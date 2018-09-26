«Ремонт идет нон-стопом»: Корреспондент «Комсомолки» побывала в квартире, куда могут поместить 17-летнюю Марию Хачатурян

СЕГОДНЯ 18:05 2018-09-26T19:13:57+03:00

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В громком деле сестер Хачатурян может наступить резкий поворот. В среду, 26 сентября, на официальном сайте Басманного суда появилось сообщение о том, что следствие направило ходатайство об изменении меры пресечения сестрам Хачатурян. С содержания под стражей в СИЗО - на запрет определенных действий. Это такая мера пресечения, сродни домашнему аресту. Что за действия будут под запретом, рекомендуют следователи и определяет суд. Решающее заседание состоится в четверг, 27 сентября, в Басманном суде.

ПОЛУЧИЛ КВАРТИРУ КАК ОТЕЦ-ОДИНОЧКА

Вся семья Аурелии, матери девочек, собралась вместе. Из Молдавии приехала бабушка девочек Лариса Тодика, двоюродный брат Аурелии, родной брат Сергей с женой. Они бросили все дела и помогают сделать ремонт в квартире, где прописаны девочки Хачатурян. Корреспондент «КП» побывала в новом жилище, где возможно уже в четверг окажется под домашним арестом младшая из сестер - 17-летняя Мария.

На лестничной площадке остатки строительного мусора, старые, прогнившие окна, которые только что заменили на новые. А внутри «трешки» светло и пахнет свежей краской.

Комната Марии уже готоваФото: Дина КАРПИЦКАЯ

Стены оклеены свежими белыми обоями, потолки побелены, завезена новая мебель. И все это сделано своими руками в рекордно короткие сроки - за неделю.

- Вот комната Марии. Она самая законченная у нас, - показывает «Комсомолке» Аурелия Дундук. - Буквально за три дня навели в ней порядок. Диван я заказала, шторы. Вчера приходили из органов опеки, составляли акт для суда. Зал тоже почти сделан. Самые проблемные комнаты - кухня и санузлы. Вся грязное, старое. Уже купили новую сантехнику и плитку. Будем все менять. Не знаю, успеем ли. Марию же выпустят, дай бог. Адвокаты сказали, есть надежда.

Здесь я была последний раз лет семь или восемь назад, – вспоминает АурелияФото: Дина КАРПИЦКАЯ

Квартира эта на окраине Москвы служила для отца девочек Михаила Хачатуряна дойной коровой. Все годы он ее сдавал, причем не одной семье, а сразу трем, в каждой комнате по одной.

- 40 000 или 45 000 получал ежемесячно. Хотя эту квартиру ему выдали как отцу-одиночке от города на детей. Здесь я была последний раз лет семь или восемь назад, – вспоминает Аурелия. - И вот сейчас. Миша всем заправлял, а после его смерти - сестры. Знаю, что они приходили сюда сразу после похорон и собирали деньги с жильцов. Я не могла сюда попасть вообще, никто не открывал дверь. Хотя уже органы опеки мне звонили интересовались, где будет жить Мария, если что. Поэтому мне пришлось написать ту записку, которая теперь гуляет по интернету и оставить ее у двери: «Если не откроете и не пойдете на контакт, мне придется взломать дверь».

- А из той квартиры на Алтуфьевском шоссе (там Михаил Хачатурян жил с дочерьми и был убит) вас уже выписали?

- Ой, я даже не в курсе. Читала в газете, что подали иск родственники Михаила. Но мне все равно. Я туда так и не смогла попасть, ни вещи, ничего не забирала. Пусть им останется. Переживем. Фотографий детских только жалко.

РЕМОНТ ИДЕТ НОН-СТОПОМ

- Историю, что я работала в публичном доме, и у нас Молдавии все обсуждают (эти слухи обсуждали в ток-шоу на многих телеканалах — Авт.), – возмущается Лариса Тодико, мама Аурелии. – У меня даже спрашивали, почему я не прячусь, почему не ношу тёмные очки и парик, чтоб никто не узнал. Но мне нечего скрывать, вот я даже специально привезла фотографии, как мы в девяностые годы работали в магазине. Смотрите!

