«Он был невменяемым»: Чтобы завладеть миллионами, гражданская жена покойного «Иванушки» Яковлева выставляет его сумасшедшим

СЕГОДНЯ 19:00 2018-09-21T19:50:54+03:00

Гражданская жена исполнителя Александра Куцевол осталась не у дел, певец не упомянул ее в завещании Фото: Борис КУДРЯВОВ

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В 2017 году многие меломаны были шокированы внезапной смертью экс-солиста «Иванушек International» Олега Яковлева. Однако для родственников певца его уход был ожидаем: страдающий от серьёзных проблем с печенью Яковлев даже составил завещание, признав законными наследниками своего 200-миллионного имущества (квартиры в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, в Черногории и Болгарии, счета в банке, автомобили) племянницу Татьяну и университетского друга Романа Радова. Гражданская же жена исполнителя Александра Куцевол осталась не у дел, певец не упомянул ее в завещании.

Племянница Олега Татьяна Яковлева с детьмиФото: Личный архив

После смерти Яковлева (он умер от пневмонии), девушка «Иванушки» поспешила предоставить нотариусу запись из книги ЗАГСа города Чачак (Сербия). Там они с артистом, оказывается, зарегистрировали брак аж 5 лет назад, но почему-то решили никому об этом не говорить. Это признание очень удивило племянницу Олега Татьяну, и она решила проверить подлинность документа в суде.

Александра пришла к нотариусу с выпиской из регистрационной книги ЗАГСа города Чачак

— Олег никогда не говорил ни мне, ни друзьям, ни коллегам о том, что они с Сашей решили пожениться. Более того, во всех своих интервью Олег публично опровергал факт этого брака, заявляя, что на Куцевол жениться не намерен. Удивляет так же и место, где была проведена церемония. Я понимаю, если бы брак был заключен в соседней Черногории. У Олега там квартира. Но зачем ехать для этого в сербскую глушь? К тому же после этого брака не осталось ни платья, ни совместных фотографий. Хотя для влюбленной пары это ведь очень важно. Поэтому я решила проверить подлинность документа в суде, — рассказывает племянница Яковлева. - Была женой — приди да покажи документы. Однако судебные тяжбы длятся больше 8 месяцев, а оригинал свидетельства о браке Куцевол предоставила только на последнем слушании — 18 сентября. И выдан он почему -то в городе Белград.

- Хотя в декабре 2017 Александра пришла к нотариусу с выпиской из регистрационной книги ЗАГСа города Чачак, — негодует племянница артиста. - Я потом сделала запрос в МИД о подлинности данного свидетельства. В МИДе мне сказали, что этот брак не был зарегистрирован. Это странно. Ведь генеральный отдел министерства иностранных дел находится именно в Белграде. И, если верить словам юриста, информация о бракосочетании должна была прийти именно туда, а значит, в столице должны были подтвердить легальность этого брака. А еще меня очень смущает поведение Александры. Если у нее в течение 5 лет было свидетельство о браке с Олегом, то почему она представила его только через 8 месяцев после начала всех слушаний? Почему не показала сразу?

Ответ из МИД Сербии

Тем временем Куцевол развернула борьбу за миллионы певца еще на нескольких фронтах. Главным из которых, несомненно, является оспаривание самого завещания, поскольку ее фамилии в числе наследников нет. Александра настаивает в своём иске, что Яковлев находился в невменяемом состоянии, когда составлял завещание.

Александра настаивает в своём иске, что Яковлев находился в невменяемом состоянии, когда составлял завещание

- Мы сумели доказать в Басманном суде города Москвы, что Александра Куцевол не сможет оспорить завещание Олега и тем паче признать его невменяемым, пока не докажет, что ее права не были нарушены. Т. е. пока не будет доказано, что она была законной женой Олега. Суд с нашим предложением согласился, — рассказала юрист второй стороны Екатерина Рубашкина. Сама Куцевол отказывается комментировать свои судебные иски к родственникам покойного.

В общем, дело становится все более запутанным и странным.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/639555" frameborder="0"></iframe> Олег Яковлев категорически отказывался от официального брака.Судя по справке, предоставленной Александрой Куцевол, их брак с Олегом Яковлевым был зарегистрирован в Сербии в 2012 году. Однако, сам певец в разные годы объяснял, почему они с Александрой не идут в загс

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