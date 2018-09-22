Шпиономания - наследственная болезнь британских премьеров

СЕГОДНЯ 01:05 2018-09-22T01:03:54+03:00

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Вот уже более полугода раскручивается история с «отравлением» английского шпиона Скрипаля и его дочери. Этот сериал никак не кончается. Сентябрьское явление на нашем ТВ «агентов ГРУ» Петрова и Боширова только сильнее закрутило детективный сюжет.

СПЕЦСЛУЖБЫ И "МОКРЫЕ ДЕЛА"

- Я уже больше 30 лет занимаюсь изучением работы нашей военной разведки, - говорит постоянный эксперт "Комсомолки" Геннадий Соколов. - В частности, ее противоборство со спецслужбами Великобритании. Кстати сказать, к 100-летию военной разведки, которое будет отмечаться 5 ноября, выпустил две новые книжки, посвященные работе ГРУ в Англии: «ГРУ против МИ-5 и ФБР», «Дело Профьюмо. Неудобная правда».

Долгие годы наша военная разведка именовалась ГРУ ГШ (Главное разведывательное управление Генштаба). Эта аббревиатура бытует до сих пор, хотя еще в 2010 году службу переименовали в Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации (ГУ ГШ ВС РФ). Многих людей из этого ведомства я знал лично, включая руководителей, сотрудников, работавших под прикрытием в посольствах, нелегалов, с некоторыми дружил.

Самое главное: ГРУ никогда не занималось «мокрыми делами» за рубежом. Разве что во время войны. Тогда спецподразделения военной разведки сражались против оккупантов и захватчиков, против диверсантов и террористов, ликвидировали руководителей бандгрупп. Хотя преимущественно этой работой в годы Великой Отечественной все же занимались органы военной контрразведки «Смерш» («Смерть шпионам»). Так действительно было.

Ликвидациями же за границей нацеленно занимался до поры, до времени специальный отдел КГБ, 13-й. Его так и называли на Лубянке: «Отдел мокрых дел». Он провел немало успешных операций. Последняя - убийство Степана Бандеры. Его осуществил Богдан Сташинский в 1959 году. Прыснул в лицо украинскому националисту ядом из пистолета-авторучки, и тот скончался в дверях своей квартиры в Мюнхене от острой сердечной недостаточности. Сташинский в Берлине готовился затем к новой операции, но сбежал с любовницей-немкой на Запад в самый канун Берлинского кризиса. Там подробно рассказал о своей «работе», в частности, по ликвидации Бандеры. После побега Сташинского и скандальной шумихи на Западе в этой связи, Административный отдел ЦК КПСС в 1961 году запретил своим решением «мокрые дела» спецслужб, 13-й отдел в КГБ закрыли. ЦК посчитало, что такие операции, в случае предательства или провала агентов, наносят большой урон престижу страны.

Геннадий Евгеньевич Соколов.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Судите сами. В советских спецслужбах немало изменников-перебежчиков суд приговорил к смертной казни (Резун, Гордиевский и другие). Но их никто не убивал. Некоторые живы до сих пор. Например, тот же Гордиевский. Хотя он нанес куда больший ущерб стране, чем Скрипаль, сломал судьбы многих людей. Я это знаю по Дании, Британии, где он работал. Если Скрипаля требовалось бы убрать, это могли сделать в тюрьме. Во всяком случае, не выпустили бы британского шпиона в Лондон. Но в этом не было никакой нужды.

Спецслужбы, надо сказать, ликвидируют своих врагов чисто, не оставляя следов. В том числе, британские. Так, например, они убрали принцессу Диану. Точно так же за пару месяцев до катастрофы в парижском тоннеле Альма британцы устранили и короля Лесото, инспирировав похожую автоаварию.

При Сталине в СССР действовала так называемая лаборатория «Х» во главе с профессором Майрановским, занимавшимся в НКВД разработкой ядов. Ее прикрыли при Хрущеве, Майрановского посадили.

