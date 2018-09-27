Ловим скидки, срубаем цены: Как покупать на AliExpress еще дешевле

СЕГОДНЯ 11:30 2018-09-27T11:43:27+03:00

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За что мы любим AliExpress? Конечно, за низкие цены и огромный ассортимент. Устоять невозможно: это как раз тот случай, когда, заглянув на минуточку поискать новую шапку к грядущим холодам, ты выныриваешь из пестрой ленты спустя два часа, став обладателем пуховика, тапочек с котиками, выжималки для тюбиков и надувного массажера для шеи. И ведь не поспоришь – вещи нужные, да и стоят копейки. К тому же есть немало способов поймать хорошую скидку и сделать конечную цену заказа еще ниже. Самый простой вариант – дождаться распродажи. AliExpress и Tmall (торговая площадка на AliExpress с быстрой доставкой товаров со складов в Москве) знамениты своими глобальными сейлами, когда скидки на самые желанные товары могут достигать почти 100%. Грандиозные распродажи проводятся ежегодно 11 ноября, 28 марта и 28 августа. Опытные покупатели советуют планировать на эти даты самые крупные покупки – например, бытовой техники, гаджетов или тотальное обновление гардероба.

Но кроме этих заветных трех дат существуют и другие распродажи, поменьше. Не обязательно ждать больших сейлов – покупать с выгодой можно каждый день. Достаточно знать несколько лайфхаков, которые помогут выбрать нужные товары и снизить цены на них. Мы расскажем о самых простых способах делать покупки на AliExpress еще дешевле.

За что мы любим AliExpress? Конечно, за низкие цены и огромный ассортимент

1. СЛЕДИМ ЗА АКЦИЯМИ

Один из лучших способов сэкономить — следить за разнообразными акциями, которые ежедневно проводятся на Aliexpress. Вся информация о них появляется на главной странице сайта в центральном блоке: на какую категорию товаров снижены цены, сроки проведения акции, самые привлекательные вещи и их стоимость. В неделю таких акций может быть от двух до десяти, а скидки доходить до 60%.

2. ПОКУПАЕМ В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

Кроме компьютерной версии сайта у AliExpress есть мобильное приложение — и цены в нем еще ниже. Наверняка вы обращали внимание на анонс, который появляется, когда кликаешь на понравившийся товар - «Скидки еще больше в приложении». Самое время это проверить: скачать мобильную версию и делать покупки на смартфоне или планшете. Скидки на тот же самый товар в мобильной версии могут быть от 5 до 11% - пустячок, а приятно. К тому же в мобильной версии AliExpress есть разделы, которые недоступны в компьютерной версии, и в них тоже предлагаются товары по специальным ценам. Подробнее об этих разделах — ниже.

3. ШОК-ЦЕНА

Шок-цена – ежедневное предложение из списка самых популярных товаров, где можно найти очень интересные распродажи. Очень часто в раздел попадают смартфоны или компьютеры. И если появляется спонтанное желание что-то купить, то можно просто иногда заглянуть в подборку.

4. ВСЕ ДО $5

Специальный раздел-лоукостер, где можно найти массу полезных, забавных и просто красивых мелочей по цене не дороже 5 долларов (по текущему курсу — примерно 330 рублей). Прежде, чем купить в ближайшем магазине перчатки или чехол для планшета, загляните в раздел «Все до $5» и проверьте, сколько они стоят здесь. Вы сразу поймете, что переплатили бы за них в магазине как минимум вдвое.

Ловим скидки, срубаем цены

5. С ДРУЗЬЯМИ ДЕШЕВЛЕ: СКИДКА НА ДВОИХ

Давно известно, что покупать оптом выгоднее. Вот и на AliExpress появился новый раздел «Скидка на двоих», где можно прилично сбить цену, покупая вместе с друзьями. К примеру, в этом разделе вам приглянулись наушники за 175 рублей. Если поделиться заказом с другом, те же самые наушники обойдутся уже в 66 рублей. Просто делаете заказ по минимальной цене и отправляете ссылку на товар приятелю. Он тоже делает заказ — и вы оба получаете скидку в 63%! Если друг оказался вдруг... неплатежеспособным и не стал делать покупку, ваш заказ просто аннулируется, а деньги полностью возвращаются на счет.

