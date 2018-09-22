Хакасию возглавит либо коммунист, либо «справедливорос»

СЕГОДНЯ 10:33 2018-09-22T10:50:20+03:00

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Политическая карта России изменяется после выборов, но эти изменения еще не завершены. «Единая Россия» утратила возможность поставить во главе республики Хакасии своего представителя. За место главы этого Субъекта Федерации во втором туре выборов будут бороться представитель КПРФ Валентин Коновалов, одержавший промежуточную победу и набравший в первом туре 44,81% голосов избирателей, и выдвиженец от «Справедливой России» Андрей Филягин, занявший третье место 11,23% голосов.

Финишировавший в первом туре на втором месте кандидат от «Единой России» Виктор Зимин в пятницу снялся с выборов, как было заявлено, «по состоянию здоровья». Напомним, он по итогам первого тура выборов, прошедших 9 сентября, набрал 32,81%. Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, комментируя решение Зимина, отметила, что глава региона реально оценил свои шансы на победу во втором туре при принятии решения о дальнейшем участии в выборах в качестве кандидата.

В этом случае, если кандидат снимает свою кандидатуру, во второй тур выходит тот, кто следует по количеству набранных голосов за ним. В порядке, так сказать, живой очереди. После решения Зимина «Единая Россия» потеряла даже теоретические шансы на то, что республику может возглавить ее кандидат.

Андрей Филягин. Фото khakassia.spravedlivo.ru

Более того, Зимин, возглавлявший регион с 2009 года, в субботу объявил, что подает в отставку и покидает пост главы республики.

- Последнее время я работал под тяжелейшим давлением. На республику и на меня были обрушены потоки критики, мы оказались в центре мощнейшей информационной кампании, целью которой была смена власти в Хакасии, - говорится в обращении Виктора Зимина к жителям республики. - В ходе первого тура выборов народ Хакасии выразил недоверие курсу правительства, я понимаю это, принимаю на себя всю ответственность за ситуацию в республике.

Зимин, возглавлявший регион с 2009 года, объявил, что подает в отставку и покидает пост главы республики. Фото: Александр Колбасов/ТАСС

- Я не держусь за власть, но прошу, не надо это принимать так, что я не дорожил этой должностью и нашей с вами Родиной, - поясняет Зимин в своем обращении далее. - Я принял решение. Я ухожу. Я ухожу, чтобы не допустить раскола в Хакасии. Я убежден, что никакие политические амбиции не должны вредить народу республики.

Наверное, его слова можно считать политическим завещанием Зимина тому, кто придет ему на смену. Но вот кому доведется возвращать доверие избирателей и оправдывать надежды народа, населению Хакасии предстоит решить во втором туре выборов 7-го октября. Пока же коммунисты уверены в победе, а «справедливороссы» грозятся дать настоящий бой политическим конкурентам.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Что происходит в Абакане, до конца непонятно. Как сообщила информагентствам начальник управления пресс-службы и информации главы республики Елена Пересторонина, глава Хакасии Виктор Зимин не подавал заявление об отставке с поста руководителя региона и остается действующим главой республики.

РЕАКЦИЯ

«Лучше поздно, чем никогда»: Элла Памфилова прокомментировала «КП» самоотвод Зимина с выборов в Хакасии

- Один из кандидатов снялся с выборов в Хакасии. Не видите ли вы в этом признака того, что на российские выборы вернулась интрига и здоровая конкуренция? Исход голосования не предрешен ни для кого? - спросила «Комсомолка» у Эллы Александровны.

- Я вижу, что человек понимает: конкуренция реальная. Человек реально оценил свои возможности и решил, что лучше поздно, чем никогда. Что ж, это хорошо. Это говорит, что выборы у нас живые, они еще живут, - сказала Памфилова (подробности)

МЕЖДУ ТЕМ

Политологи: Решение Зимина о снятии кандидатуры с выборов главы Хакасии - предсказуемый ход

На выборах главы Хакасии - сенсация за сенсацией. Накануне кандидат от Единой России Виктор Зимин снял свою кандидатуру с участия в выборах. Напомним, что произошло это после серьезного поражения в первом туре: Зимин уступил кандидату от КПРФ Валентину Коновалову (32,42% против 44,81%). И вот накануне второго тура выборов - неожиданный самоотвод Зимина. Официальная причина - состояние здоровья.

Второй тур выборов главы Хакасии пройдет через две недели, 7 октября, прокоментировал корреспонденту «Комсомльской правды» - Красноярск ситуацию глава ЦИК Хакасии Александр Чуманин (подробности)