"ГОЛУБАЯ ВЕРБОВКА" КЭМЕРОНА

- Теперь, что касается Петрова и Боширова. Признаюсь, я не мог до конца досмотреть их интервью руководителю телеканала «RT» Маргарите Симоньян.

- Почему?

- Наша «парочка» никак не похожа на сотрудников ГРУ. Считать их профессиональными разведчиками - это откровенный фарс, издевательство или насмешка над столь серьезным и авторитетным ведомством. Да и над здравым смыслом вообще. Как мне кажется, это должно быть ясно и понятно любому грамотному человеку.

- Почему же англичане так упорно называют их агентами спецслужб?

- А как вам такая история? Предшественник Терезы Мэй на посту премьер-министра, Дэвид Кэмерон однажды раструбил по Би-Би-Си и другим английским СМИ, что его, де, пытался вербовать… КГБ! Мол, летом 1985-го, окончив элитный Итонский колледж, он решил развеяться с другом Энтони Гриффитом в СССР. На ялтинском пляже, где отдыхало много иностранцев, к ним подошли двое русских, говоривших на "отличном английском". "Они пригласили нас на обед, где в дружелюбной манере допрашивали меня о жизни в Англии, о моих мыслях и о политике. Позже преподаватель в университете убедил меня, что это "определенно была попытка вербовки".

Но юный Дэвид остался верен старушке Англии!

- Что было на самом деле с вербовкой КГБ?

- Она оказалась типичной британской фальшивкой о «зловещей руке Лубянки». Вскрыло это независимое расследование команды английских и российских журналистов пять лет назад. Финансировал его лорд Майкл Эшкрофт, олигарх, миллиардер, филантроп. Лорд долгое время спонсировал английских консерваторов, даже был заместителем председателя партии тори. Потом между ним и Кэмероном пробежала черная кошка. Эшкрофт покинул пост второго человека в партии. И заказал «пикантное» расследование о загадочной вербовке Дэвида в Ялте. Я тоже участвовал в расследовании по приглашению британцев. И вот что выяснил. На самом деле молоденьких англичан в Ялте «окучивали» не чекисты, а два местных гея. Один − 25 лет, другой − постарше лет на 15. В конце концов мне удалось отыскать сладкую парочку голубых «агентов КГБ», якобы вербовавших будущего премьер-министра Великобритании. Они признались, что рассчитывали фарцануть (прикупить у иностранцев дефицитные тогда в СССР импортные вещи типа джинсов для перепродажи). Заодно «поближе познакомиться» со смазливыми британцами. Были в их планах и такие «голубые» мотивы. Но англичане после ужина в ресторане «продолжение банкета» проигнорировали.

- Ялтинские геи могли скрыть от вас, что действовали по наущению КГБ!

- Есть один важный нюанс. По строгим правилам Лубянки вербовка в СССР гражданина Великобритании, проживавшего в своей стране, могла проводиться лишь по наводке и инициативе лондонской резидентуры КГБ. Разрабатывалось обоснованное предложение на этот счет, а затем принималось соответствующее решение Центра – за или против. Исполняющим обязанности резидента КГБ в Лондоне тогда был полковник Олег Гордиевский. Предатель, к тому времени много лет обо всем информировавший своих английских хозяев. Если бы операция КГБ по вербовке Кэмерона действительно имела место, сам Гордиевский после бегства наверняка раструбил бы об этом на весь мир. Заработав лишние очки. Но он хранил молчание.

"ПОХИЩЕНИЕ" ВОДОЛАЗА

- Смешная история. Но почему премьер вдруг признался, что его в юности якобы вербовало КГБ?

- Шпиономания. Наследственная болезнь британских премьеров. Началась она в 1956-м. 18 апреля в английский Портсмут прибыл крейсер «Орджоникидзе» с лидерами СССР Хрущевым и Булганиным. Первый официальный визит советского руководства на Запад. По приглашению Лондона, кстати. Хитрые бриты решили совместить приятное с полезным. Провести разведку быстроходного советского крейсера и боевых кораблей охранения. Вот выдержки из ставшего достоянием гласности лишь в XXI веке меморандума секретной операции «Кларет».

