Хабаровск задумался после своего «тихого бунта»: Ну выбрали жириновца, а что дальше?

СЕГОДНЯ 01:12 2018-09-24T22:12:19+03:00

Новый хабаровский губернатор Сергей Фургал обещает, что край теперь заживет по-другому. Народ пока в это верит. Фото: Хабаровское региональное отделение ЛДПР

Наш спецкор удивился: почему, по соцопросам, люди голосовали за прежнего губернатора, а в итоге выбрали нового? Люди боялись говорить правду?

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«ИНАЧЕ ГОВОРИТЬ С МОСКВОЙ»

Постреволюционное утро. Хабаровск. Финал свержения жириновцем Сергеем Фургалом прежнего губернатора - единороса Вячеслава Шпорта. С разгромным счетом - 70% голосов против 27% (3% бюллетеней признаны испорченными, недействительными).

Если кто-то думает, что в городе начались народные гулянья, а бравые жириновцы маршируют по берегам Амура и моют в нем сапоги, разочарую - Хабаровску некогда. Понедельник. Он работает.

Хотя… Если внимательно присмотреться… и тут ничего не заметишь.

Притом что, по словам моего знакомого блогера из Комсомольска-на-Амуре Владислава Касаткина, жители края пребывают в эйфории. И его это расстраивает.

- Боюсь завышенных ожиданий, - вздыхает он. - И уже к новому году люди снова будут ворчать.

- Сейчас начинается самое интересное, - шептала давняя знакомая, словно речь шла о бразильском сериале. - Всем, кто мочил Фургала и называл его пустышкой, придется переобуваться в воздухе.

В этот момент вокруг бурлила победная пресс-конференция избранного главы Хабаровского края.

Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал неожиданно для всех… (да что там - для себя!) ставший губернатором, выглядел для этих безумных обстоятельств неплохо.

Недаром он в прошлом врач - он бодр, свеж и, похоже, готовится к операции. И сообщает больному только хорошее.

Например, что на его столе лежит новое штатное расписание с фамилиями новых начальников (и уверен - переобувшихся). Будет достроена горбольница. Бесплатный проезд льготникам, который перед вторым туром в отчаянии обещал губернатор Шпорт, сохранят. А еще глава Хабаровского края обещает иначе говорить с Москвой.

- Если раньше туда докладывали, что все у нас замечательно, то я буду, наоборот, твердить: проблем в крае полно, иначе люди так не голосовали бы, - заявил Фургал и пообещал придерживаться «регионального эгоизма». Чтобы от центра Хабаровску «доставалось чуть больше, чем другим».

«ПРЕЗИДЕНТА ПОДДЕРЖИВАЮ, А ПРАВИТЕЛЬСТВО - ИНОГДА»

Конечно, тут же прилетел вопрос о Путине.

- Я полностью поддерживаю политику президента! - чеканит Фургал. - А вот что делает правительство, мне иногда не нравится.

- Это как? - удивились журналисты, со своей формальной логикой, похоже, свалившиеся в Россию с луны.

- Что тут непонятного?! - удивился Фургал. - У президента президентская политика, а у правительства… (Тут хабаровский губернатор махнул рукой, дескать, неужели это надо объяснять...)

Из слов нового губернатора выходило, что как решат люди, так и будет.

И апофеозом старого доброго популизма стала фраза, достойная быть вылитой в граните.

- У старой власти был ресурс, - сказал с печалью Фургал. - У меня его нет, мой ресурс - это доверие людей.

И это было так трогательно!

А НА ПРОЩАНЬЕ Я СКАЖУ...

А вот Вячеслав Шпорт оказался верен себе. Я три раза прослушал его аудиописьмо, которое исчезнувший после выборов губернатор прислал избирателям:

«Я признаю ваш выбор... Иногда мне приходилось принимать сложные, непопулярные решения, но мы никогда не гнались за сиюминутным популизмом, действовали в интересах будущего, построили десятки мостов, сотни километров дорог, детсады, школы, больницы, начали благоустраивать дворы в городах и селах…»

Удивительно. Я не услышал никаких эмоций. 10 лет работы губернатором. И даже на прощание - пресс-релиз.

Дал бог Хабаровску выбор: или популист, или человек в футляре…

Да и сам край, впечатление, с ужасом застыл: а дальше что?!

Так бывает, когда в отчаянии совершаешь какую-то шальную смелость…

Тут все говорят: мы голосовали не против Шпорта и не за Фургала. Мы голосовали против власти. Против существующего порядка вещей. И то, что это был тихий народный бунт, видно по феноменальным данным экзитполов.

По ним выиграл выборы… Шпорт.

Но тут картинка страшная - люди на самом деле голосовали за Фургала, а интервьюерам экзитполов врали: за губернатора. А по данным местного политтехнолога Даниила Ермилова, половина опрошенных просто отказывалась отвечать на вопросы. Они боялись! Что их вычислят. Словно голосовать «не так, как надо» - бунт, почти преступление.

И возникает вопрос: что надо делать с людьми, господин экс-губернатор Шпорт и другие наши любимые начальники, чтобы так испугать народ?

И не это ли главное открытие выборов осени 2018-го?

ВОПРОС ДНЯ

В 4 регионах страны действующие губернаторы уступили в борьбе с оппонентами. Мы спросили:

Почему эти результаты оказались такими неожиданными?

Владимир СОЛОВЬЕВ, телеведущий:

- А почему вы считаете результаты неожиданными? Из двух десятков губерний, где прошли выборы, вопросы есть лишь в трех. И раньше были регионы, где губернаторами становились представители других думских фракций. Но это же люди из системной оппозиции - и что тут такого? Неожиданным для кого-то может быть то, что ЦИК доказала всем: чистота выборов превыше всего. А результаты для партии власти при очевидных протестных настроениях могли быть и более тяжелыми.

Светлана ФИЛАТОВА, физиогномист:

- Степень народного недовольства руководителями в регионах возросла. Люди слышат о взятках, «раскулачиваниях» бизнесменов. Им это не нравится. А уверенному выражению чиновничьего лица на экранах многие перестали верить. Позавчера можно было понравиться электорату по принципу «встречают по одежке» - и дальше работать лицом, но сегодня и завтра так уже не получится. Ведь провожают по уму - если подтверждений делами все нет и нет.

Сергей МАРКОВ, политолог:

- Да все это было ожидаемо! Всех реальных кандидатов - соперников действующим губернаторам - с гонки поснимали, а с народными настроениями ничего не сделали. Не убедили людей. В итоге у власти оказались кандидаты технические. Если абсолютно высушивать выборы и списки кандидатов, то будут сбои и Африки всякие.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

Евгений ПРИМАКОВ, депутат Госдумы:

- Я сталкивался с этим во время своей избирательной кампании - с сильными протестными настроениями. Проблемы в обществе - это универсальная вещь - массовые потрясения происходят не из-за падения качества жизни, а именно из-за замедления темпов роста качества жизни. В нашем случае это связано с санкциями. И с нежеланием или неумением решать местные проблемы без просьб к центру. И еще, местным элитам нельзя смотреть на людей в своих регионах как на ресурс, который погнали туда или сюда.

Сергей РАЕВСКИЙ, профессор РАНХиГС:

- Хорошо знаю ситуацию на Дальнем Востоке - там у людей большие претензии к формализму местной власти, к сложившейся системе привилегий. Да, голосование получилось протестным. Люди хотят, чтобы власть держала слово, выполняла обещания, произнесенные публично. Новым руководителям прошедшее голосование дало карт-бланш, но срок его конечен...

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