В Москве завершился фестиваль «Круг света»

СЕГОДНЯ 00:50 2018-09-26T01:05:56+03:00

Ежегодный фестиваль «Круг света», который проходил в Москве с 21 по 25 сентября, завершился ярким шоу с «огненными цветами» и фейерверками. На Гребном канале в Москве собрались сотни зрителей, несмотря на плохую погоду.

Японские "огненные цветы" расцвели в небе над Гребным каналомФото: Иван МАКЕЕВ

На закрытии было показано японское шоу с видеорядом из традиционных японских иероглифов и символов, а также с традиционной японской пиротехникой «ханаби» (японск. - огненные цветы). В Японии созерцание фейерверков такое же культурное явление, как любование цветущей сакурой.

Закрытие фестиваля "Круг света" в МосквеФото: Иван МАКЕЕВ

«Ханаби - та же сакура, которая вместо нескольких дней цветет лишь несколько секунд. Именно поэтому созерцание фейерверков не только приносит японцам эстетическое удовольствие, но и имеет для них глубокий философский смысл», - пояснил ведущий шоу.

Зрителям рассказали о японских традицияхФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Также трепетно, как к сакуре, японцы относятся к хризантеме - ее цветы тоже «расцвели» в ночном небе Москвы, вызвав восторг публики, передает ТАСС.

Люди пришли полюбоваться фейерверком, невзирая на плохую погодуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Торжественная программа продолжилась фейерверками под музыкальное сопровождение из песен Lady Gaga (Bad Romance), Cher (Strong Enough), Kiss (I Was Made for Loving You), «Тату» (Нас не догонят), Григория Лепса (Я счастливый), Валерия Леонтьева (Дельтаплан) и других.

закрытие восьмого фестиваля "Круг света" в МосквеФото: Иван МАКЕЕВ

Как сообщили ведущие шоу, восьмой «Круг света» установил два новых рекорда, которые были занесены в Книгу Гиннесса. Фестиваль отметили за самую большую лазерную видеопроекцию на гладь фонтана и самое большое количество огненных горелок, которые работали одновременно.

Восьмой фестиваль "Круг света" установил два новых рекорда, занесенных в Книгу ГинессаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напомним, в этом году у фестиваля добавились и новые площадки. Помимо Театральной площади, Гребного канала, ВДНХ и других традиционных мест проведения фестиваля, световые инстоляции демонтрировались в "Коломенском" и Парке Победы на Поклонной горе.

Яркое огненное шоу в японском стиле завершало программу фестиваля "Круг света"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН