Прямо – о прямых продажах

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-25T01:36:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Интервью с руководителем по маркетингу в России и СНГ компании QNET Ириной Поляковой

– Ирина, о заработке в прямых продажах ходят противоречивые слухи. Одни говорят, что это обман, другие – что баснословный доход. А как на самом деле?

– Прямые продажи – это способ продвижения товаров или услуг через независимых представителей. Во всем мире этот вид бизнеса позволяет получать хороший доход. Отмечу, что независимый представитель зарабатывает только с продаж рекомендованных им товаров и услуг. Вот почему доход здесь напрямую зависит от количества усилий и времени, которые вкладывают в этот бизнес.

К сожалению, есть организации, которые позиционируют себя как компании сетевого маркетинга, но занимаются мошенничеством. Поступая таким образом, они бросают тень на доброе имя честных компаний прямых продаж.

– От чего зависит уровень дохода?

– От того, насколько человек хочет много зарабатывать, насколько он упорен в достижении своей цели. Наша компания дает все инструменты для этого. Также очень важна мотивация. В сетевом маркетинге зарабатывают люди, у которых есть мечта, огромное желание достичь цели. Для кого-то это образование собственных детей, для кого-то – путешествия. Напомню, что доход здесь напрямую зависит от времени и усилий, которые человек вкладывает в создание своего бизнеса.

– По каким причинам начинают заниматься сетевым маркетингом?

– Мотивы разные. Можно выделить три группы. Первая – хочет зарабатывать гораздо больше. Вторая – иметь свободный график. Третья группа желает развить себя, получить новый круг общения. Наша индустрия позволяет всего этого достичь.

– В чем сходство и отличие сетевого маркетинга от других видов бизнеса?

– Общее между ними то, что действительно большого заработка можно достичь, только открыв свое дело и работая на себя. Ты вкладываешь много усилий, и в конце концов они, как и в другом бизнесе, приводят к появлению пассивного дохода.

Однако предпринимателю нужен стартовый капитал, нужен офис, сотрудники. Отличие прямых продаж – это возможность начать свое дело с небольшим стартовым капиталом. Эта сумма меньше, чем, скажем, та, что требуется на открытие палатки с фруктами.

В сетевом маркетинге ты должен приобрести товар либо для себя, либо для перепродажи. Иными словами, невозвратного вложения нет.

– Какими качествами надо обладать, чтобы начать свое дело в сетевом маркетинге? Какие черты, напротив, могут помешать?

– Обычно на той или иной работе нужны определённые знания и навыки. В прямых продажах не требуется опыта. Это не холодные жёсткие продажи. Это бизнес, основанный на рекомендации. Здесь важно, насколько Независимый представитель умеет общаться, насколько он открыт для чего-то нового. Компания дает нужные знания и навыки на тренингах. Для успеха нужны целеустремленность, азарт, драйв, эмоциональная устойчивость, трудолюбие. Как я упомянула ранее, то, что вы получите, зависит от усилий, которые вы готовы вложить. Ленивые здесь не будут успешны.

Ирина Полякова украшает стены в детской больнице.

– С какими трудностями сталкиваются Независимые представители в начале своего бизнеса?

– Во-первых, как и в любых продажах, большое число «нет». Тебе будут отказывать девять из десяти раз. Сложно переваривать это психологически. Всем хочется, чтобы их принимали. Для преодоления этой трудности мы проводим множество мотивационных тренингов. Если будешь думать об отказах, то прямые продажи не для тебя, если понимаешь, что девять «нет» приближают к десятому «да» – то все получится. Терпение и труд все перетрут – про этот бизнес.

Во-вторых, мешают предубеждения против отрасли, негативные оценки родных, друзей. В России, странах Европы, Азии эта отрасль недооценена. В США, где сетевой маркетинг имеет давнюю историю, индустрию уважают. Предрассудки обычно возникают от незнания. То же самое было с франчайзингом. Продажу права вести свое дело по определенной бизнес-модели называли мошенничеством. Сегодня по ней работают McDonalds, Starbucks и другие гиганты. Независимому представителю требуется преданность своему делу, чтобы преодолеть это препятствие.

В-третьих, это самоорганизация. На обычной работе у тебя есть руководитель, задачи расписаны, есть штатное расписание. В бизнесе ты сам себе руководитель, сам составляешь себе график. Нужно много мотивации и дисциплины, чтобы каждый день быть эффективным.