«14 марта 1956 года.

Мемо.

Адмиралтейство подтвердило актуальность ранее принятых директив о проведении разведывательных операций против русских военных кораблей в западноевропейских и британских портах…

Заседание отметило, что приезд в апреле в Англию Хрущева и Булганина на борту крейсера дает реальную возможность для выполнения указанной директивы…

Адмиралтейство отметило результативность уже проведенных ранее аналогичных разведывательных операций, в частности, против крейсера «Свердлов» при участии командора Крэбба в 1955 году…

Была подчеркнута приоритетность установления шумовых характеристик русских военных кораблей… Отмечена важность определения конструктивных и тактико-технических особенностей русского крейсера…

Участники совещания обсудили возможности для разведки, предоставляемые визитом русских военных кораблей в Портсмут…»

На следующий день после прибытия Хрущева в Англию,19 апреля, лучший боевой пловец Англии Лайонелл Крэбб отправился под корпус «Орджоникидзе» на разведку. И пропал. Год спустя в Чичестерской бухте нашли неопознанный труп без головы и рук. В водолазном костюме фирмы «Пирелли», который обычно использовал Крэбб. Трагический финал легендарного командора, героя Второй мировой?

После провала операции «Кларет» сменилось руководство Адмиралтейство (военно-морские силы Британии), МИ-5, МИ-6. Пришлось уйти в отставку и премьер-министру сэру Энтони Идену. Хотя он письменно запретил операцию «Кларет». Но военные и спецслужбы проигнорировали указание премьера.

Главное действо началось потом. В конце 50-ых в Англии обнародовали сенсационное «секретное досье КГБ», якобы попавшее в руки британских спецслужб. Из досье следовало, что Крэбба захватили русские водолазы, доставили на подлодку и тайно переправили в СССР. Теперь он - «офицер Лев Кораблёв» исправно обучает во Владивостоке советских подводников-террористов. На основе этого «досье» вышел бестселлер британского историка Бернарда Хаттона «Великолепный подводник». На обложке фото «Льва Львовича Кораблева» в советской военной форме на боевом корабле с автографом бывшей жены командора: «Он здесь очень похож. Я считаю, что это Крэбби».

Пловцу Крэббу британские спецслужбы придумали карьеру в СССР.Фото: ru.wikipedia.org

- А труп?

- Хаттон утверждал, ссылаясь на «секретное досье КГБ», что русские на подлодке подбросили в бухту чье-то обезглавленное тело в водолазном костюме Крэбба.

Вся Англия возмущалась варварством и коварством русских. Газеты и телевидение многих стран мира наперебой комментировали выдержки из книги Хаттона.

- Как сейчас возмущаются отравлением Скрипалей!

- Именно! Деталей, явок, фамилий агентов и резидентов КГБ там было, что называется, выше крыше. Выглядело все очень убедительно, как сегодня история со Скрипалями. Разве что без кадров с видеокамер слежения, их тогда еще не было.

Фальшивка о «секретном досье КГБ» и Крэббе- Кораблеве держалась более 30 лет. Потом спецслужбы Англии согласно закону о давности рассекретили часть документов по операции «Кларет», хотя в широкий доступ они не попали. Я издал в 1993 г. на английском книгу-расследование «Апрель 56-го». (На русском – «Провал операции «Кларет».) Хаттону пришлось публично признаться в написании фальшивки и покаяться.

- Что же на самом деле случилось с командором?

- Легендарный водолаз был уже в отставке. Здоровье пошаливало. К тому же много пил из-за проблем в личной жизни. На участие в операции согласился ради денег. Специалисты считают, могло сердце прихватить под водой, или оборудование регенерационного костюма фирмы «Пирелли» дало сбой… Труп в гавани с сильным подводным течением попал под винты корабля, которые его изуродовали. Обезображенное тело выбросило на берег… Коронер (судмедэксперт) быстро идентифицировал Крэбба по шраму на левом колене. Но британские спецслужбы намеренно фальсифицировали его результаты, чтобы обвинить во всем КГБ и скрыть свой провал. Даже старенькой матери Крэбба так и не сказали правды о сыне.

