Сестры Хачатурян снимали на свои смартфоны побои, нанесенные отцом

СЕГОДНЯ 18:20 2018-08-15T19:01:50+03:00

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Три сестры — 17-летняя Мария, 18-летняя Ангелина и 19 — летняя Крестина, убившие своего родного отца, вот уже несколько недель в центре внимания всей страны. И пока они находятся в СИЗО, в их уголовном деле все больше и больше шокирующих подробностей.

Последние 3 года мама девочек Аурелия Дундук видела своих дочерей только украдкой. Чтобы бывший муж не узнал.

- Он много раз говорил, что убьет того, кто будет со мной общаться. - рассказала в интервью «Комсомолке» Аурелия. - Сына Сережу он уже собирался отвезти в лес. Но слава богу мальчик успел сбежать в последнюю минуту.

Мать девочек Аурелия Дундук в студии радио "Комсомольская правда".Фото: Иван МАКЕЕВ

Самое продолжительно общение у мамы с дочками, к сожалению, состоялось уже после убийства Михаила.

- Следователь, тогда был еще другой, разрешал нам сидеть рядом друг с другом. Тогда я впервые и узнала о том, что происходило дома. Про побои и насилие. Девочки даже успели переслать мне часть фото, сделанных несколько месяцев назад. У них в телефонах много таких фотографий. Сейчас их смартфоны изъяты следствием. Так что все это полицейские увидят.

Но и те три кадра, что есть сейчас, говорят о многом. С кровью на лице — средняя Ангелина. Она самая смелая из сестер, могла ответить на ругань и хамство. И ей, судя по всему, доставалось больше всего. На двух других — Мария и Крестина.

Как рассказал на одной из ТВ-программ старший брат Сергей, отец регулярно заставлял Ангелину уединяться с ним в ванной комнате. А старшая Крестина еще в начале лета призналась в переписке подруге, что пыталась покончить жизнь самоубийством после того, что сделал с ней отец. Она наглоталась таблеток и несколько дней провела в коме.

Сестры сильно страдали от побоев отца, у одной из них дело дошло до попытки покончить с собой.

- В настоящий момент нами подготовлено и направлено следователю ходатайство о проведении сексолого-психологической-психиатричекой экспертизы и покойного (такое возможно) и самих девочек. - Рассказал «КП» адвокат сестер Алексей Паршин.

Ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников сообщил, что с сестрами уже работают тюремные психологи.

- Руководство СИЗО №6 прислушалось к нашим рекомендациям. Очень оперативно была организована работа воспитательного отдела — выделены психологи. Так же все трое переведены из карантина и размещены не в многоместных камерах, а в четырехместных. Их соседки — ровесницы, так же впервые оказавшиеся за решеткой. Я общался с сестрами и не сомневаюсь — девочки прошли через настоящий ад. Так что подобное внимание к ним — не лишнее.

Стоит добавить, что все свои угрозы, по словам родных, близких и соседей Михаил подкреплял оружием. Целый арсенал нашли у него дома — револьвер, дробовик, ножи.

Михаил Хачатурян жестко контролировал своих дочерей.

Соседи рассказывали журналистам, что и они — посторонние семье люди, не раз получали от Хачатуряна угрозы.

- У нас в доме на первом этаже салон красоты. Я некоторое время работала в нем администратором. - Вспоминает соседка Светлана Петровна. - Однажды туда пришел Михаил, нахамил мастеру Саше (он у нас самый востребованный был) так, что тот отказался его стричь. Тогда Хачатурян достал из кармана пистолет. А женщине с 12 этажа он прострелил ногу.

Но каким-то образом в полицейских архивах нет ни одного заявления на Михаила Хачатуряна.

Что происходило в самой квартире семьи знают только самые близкие. Девочки, которые сейчас дают показания следователям, родной племянник Михаила Арсен, который полностью оправдывает дядю, и родные сестры убитого и его мать.

Из всего, что известно из открытых источников картинка складывается очень красноречивая.

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