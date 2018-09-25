Руководители «Комсомольской правды» попали в «Топ-1000 российских менеджеров»

СЕГОДНЯ 15:15 2018-09-25T15:30:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Ассоциация менеджеров России и ИД «Коммерсант» опубликовали традиционный - 19-й рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров». То есть список людей, которые не только успешны и креативны в своей деятельности, но и имеют влияние на развитие своих отраслей и общества в целом.

Выбор кандидатов осуществлялся не только по предложениям экспертного совета Ассоциации менеджеров и финалистов предыдущих «топов», но и с учетом рейтингов цитируемости в средствах массовой информации. В этом году в «Топ-1000» вошли сразу несколько руководителей ИД «Комсомольская правда»:

Сунгоркин Владимир Николаевич, генеральный директор и главный редактор ИД «Комсомольская правда» - 1 место в разделе «Медиабизнес» рейтинга «Высшие руководители. Топ-250»

Гемст Владислав Александрович, первый заместитель генерального директора ИД «Комсомольская правда» - 5 место в разделе «Медиабизнес» рейтинга «Коммерческие директора. Топ-100»

Карманов Роман Владимирович, заместитель генерального директора ИД «Комсомольская правда» - 1 место в разделе «Медиабизнес» рейтинга «Директора по отношениям с органами власти. Топ-60»

Велиховская Элина Владимировна, главный бухгалтер, заместитель финансового директора ИД «Комсомольская правда» - 6 место в разделе «Медиабизнес» рейтинга «Финансовые директора. Топ-100»

Выбор именно этих кандидатур вполне логичен. «Комсомольская правда» является сейчас одним из самых бурно развивающихся медиа-холдингов. Секрет успеха прост - опора как на свои крепкие традиции, так и на самые свежие разработки в системе СМИ. Единая команда холдинга работает сразу на несколько платформ - ежедневная газета, еженедельник, сайт kp.ru, радио «КП» и соцсети, обеспечивая максимальный охват аудитории, оперативное реагирование во всех регионах, высокий профессионализм и новейшие информационные технологии. Но, конечно, главным залогом качественной работы являются кадры - лучшие специалисты в системе СМИ не только в России, но и в мире!

Лучшими признаны сразу четыре управленца Издательского дома

СПРАВКА «КП»

Ежедневный выпуск газеты «Комсомольская правда» имеет аудиторию 1,5 млн. чел., еженедельный - около 3 млн., суточная аудитория Радио КП -1,3 млн. чел., а интернет-сайт kp.ru в сутки посещает до 6 млн. чел., он занимает лидирующие позиции среди СМИ по посещаемости (51 млн. уников в месяц).

«Комсомолка» имеет широкую сеть представительств во всех регионах и уникальную зарубежную аудиторию - более 5 млн. человек. Соцсети, мессенджеры, аудио- и видеохостинги «КП» - это 2,1 млн. подписчиков.