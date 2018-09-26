"Всегда есть место для доброго поступка": Развенчиваем пять мифов о волонтерстве

СЕГОДНЯ 12:13 2018-09-26T12:37:41+03:00

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1. "Благотворительность - для тех, у кого много денег."

Я могу еще как-то помочь людям? Чем отличаются волонтерство и благотворительность?

Согласно данным Фонда поддержки и развития филантропии «КАФ», в 2017 году более двух третей россиян (67%) участвовали в благотворительной деятельности, при этом 53% жителей России совершали именно денежные пожертвования. Эти данные развеивают миф о том, что благотворительность только для тех, у кого много денег.

Вместе с тем не все готовы делать пусть и небольшие, но денежные пожертвования. Есть люди, которые отдают нуждающимся не менее, а может, и более ценное - свое время, свои умения и навыки, тепло своего сердца. Добровольчество не антоним благотворительности - это один из ее видов, где не подразумеваются денежные пожертвования, а первична именно личная вовлеченность. Волонтерство - это состояние души, зов сердца.

Ирина Швец Фото: Ресурсный центр "Мосволонтер"

2. "Волонтерство - это же работа забесплатно, их используют другие, чтобы не платить."

Что оно мне даст? Зачем люди этим занимаются?

Волонтерство - преобразующая сила, мощный ресурс развития общества. Это особенно важно для молодых людей, которым необходимо ощущать свою значимость и быть социально полезными.

Можно с уверенностью сказать, что волонтерство - это социальный лифт, благодаря которому многие люди находят себя, личностно вырастают или начинают карьеру в новой профессии. Истории успеха многих руководителей и сотрудников авторитетных благотворительных организаций начинались именно с волонтерства.

Одним принципиально важно помочь решить проблему и улучшить ситуацию. Другим же волонтерство помогает осознать перемены, происходящие в самом себе, увидеть «лучшую версию себя».

3. "Волонтерство требует много свободного времени - это подходит только для студентов и, может быть, школьников."

На самом деле всегда есть место для доброго поступка и помощи. Не нужно достигать какого-то определенного возраста или иметь массу свободного времени.

Сегодня в Москве успешно действуют волонтерские отряды в школах и сузах. Невозможно перечислить все добрые дела, которые каждый день совершают волонтеры некоммерческих и благотворительных организаций. Их помощь неоценима в больницах и хосписах, пансионатах и домах престарелых, детских домах. Волонтеры помогают найти и спасти пропавших людей, потушить лесные пожары, сохранить заповедники и памятники истории.

Развивается корпоративное добровольчество - сотрудники компаний активно участвуют в экологических и социальных проектах, используя свои профессиональные компетенции. А центры «серебряного волонтерства» объединяют самых неравнодушных горожан старшего поколения. Помогая другим, они заново обретают себя, «перезапускают» свою жизнь.

Портрет российского добровольцаФото: Дмитрий ПОЛУХИН

4. "Объективно понять, кому правда больше всего нужна моя помощь, сложно."

С чего начать?

Если говорить про ресурсный центр «Мосволонтер» - это «точка входа» самых активных граждан нашего города. Центр с 2014 года объединяет социально ориентированные некоммерческие организации и огромное количество добрых и неравнодушных людей: школьников, студентов, взрослых людей.

- Ресурсный центр «Мосволонтер» поддерживает и развивает десять направлений волонтерской деятельности, - поясняет Ирина Швец. - Так, 10 лет назад начало активно развиваться социальное волонтерство, с 2012 года - событийное и спортивное, с 2015-го - патриотическое. Сейчас точки роста сконцентрированы в сфере волонтерства в культуре и корпоративного добровольчества, развивается волонтерство общественного здоровья. Любой человек, который решил помогать другим, может выбрать любое направление, которое ему по душе.

Портрет российского добровольцаФото: Дмитрий ПОЛУХИН

5. "Государство должно решать все эти вопросы."

Не выполняют ли волонтеры его работу?

Волонтеры становятся партнерами государства, совместными проектами и инициативами создают атмосферу доверия. Если говорить о Москве, то столичные власти высоко ценят добровольцев, поощряют их, создают для них возможности развития. Так, мэр Москвы Сергей Собянин пообещал оказать содействие в предоставлении помещения под Дом волонтера. Ведь и город, и добровольцы соединены общей целью - помогать решать социальные проблемы в столице, делать ее душевнее и добрее. По нашему замыслу, Дом волонтера - это открытые образовательные и дискуссионные площадки по добровольчеству, это уютный дом, где можно раскрыть свои таланты. И мы надеемся, что эта мечта волонтеров Москвы вскоре осуществится.