ОДИН ГЛАВА КАБМИНА УЖЕ СОШЕЛ С УМА

- Следующая волна шпиономании в британских верхах началась 55 лет назад, - говорит историк спецслужб Геннадий Соколов. - С «дела Профьюмо», названного «секс-скандалом века». Элитная девушка по вызову Кристина Киллер, обслуживавшая британскую знать, проговорилась, что крутит роман с военным министром Джоном Профьюмо. Тайный советник Ее Величества королевы Елизаветы II, обладатель многомиллионного состояния, супруг кинозвезды Валери Хобсон… Джону благоволила сама королева-мать, обожавшая потомка древнего итальянского королевского рода. На туманном Альбионе ему прочили пост премьер-министра Великобритании. За океаном в Профьюмо также видели будущего британского премьера, ведь Джон был … агентом ЦРУ. И нате вам, такой скандал в благородном семействе. Пикантности скандалу придавало то, что Киллер одновременно спала с … офицером ГРУ Евгением Ивановым, официально работавшим помощником военно-морского атташе СССР в Англии. Значит, военные секреты Британии могли утекать из спальни Джона через общую любовницу к Евгению, в Москву.

На карьере Профьюмо был поставлен крест. Он ушел в отставку. Следом на волне разоблачений ушли еще пять влиятельных министров-консерваторов. Включая зятя Черчилля, министра обороны Дункана Сандса. Затем пришел черед самого премьер-министра Макмиллана, зубра мировой политики, лучшего друга США, злейшего врага СССР...

На этом фоне незамеченной прошла загадочная смерть пяти подруг Кристины, также обслуживавших британскую элиту. И их хозяина доктора Уарда. Вроде бы наглотались снотворного. Так спецслужбы туманного Альбиона зачищали свидетелей. Кристину, полагаю, спасла публичность. Героиню скандала отравить не рискнули.

Дальше – больше! В работе на русских обвинили самого шефа британской контрразведки МИ-5 сэра Роджера Холлиса. Дескать, Холлис … агент КГБ. И не просто агент, а пятый человек в той самой Кембриджской пятерке! Четверку они уже знали, а пятого – Кернкросса - не могли вычислить. (См. «СПРАВКА «КП») Вот и назначили на эту роль генерального директора МИ-5 Роджера Холлиса. Он был с позором уволен из контрразведки вместе с замом Грэмом Митчеллом. Позже пальцем стали тыкать в нового премьера Великобритании лейбориста Гарольда Вильсона. Мол, именно по его вине такие люди, как Холлис и Митчелл, стояли у руля британской контрразведки. А почему? Да потому, что Вильсон сам - агент влияния КГБ.

- Шутите, Геннадий Евгеньевич?

- Какие шутки?! В секретном «досье Уортингтона», заведенном еще в 40-ые годы, британская контрразведка прямо причислила Вильсона к агентам Кремля. Но настоящие преследования политика-лейбориста началась тогда, когда Вильсон возглавил правительство страны.

Пришлось ему в 1977-м тоже уйти в отставку. Травля тянулась долго. Сотрудник МИ-5 Питер Райт выпустил на эту тему бестселлер «Ловец шпионов». Хотя многим было ясно, что ни Холлис с замом, ни премьер Вильсон агентами Кремля не были. Извинения им были принесены гораздо позже - премьером Маргарэт Тэтчер. Холлис умер к тому времени. А Гарольд Вильсон был уже серьезно болен. Экс-премьер свихнулся на почве того, что за ним все следят. Глюки появились. Умер в больнице практически умалишенным. Довели человека.

Премьер-министр Гарольд Вильсон, которого заподозрили в связях с русскими, сошел с ума.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ТЕМНАЯ ИГРА ТЕРЕЗЫ МЭЙ

- Да уж, нешуточные шпионские страсти разыгрываются на Туманном Альбионе. Одного не понимаю, зачем предшественник мадам Мэй Кэмерон вдруг публично объявил, что в юности его пыталось вербовать КГБ? Хотел предвосхитить возможные обвинения в сговоре с русскими? Но ведь на самом деле вербовки не было.

- Как видите, шпионские скандалы с русскими поломали карьеру британским премьерам Идену, Макмиллану, Вильсону. Зная трепетное отношение британцев к этой теме, Кэмерон решил использовать шпиономанию в своих целях. Чтобы одержать победу на очередных выборах. Дескать, смотрите, я не поддался КГБ, остался патриотом Великобритании. Не то, что некоторые...

Благо, его конкуренты в политической борьбе были «замараны» этой темой. Лидеры лейбористов братья Дэвид и Эд Милибанды скомпрометировали себя нежеланием публично отречься от своего отца Ральфа, английского коммуниста. В советские времена он был на связи с международным отделом ЦК КПСС. И энное время находился «под колпаком» КГБ. А их тетка, София Милибанд, работала во время Великой Отечественной войны в Тегеране, в резидентуре разведупра РККА.

Нашлось тогда «пятно» в биографии и другого политического соперника Кэмерона, лидера британских либералов Ника Клегга. Его двоюродной прабабушкой была небезызвестная шпионка, двойной агент советской и британской разведок Мария Игнатьевна Закревская, она же графиня Бенкендорф и баронесса Будберг. По совместительству любовница британского посла-разведчика Брюса Локкарта и пролетарского писателя Максима Горького, жена писателя-фантаста Герберта Уэллса,

Выборы Кэмерон тогда выиграл. Но после «брексита» вынужден был уйти в отставку. Ему на смену пришла Тереза Мэй из той же консервативной партии. Верная ученица Кэмерона. Она, как видим, тоже старается разыграть «шпионскую карту».

- Зачем?

- Чтобы отвлечь внимание британцев от проблем с «брекситом», например. И подыграть Большому заокеанскому Брату в борьбе с Москвой.

Американцы подняли вселенский шум по поводу «вмешательства Кремля в выборы». Англичане запустили «отравление Скрипалей». Цель «игр» - санкции против России, с помощью которых Вашингтон и его первейший союзник Лондон надеются расшатать нашу экономику, вызвать смену власти в Москве. Только и всего. Смотрите, еще нет официальных результатов расследования британцев по поводу Скрипалей, комиссии спецпрокурора Мюллера о русском вмешательстве в президентские выборы в США, а суровые санкции из-за этого уже ввели. И маячат новые. Так что конкретные доказательства «вины ГРУ» никому там не нужны. Игра будет тянуться еще долго…

Глобальная англо-саксонская машина пропаганды раскручена на всю катушку.

«Шпиономания», страх «красной угрозы» в Британии, как видим, одного премьера даже свела с ума. Подзуживал британцев относительно «агентов КГБ» Вильсона, Холлиса в 60-70-е годы шеф контрразведки ЦРУ Джеймс Энглтон по прозвищу «Бешеный пес». Да и некоторые наши перебежчики, понимая ситуацию, подыгрывали. Варилась серьезная каша. Трудно понять, то ли так ведется идеологическая война против Кремля, который обвиняют во всех смертных грехах? То ли идет охота на ведьм в своем стане, борьба против персоналий высшего ранга в спецслужбах и правительстве, которые почему-то неугодны неким силам за океаном и в самом Лондоне.

Я не исключаю, что мадам Мэй тоже заболела шпиономанией. Это заразно. Возможно, она получает «достоверную» информацию от сотрудников

британских спецслужб, которые также страдают этим недугом. Как и многие британские журналисты, раздувающие шпионскую тему. Возможно, мадам «хайли лайкли» и самолично фабрикует компромат на Кремль и Путина.

