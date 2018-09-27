2018-09-27T12:52:27+03:00
Звезды

Мария Максакова заключила фиктивный брак, чтобы продать квартиру на Краснопресненской набережной

Новый «избранник» оперной певицы банально «кинул ее на бабки». Об этом рассказал знакомый артистки
Татьяна ЗИМНЯЯ
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Оказывается, минувшим летом 41-летняя Мария Максакова снова вышла замуж за Далхата ХалаеваОказывается, минувшим летом 41-летняя Мария Максакова снова вышла замуж за Далхата ХалаеваФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В очередную скандальную историю попала экс-депутат Госдумы РФ от партии "Единая Россия" и вдова убитого в Киеве депутата-коммуниста Дениса Вороненкова. Оказывается, минувшим летом 41-летняя Мария Максакова снова вышла замуж за Далхата Халаева. Об этой свадьбе ничего не было слышно, хотя Марии не чужд пиар и она любит оказываться в центре внимания.

Как бы то ни было, после заключения брака она подарила Далхату свою квартиру на Краснопресненской набережной в Москве. Новоявленный муж тут же продал свадебный подарок некоему уроженцу Ингушетии Мурату Мержоеву. Мария якобы ничего не знала об этой сделке купли-продажи и в понедельник, 24 сентября, подала иск в Пресненский суд Москвы с просьбой расторгнуть сделку. Хотя, казалось бы, ей-то какая разница: квартира принадлежит уже не ей, а ее молодому супругу. Ответчиками по иску указаны двое: покупатель квартиры Мурат Мержоев и продавец Далхат Халаев.

Тот самый дом на Пресненской набережной

Тот самый дом на Пресненской набережной

Мария пока не комментирует эту туманную историю. Но в ее окружении уже строят версии случившегося. Хороший знакомый певицы предположил, что Максакова стала жертвой авантюриста, мол, заключила фиктивный брак, чтобы через фиктивное замужество продать свою квартиру в Москве. По каким-то причинам она не могла это сделать напрямую и без посредников.

"Муж" продал квартиру (поскольку недвижимость была оформлена как подарок, от Максаковой не требовалось разрешения на сделку купли-продажи), а деньги Максаковой не отдал. Вот и вся история. В этом случае шансы вернуть квартиру довольно призрачные, поскольку она была куплена не в браке с Далхатом, а по доброй воле ему подарена, в результате чего он стал ее единственным хозяином.

Надеемся, мы скоро узнаем, что же случилось на самом деле.

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Мария Максакова борется за квартиру в 120 миллионов рублей

На просторах интернета появилась новая сенсация. Мол, оперная певица Мария Максакова сражается в суде со старшей дочерью своего покойного супруга Дениса Вороненкова Екатериной. Поводом для семейных баталий стала квартира в самом центре столицы стоимостью 120 миллионов рублей. Мария ранее оформила доверенность на Екатерину и попросила родственницу продать элитные метры, расположенные на Пресненской набережной. Якобы Екатерина Вороненкова продала квартиру по заниженной цене и до сих пор не перевела средства на счет Марии Максаковой. (подробнее)

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