МНЕНИЯ

ЕКАТЕРИНА БЕРМАНТ, директор благотворительного фонда «Детские сердца»:

Проблема, когда каждый из нас считает, что он «маленький человек»

Есть огромная проблема: каждый из нас считает, что он «маленький человек». Привычно полагает, что спасать, любить и изменять мир к лучшему должны какие-то другие люди. Какие-то специальные герои. Какие? Кто они? Да это мы с вами!

Можно говорить: «Куда катится мир?» А можно самому толкать его в нужном направлении.

Екатерина Бермант Фото: Фонд Детские сердца

Не нужно тратить много времени – нужно просто понять что ты можешь делать профессионально и качественно.

Есть «профессиональная» благотворительность – это переводчики, программисты, журналисты. Все эти профессии остро нужны в фондах.

Есть художники, музыканты, писатели – welcome! Мы делаем выставки, творческие вечера, концерты!

Вы скажете: «А я? Я менеджер, инженер, домохозяйка?» Вспомните, что вы любите – и найдите себе занятие по душе. Если вы любите животных – приезжайте в собачий приют и погуляйте с «хвостиками»)

Если вы прекрасно вяжете макраме – проведите мастер-класс для детей из Детского дома – опытные сотрудники фондов помогут вам приехать в ДД и договориться с администрацией.

Если вы радушная хозяйка и ваши пироги славятся на весь город – устройте праздник. Пусть пожертвования за ваши пироги и пироги ваших друзей спасут чью-то жизнь.

Благотворительность и волонтерство – это творчество и вдохновение!

В обычной жизни и работе у нас, как правило, мало творчества – это ваш шанс!

Чтобы понять, где мы нужнее всего, где наша помощь необходимо нужно связаться с благотворительными организациями. У каждого фонда есть анкета волонтера.

А лучше – связаться сразу с большим объединением фондов – с благотворительным собранием «Все вместе». Собрание объединяет почти 50 фондов и там работают лучшие профи сектора. Можно, конечно, проводить исследование самостоятельно, но не всегда приводит к правильному результату. Подружитесь с фондами, членами ассоциации «Все вместе» - они работают по всей стране, занимаются помощью детям, старикам, сиротам, собакам и кошкам, инвалидам и погорельцам.

Ваша помощь будет огромным вкладом в общее великое дело. Вместе мы сможем больше!

МНЕНИЕ

Фаина Захарова, Президент благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей «Линия жизни», общественный деятель:

Прежде всего, значимо само желание человека помогать

Любая сумма существенна - это необходимо понимать потенциальным донорам. Наша сверхзадача - чтобы благотворительность стала образом жизни. Благодаря сотрудничеству с «Пятым каналом» и его проектом «День добрых дел» мы видим, что все больше людей хотят участвовать в благотворительности. После сюжета о ребенке со сложным заболеванием нам приходят СМС с суммой пожертвований всего по 60-70 рублей. К акции присоединяются тысячи и сотни тысяч зрителей по всей стране, на призыв о помощи откликнулись более 250 тысяч человек. С помощью телезрителей и вместе с ними нам удалось спасти 357 детей.

Фаина Захарова Фото: Фонд Линия Жизни

Вот уже 9 лет мы проводим ставшую очень популярной благотворительную акцию «Чья-то жизнь уже не мелочь». Мы собираем монеты, которые копятся без дела в домашних копилках. Средства собираются в буквальном смысле слова по копейке и эти копейки уже спасли жизнь 83 детям.

Помогая, нельзя забывать о главном - отдавая, ты получаешь гораздо больше. Наше совместное исследование с ФОМ доказывает, что люди, которые ощущают себя счастливыми, чаще жертвуют благотворительным организациям, становятся волонтерами или помогают нуждающимся.

Волонтерство предполагает широкий круг деятельности, которое осуществляется добровольно без расчёта на денежное вознаграждение. Вместо материальных выгод оно дает радость от сделанного доброго дела, от совместного труда, дает новых друзей, значительно расширяет круг общения.

За долгие годы работы в благотворительности я сформулировала закон 5П: «Помогать – правильно, просто, приятно, полезно». Любое мероприятие фонда в полной мере соответствует этому правилу, ему же соответствует деятельность волонтера.

У нас большое количество волонтеров, некоторые приходят помогать на наши мероприятия уже много лет. Но мы видим сейчас и много новых лиц. Очень приятно, что волонтеры остаются с нами надолго.

Активно развивается в последнее время интеллектуальное волонтерство. Многие люди понимают, что могут помочь фондам не только материально. Поэтому в благотворительности pro bono участвуют юристы из крупных компаний, фотографы, блогеры, коучи для руководителей и многие другие.

КСТАТИ

«Раньше волонтеры жили в пространстве "Что не запрещено, то разрешено". Теперь им говорят: "Мы вас ждем, идите и работайте"»

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