Не уверены, что вашим знакомым нужен тот же самый товар — можно попросить «помощь зала», то есть всех покупателей AliExpress. В этом случае вы заказываете товар в разделе «Скидка на двоих» и ждете в надежде, что кто-нибудь присоединится к вашей покупке в течение 24 часов. Если желающих не найдется, ваш заказ отменится, и деньги вернутся. Можно самому присоединиться к чьей-нибудь покупке в качестве друга — в этом случае вы оба получаете скидку.

6. СРУБИ ЦЕНУ ДО НУЛЯ

Еще одна акция в мобильном приложении, по которой выгодно покупать вместе. Приглашайте друзей — и цена на выбранный вами товар будет уменьшаться. Друг за помощь получает купон на скидку, а вы — снижение стоимости на товар. И да, скинуть цену до нуля действительно реально! Приятный бонус: на все товары в акции «Сруби цену до нуля» действует бесплатная доставка по России.

6. БРЕНД-ФОКУС

Каждый день в этом разделе появляются скидки на товары определенного бренда — в среднем 40-50 процентов. Сейчас, например, особенно много предложений по осенней и зимней одежде, так что не упустите случая пополнить гардероб.

7. «ГОРЯЩИЕ ТОВАРЫ»

Бывают «горящие» путевки, а на AliExpress - «горящие» товары. Смысл один и тот же: хватай скорее, пока цены «тепленькие», а иначе можно упустить выгодное предложение. В этом разделе предлагаются ежедневные скидки и бесплатная доставка. Снижение цен — до 60%: в случае с гаджетами и крупной бытовой техникой вроде телевизора или жесткого диска для компьютера это особенно приятно.

Один из лучших способов сэкономить — следить за разнообразными акциями, которые ежедневно проводятся на Aliexpress

8. ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ СКИДКИ

Каждому покупателю AliExpress после регистрации присваивается определённый статус – от серебряного он постепенно повышается до золотого, платинового и бриллиантового. Какой уровень у вас, можно узнать, зайдя в раздел «Центр привилегий» в своем профиле. На статус влияют сразу несколько опций:

- количество покупок — чем чаще вы что-то заказываете, тем быстрее повышаете свой уровень;

- сумма заказов - чем больше чек, тем лучше;

- заходы в мобильное приложение: пользуйтесь им почаще и повышайте свой уровень;

- отзывы на товары - не забывайте оставлять комментарии к вашим покупкам. Так вы не только поможете сориентироваться другим покупателям, но и заработаете себе «плюсик» в статусе.

- написание обзоров на купленные товары: каждый составленный вами отчет - еще один шаг на пути вверх.

Статус покупателя пересматривается каждое 8-е число нового месяца. Для чего нужно стремиться к более высокому уровню? Да потому что обладатели более высоких статусов имеют доступ к закрытым распродажам, в которых персональные скидки на товары могут достигать до 80%.

В ТЕМУ

Заказы будут доставляться быстрее

А вы знаете, что теперь товары AliExpress будут приходить гораздо быстрее? «Почта России» открыла новый маршрут для простых посылок из Китая, который позволяет доставлять отправления интернет-магазинов по железной дороге напрямую в регионы Дальнего Востока, Сибири, Урала и в Москву. Раньше простые посылки (бандероли и «мелкие пакеты» весом менее 2 килограммов, которые вручаются адресату без расписки) привозились из Китая в основном автомобильным транспортом, на что уходило больше времени. К тому же заказы шли централизованно в Москву, и только потом рассылались адресатам в регионах.

- На новый маршрут будет приходиться до 40% всех посылок AliExpress, и он охватит всю восточную часть страны. В первую очередь это скажется на скорости доставки, - рассказал генеральный директор AliExpress в России Лю Вей. - До этого значительное количество посылок обрабатывалось в логистическом центре Московского региона и отправлялось почтовыми маршрутами на восток.

По новому маршруту почта из Гонконга теперь каждый день доставляется морем во Владивосток, а оттуда - в места международного почтового обмена во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге и в Москве. По России посылки перевозит поезд «Почты России», который курсирует каждый день по маршруту Владивосток – Москва.