Лариса Тодико, мама АурелииФото: Дина КАРПИЦКАЯ

После многочисленных эфиров Лариса получала и звонки.

- Ночью в 3 часа кто-то набрал, ну что, говорят, проститутка, закроешь уже теперь свой рот или дальше будешь свою правду рассказывать? Не знаю, кто это был, но догадываюсь. Пусть этот кто-то сам расскажет про себя что-нибудь интересное, пока мы не начали. Многие, кто нас знает лично, переживают из-за того, что случилось, и из-за всего вранья. Вот привезли мне характеристику из духовной семинарии, где сын учился. И учительницы из школы, где мои дети занимались, тоже пришли, плакали, принесли мне бумаги, чтобы я в суд их отнесла. Как думаете, примут? Все пишут про нас, как про хороших и порядочных людях.

Три сестры: история семьи Хачатурян.Они были рабынями, над ними издевался родной отец. Они взяли в руки нож и зарезали его. История трех сестер, которая потрясла всю страну. Подробности их жизни, рассказанные их мамой Аурелией.

Но все эти переживания и страсти уже позади. Сейчас самое главное, что волнует семью, решение суда по мере пресечения.

Лариса Тодика в 90-е. Тогда сильно болела, не могла ходить. Но ей приписывают, что она содержала бордель в тот периодФото: Личный архив

- Я волнуюсь очень, конечно, - вздыхает Аурелия. - Уже ясно, что вместе всех их тут не разрешат поселить. Ну хоть бы так, все лучше, чем тюрьма. Я когда с Марией окажусь, наверное, просто не буду её из объятий выпускать ни днём, ни ночью.

Мама навещала девочек в СИЗО на прошлой неделе – следователь дал разрешение на свидание.

Аурелия за прилавком. До знакомства с Михаилом она работала не в борделе, а в магазине

- С Ангелиной мы два часа разговаривали, с Крестиной меньше – всего час. Они рассказали, что все в тюрьме к ним хорошо относятся, все смотрят программы по телевизору, читают газеты про их историю. Каждый день приходит огромное количество писем им. И не только от подружек, но и от незнакомых людей. Даже какие-то парни предлагают им руку и сердце. Я, конечно, посмеялась, но все же приятно, что люди так неравнодушны к моим детям. И они рады такому вниманию.

Квартира Михаила Хачатуряна в 2002 году. В этом углу еще нет никаких иконФото: Личный архив

Ремонт идет буквально нон-стопом. Пока мы общаемся, вставляют окна, отдирают плинтуса и антресоли, выносят мусор. Даже неудобно как-то отвлекать болтовней.

Сколько денег ушло на всё это обновление, Аурелия не говорит, но пришлось и занять, и все финансы и накопления, что были у её родственников, истратить.

- До суда планируем успеть закончить ремонт в двух комнатах. Так что извините, некогда больше разговаривать.

Басманный суд примет решение о мере пресечения трем сестрам, убивших отцаФото: ВКонтакте

ВАЖНО

Мария, Ангелина и Крестина будут жить в разных квартирах

Стали известны подробности, как именно Мария, Ангелина и Крестина будут отбывать домашний арест, в случае если суд примет положительное решение.

Адвокат Крестины Хачатурян Алексей Липцер ознакомился с ходатайством следователей.

- Им прописали запрет на покидание места проживания в арендованных квартирах, - рассказал «КП» адвокат, - запрет на общение друг с другом и другими лицами, кроме следователя, сотрудников правоохранительных органов и адвокатов. Так же запрет на любые телефонные звонки, кроме скорой помощи, следователя. Ну и запрет на интернет. Все ограничения сроком до 28 декабря 2018 года. По сути это как домашний арест.

Все квартиры, где девочки смогут отбывать домашний арест, уже арендованы. Документы будут предоставлены судьям.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

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Следствие попросило отпустить сестер Хачатурян из СИЗО

- Следственные органы прислали бумагу об изменении меры пресечения подследственным Хачатурян с заключения под стражу на запрет определенных действий, - сообщили «КП» в пресс-службе суда. - Заседания назначены на завтра, 27 сентября.

Запрет определенных действий — это мера даже мягче, чем домашний арест. (подробности)