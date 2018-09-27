Кому больше платят?

СЕГОДНЯ 08:00 2018-09-26T21:36:02+03:00

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Стране по-прежнему нужны рабочие руки, и им готовы платить достойные деньги, как утверждают эксперты «Авито Работа». На сайте сейчас более 300 тысяч вакансий, и устроиться на работу, начав ее поиск с Авито, можно в среднем за 2 недели. Точный срок зависит от профессии: для управленцев это полтора месяца, в массовых специальностях − всего неделя. А если вас интересует работа продавца или водителя, ее можно найти всего за 4 дня! Причем платят им прилично: в рейтинге зарплат водители и логисты – на третьем месте, а продавцы – на десятом. Из массовых специальностей больше всего зарабатывают строители: на «Авито Работа» средняя зарплата по России в этой сфере – 47 919 рублей.

Строители обошли в рейтинге самых высоких зарплат бухгалтеров и прочих финансистов со средней зарплатой в 35 400 рублей, а также айтишников – в категории «информационные технологии» средняя зарплата – 39 845 рублей. И совсем немного отстали от управленцев из категории «Менеджмент», которым в среднем платят 53 191 рубль.

На третьем месте рейтинга – после управленцев и строителей – специалисты в сфере транспорта и логистики. Прямо сейчас они могут найти на Авито работу со средней зарплатой 43 037 рублей. Им платят больше, чем, например, банковским сотрудникам, чья средняя зарплата не превышает 40 тысяч в месяц. А на четвертом – автомобильный бизнес: здесь предлагают в среднем 42 286 руб.

И еще о рабочих профессиях. На 7-м месте по уровню зарплат – группа профессий, объединенных сферами производства и сельского хозяйства. Людям труда предлагают более высокие (33 575 руб.) зарплаты, чем, к примеру, работникам фитнес-центров и индустрии красоты (в среднем 33 165 руб.), продаж (29 754 руб.) и страховым агентам (32 472 руб).

Осень – лучшее время для поиска работы. Если, к примеру, летом трудоустроиться через Авито можно в среднем за 4 недели, то осенью – всего за две.

В тройку самых востребованных профессий входят продавец, водитель и охранник. Например, сейчас на Авито размещено более 32 тысяч вакансий продавцов и 29 тысяч – водителей. Также работодатели чаще всего ищут грузчиков, работников на склад, администраторов на ресепшен, официантов и барменов.

Студентам предлагают подработать курьерами или в звонковом центре – это самые востребованные позиции для молодежи у работодателей. Одних только вакансий операторов колл-центра на Авито сейчас более 5 тысяч. Начало учебного года – отличная пора, чтобы начать свой карьерный путь со студенческой скамьи, а потом – продолжить его уже после окончания университета или колледжа.

Кроме того, за последний год особой популярностью стали пользоваться мастера по маникюру. Поэтому девушки с творческим взглядом, владеющие этим мастерством, точно без работы не останутся.

Устроиться на новую работу с хорошей зарплатой очень просто. Достаточно зайти на Авито и найти нужные вакансии. Ваше мини-резюме будет создано автоматически: останется только добавить адрес электронной почты для связи. Откликнуться на любые подходящие вакансии вы можете всего одним нажатием кнопки.

КАК НАЙТИ РАБОТУ НА АВИТО?

Очень просто!

1. Заходим и регистрируемся на Авито

2. В разделе «Авито Работа» находим нужную вакансию и откликаемся на нее

3. Ваше мини-резюме уходит работодателю. Оно создается автоматически, вам остается только добавить адрес электронной почты для связи.

Готово!