Мне кажется, маховик всевозможных выдумок и фантасмагорий будет и дальше раскручиваться, как в шпионских романах, которые британцы умеют писать лучше многих в этом мире. Но одно дело беллетристика, и совсем другое – реальность. Негоже, как говорится, путать божий дар с яичницей и морочить голову простым смертным. Правда рано или поздно все расставит по своим местам.

По делу Литвиненко, например, во многом похожем на дело Скрипалей, уже появились первые утечки секретной информации. Ведь в отравлении Литвиненко в 2006 году, как и в покушении на Скрипалей, Лондон при поддержке Вашингтона обвинил Москву, не предъявив на этот счет никаких доказательств. Теперь подоплека тех действий установлена документально. Бывший офицер французской секретной службы Поль Барриль, долгие годы работавший советником по вопросам безопасности у ряда глав государств, предал гласности добытые им материалы так называемой операции ЦРУ под кодовым называнием «Белуга». Из них следует, что Россия к делу Литвиненко не имела никакого отношения. Полоний для отравления был специально выбран только потому, что он связан с Россией. Целью всей совместной операции ЦРУ и МИ-6 было дискредитировать президента Путина и российские спецслужбы. Задача подорвать и ослабить Россию стоит перед спецслужбами англосаксов и сейчас. На эту задачу работает и новая операция теперь уже вокруг Скрипалей.

Уверен, пройдет немного время и новая утечка из стана западных спецслужб поведает нам об истинных мотивах очередной шпионской операции против нашей страны. Хотя они, по-моему, и так достаточно очевидны.

Роман с Кристиной Киллер, которая имела сексуальные отношения с офицером ГРУ Евгением Ивановым, сломал карьеру военному министру Джону Профьюмо. Фото: HATAMI/REX/Shutterstock

СПРАВКА «КП»

«Великолепная пятёрка»

Выпускники Кембриджского университета Великобритании, составлявшие ядро сети советских агентов в этой стране. Они были завербованы в середине 30-х годов нашим разведчиком Арнольдом Дейчем. Всего же им было завербовано 17 агентов (!), многие из которых до сих пор не расшифрованы. По мнению специалистов, это была самая успешная и результативная группа в истории мировой разведки.

Ким Филби − негласный лидер «пятерки». Занимал высокие посты в британской разведке МИ-6, возглавлял отдел по работе против СССР. Это позволило ему информировать Москву о всех наиболее значительных шпионских операциях противника.

Джон Кернкросс работал в годы Второй мировой в британском центре дешифровки (Блечли парк) и информировал Москву о секретной переписке руководства Рейха с командованием вооруженных сил фашистской Германии, а также о проекте создания атомной бомбы в США.

Дональд Маклин и Гай Берджесс большую часть времени проработали в американском отделе Форин офис и информировали Москву о тайных внешнеполитических планах и операциях Великобритании и США против СССР, а также о Манхэттенском проекте.

Энтони Блант – сотрудник британской контрразведки МИ-5 и советник короля Георга VI. Он информировал Москву об операциях по противодействию работе советской разведке в Великобритании.

Сеть была раскрыта в 50-60-е годы. Филби, Маклин и Берджесс бежали в СССР, Кернкросс и Блант остались в Англии, но не преследовались в судебном порядке.

К столетию российской военной разведки Геннадий Соколов выпустил две новых книги о работе ГРУ в Англии.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Геннадий Евгеньевич Соколов, 67 лет. Окончил МГИМО. Журналист-международник, переводчик, дипломат, писатель, историк спецслужб. Командировался более чем в 30 стран мира. В течение ряда лет работал в Великобритании, Дании, Швейцарии. С конца 80-х годов провел около 100 авторских расследований «белых пятен» в истории шпионажа. Автор книг по истории противостояния российских и западных спецслужб, опубликованных в России и за рубежом: «Голый шпион», «Бомба» для премьера», «Провал операции «Кларет», «Шах Дому Виндзоров», «Шпион номер раз», «Шпионаж и политика», «Разведка и власть», «ГРУ против МИ-5 и ФБР», «Дело Профьюмо. Неудобная правда» и др. Соавтор российских и зарубежных документальных фильмов по истории разведки.