– Кто такие – Независимые представители QNET?

– Это люди разного возраста, профессии. У нас есть топ-лидер с прекрасным образованием, владелец инвестиционного фонда, и он был успешен в своей области до того как присоединился к QNET. А другой лидер – бывший продавец пирожков в индонезийской деревне. В России независимыми представителями становятся финансовые директора и водители маршруток, банкиры, врачи, телеведущие, пенсионеры, словом, самые разные люди.

– Для людей с ограниченными возможностями такой бизнес подходит?

– Конечно, ведь весь он идет через Интернет или путем живого общения, нет необходимости ходить в офис. Новые знания получаешь на вебинарах. В QNET есть яркие примеры историй успеха людей с ограниченными возможностями. Например, в Сингапуре Независимым представителем QNET стал юноша без ног. У него была мечта – стать гонщиком. Он преодолел себя и, в конце концов, сел за руль суперкара. Он активно участвует в гонках в составе команды Рено. QNET стала его спонсором.

– Популярен ли сетевой маркетинг у пенсионеров?

– Мне кажется, что для пенсионеров это отличная возможность. Главное – насколько представители старшего поколения готовы научиться чему-то новому. Как правило, у наших пенсионеров консервативное мышление. В России среди представителей старшего поколения Независимых представителей немного, но они пребывают в восторге, что у них есть занятие, что они не сидят дома или ходят по поликлиникам, а общаются с людьми. Кто-то из них получает маленькую прибавку к пенсии, кто-то – большую. Но дело не только в этом, их жизнь становится интереснее.

Есть примеры, когда пенсионеры приходят в состоянии депрессии, с низким доходом, без цели, без дела, а через несколько лет становятся активными и финансово независимыми. И у них есть и цель, и деньги.

– Удачен ли такой заработок для женщин в декрете?

– Это прекрасный вариант для молодых мам. Можешь уделять больше времени своему ребенку. К тому же наблюдательность, коммуникабельность и эмпатия помогают женщине достигать больших успехов в этом бизнесе.

Благотворительный забег в Новосибирске.

– Как вам, будучи мамой, удается быть успешной на топовой должности в международной компании?

– Во-первых, я тщательно планирую свой день. Во-вторых, и это не реклама, чувствовать себя хорошо действительно помогают наши продукты. Все наши сотрудники активно их используют. Например, подвеска Amezcua Chi Pendant 3 всегда со мной, она позволяет мне быть энергичной в командировках после длительных перелетов. Я принимаю все наши биодобавки, и не только я, но и мои родные и близкие. Кроме того, конечно, помогает массаж, спорт, спа. Я думаю, что тот, кто хорошо работает, должен и хорошо отдыхать.

– QNET известна благотворительными акциями и в целом богатой корпоративной культурой. Насколько сопричастность к добрым делам влияет на выбор в пользу сетевого маркетинга?

– Я не думаю, что это определяющая причина для большинства Независимых представителей. Но, когда они присоединяются к компании, проникаются нашей философией, неизбежно вовлекаются в наши благотворительные проекты, начинают принимать в них активное участие. Более того, очень часто наши команды Независимых представителей сами инициируют и проводят социально-значимые или благотворительные акции. А компания только помогает. Бывает по-разному и, мне кажется, это очень здорово. Лично для меня гуманистическая направленность QNET была решающим фактором в выборе компании. У меня была хорошая карьера, я искала не работу, а то, что соответствует моим ценностям. На одной из моих прошлых работ руководитель присваивал себе часть средств, которые сотрудники собирали на благотворительность. И я поэтому ушла оттуда. Филантропия – важная часть моей жизни. Я всегда была активным инициатором благотворительных проектов в компании.

– QNET отмечает двадцатилетие, а чем этот год запомнился компании в России?

– За последние несколько лет в нашей стране и в СНГ QNET получила большое развитие. А в этом году мы впервые проехали с выставочным туром по России и странам Содружества Независимых Государств. Провели ряд благотворительных и социально-значимых мероприятий. У нас огромные планы, очень много еще предстоит сделать. Я желаю QNET, чтобы как можно больше россиян оценили по достоинству нашу уникальную продукцию и те возможности предпринимательства, которые мы предлагает.