Небывалое зрелище: получены фото с поверхности астероида Рюгу

СЕГОДНЯ 17:30 2018-09-25T17:31:24+03:00

Мини-роботы, отделившиеся от японской космической станции «Хаябуса-2», сели на астероид и начали передавать информацию.

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Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) обнародовало три снимка астероида Рюгу. Фотографировали мини-роботы Rover-1A и Rover-1B, успешно высаженные на его поверхность.

Снимки поверхности пока не отличаются высоким качеством - "фотографы" еще не успокоились, их мотает из стороны в сторону.

К астероиду «фотографов» доставила японская межпланетная автоматическая станция «Хаябуса-2 — еще в июне 2018 года, а непосредственно на его поверхность их высадил спускаемый аппарат MINERVA-II1 — эдакий раскрывающийся футляр, из которого малютки выпрыгнули 21 сентября 2018 года. Случилось это примерно в 280 миллионах километрах от Земли.

Подлетая к астероиду, станция сфотографировала свою тень на нем.

Rover-1A и Rover-1B - это килограммовые таблетки с ножками. Весят чуть больше килограмма, в поперечнике - 18 сантиметров, высотой 7 сантиметров. Оснащены не колесиками, а ножками, чтобы с их помощью перемещаться по поверхности астероида - перемещаться прыжками из-за исчезающе малой местной силы тяжести.

Так выглядят роботы-фотографы.

Роботы прибыли на астероид в футляре.

Считается, что астероиды представляют собой остатки строительного материала, из которого образовались планеты Солнечной системы. В том числе и Земля. Ученым очень хотелось бы узнать, что он — этот так называемый протоматериал - из себя представляет, какие вещества содержит. Поэтому и интересуются астероидами — фотографируют, анализируют, собирают по крупицам данные.

Конечная цель нынешней японской миссии — доставить на Землю образцы астероидного грунта. Отправка станции в обратный путь намечена на декабрь 2019 года. Прибытие домой ожидается в декабре 2020 года.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Станция «Хаябуса-2» была запущена 3 декабря 2014 года. Добираясь до Рюгу, преодолела более 3 миллиардов километров.

Рюгу, он же 1999 JU3, околоземный астероид. Вращается вокруг Солнца, совершая один оборот за 474 дня. Траекторию имеет вытянутую - она пересекает орбиты Земли и Марса.

Диаметр астероида примерно 900 метров.

Орбита Рюгу: вид сверху.

Орбита Рюгу: вид чуть сбоку.

Рюгу был открыт 10 мая 1999 года. Свое название получил в 2015 году. Его навеяла японская сказка о рыбаке, который побывал в волшебном подводном дворце Рюгу. Встретил там дочь властелина морской пучины. Та подарила гостью коробочку с чем-то таинственным. Ученые, работавшие по проекту «Хаябуса−2», решили, что сюжет сказки и суть миссии весьма схожи. Ведь станции тоже предстоит доставить нечто вроде коробочки — контейнер с грунтом неизвестного состава.