картины: Санкт-Петербург, Липецк, Минск, Иерусалим, Тель-Авив.

Куда, кроме России, отправятся картины: Эстония, Америка

Самая большая серия картин: 6 работ передали Мария Белова и Алексей Политов. Их жизнеутверждающие полотна особенно полюбились посетителям за понятные и милые сердцу каждого россиянина названия: «Килограмм наваги», «Одна беленькая, две красненьких» и др. Вся серия отправилась к одному покупателю.

«Килограмм наваги», Мария Белова и Алексей Политов Фото: «Детские сердца»

Самый постоянный участник выставок: Маруся Соловьева рисует для фонда на протяжении восьми лет, её потрясающий натюрморт на старинных досках в этот раз приехал из Липецка.

Продажа до открытия: Второй год подряд картины художницы Надежды Нестеровой забирают раньше других. Их покупают прямо в багетной мастерской из рук художника.

Художники – не совсем художники: Специально для выставки натюрморты нарисовали люди, широко известные вне сферы изобразительного искусства: музыкант Андрей Макаревич и архитектор Евгений Асс.

Андрей Макаревич отдал на выставку чёрно-белый натюрморт Фото: «Детские сердца»

Самый странный натюрморт: Когда Катя Бермант попросила Сашу Галицкого написать картину для фонда, он ответил, что у него как раз есть натюрморт, но он «странный». И правда: посредине накрытого стола стоит человечек.

Самая необычная техника исполнения работы: «Осень» Людмилы Григорьевой-Семятицкой выполнена из порванных кусочков бумаги.

Самая забавная картина: "У нас в Рязани букеты с глазами" Анны Всесвятской. Удивительно, что первая ставка на этот натюрморт была сделана из Рязани.

"У нас в Рязани букеты с глазами" Анны Всесвятской Фото: «Детские сердца»

Самый скромный художник: Юрий Татьянин так и подписал свой «Арбуз» - гений земли Липецкой, художник и книгопродавец.

«Арбуз», Юрий Татьянин Фото: «Детские сердца»

Удивление выставки: Художник Игорь Трусевич принимал участие в выставке первый раз и удивился высокому уровню работ. А Катя Бермант удивилась зрелому возрасту художника, потому что, судя по свежести и одухотворенности его натюрморта, представляла его нежным юношей.

10 экскурсий провела Катя Бермант за время выставки.

20 картин Александра Пономарёва хранятся в Национальном центре искусства и культуры Жоржа Помпиду в Париже, а двадцать первую он написал специально для фонда «Детские сердца».

Натюрморт Александра Пономарёва Фото: «Детские сердца»

ВАЖНО

«Детские сердца» - один из старейших фондов России, с 2002 года занимается адресным сбором средств на оплату кардиохирургического лечения детям с врождёнными пороками сердца. За 16 лет спасено 3747 детей и собрано более 750 млн. рублей.

Совершенно не обязательно ждать очередного необычного и милого события фонда «Детские сердца», чтобы помогать детям оставаться в живых. Вы можете прямо сейчас оформить регулярное пожертвование и присоединиться к команде секретных ангелов, спасающих детские жизни.