Эксперт: Весь смысл «разрыва с Москвой» - заявить, какой Порошенко крутой патриот

СЕГОДНЯ 12:45 2018-09-27T13:18:19+03:00

Порошенко в своей речи на генеральной ассамблее ООН собственной стране посвятил минуты три и в разы больше — России Фото: REUTERS

Член совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько объяснил «КП», потеряет ли что-то Россия и простые граждане от разрыва договора о дружбе с незалежной

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- Украина не продлила договор о дружбе с Россией. И что изменится после этого — для двух стран, для людей? Мы не в состоянии дружбы — но мы и не в состоянии войны?

- Мы в состоянии дипломатических отношений, может быть, несколько пониженного уровня. В целом это нормальные отношения, причин для беспокойства нет. Договор накладывал обязательства на Российскую Федерацию. Мы как страна выполняем международные обязательства и те договоры, которые подписали. Что касается Украины, она не выполняла его даже в благополучные времена. И было бы смешно надеяться, что она будет выполнять его сейчас. Когда ведет войну со своим же населением Донбасса.

То есть для нас не меняется ровным счетом ничего. Но поскольку сама Украина вышла из договора добровольно — она, во-первых, автоматически освободила нас от обвинений со стороны третьих стран в том, что мы не хотим дружить с соседями. А во-вторых, она освободила нас от ряда обязательств. Например, от обязательства уважать территориальную целостность Украины.

Все остальные положения договора мы сейчас тоже не обязаны соблюдать. Ну вот захочет население какого-нибудь российского города избавиться от украинского консульства или от украинского культурного центра — и мы уже не будем связаны положениями этого договора, и сможем пойти навстречу пожеланиям жителей наших городов и сел.

- На сотнях тысяч людей, которые регулярно ездят в Россию на заработки и на тех, кто ездит на Украину к родне, это тоже никак не отразится?

- Никак. Это другие соглашения. О визовом-безвизовом режиме. В данной ситуации очевидно, что на обострение и на определенную самоизоляцию идет сама Украина. А не РФ. О введении визового режима в Киеве заявляли уже 11 раз, в том числе раз 7 или 8 это делал спикер Верховной Рады Парубий. Со стороны России желание обратное — оттянуть это событие, в первую очередь, исходя из интересов людей. Но именно с этим договором визы связаны не были никогда.

Сотни тысяч украинцев регулярно ездят в Россию на заработкиФото: Иван ВИСЛОВ

- На экономические отношения разрыв впрямую не скажется тоже?

- У нас же вырос в 2017-м году товарооборот — но почему? Украина опять начала закупать российский газ. Украина закупает другие наши энергоносители — уголь, мазут. То есть с нашей стороны идет энергопоток — и соседняя страна вряд ли без него обойдется в близком будущем. А сами украинцы через посредников пытаются нарастить свое присутствие на российском рынке. Хотя ни в какое сравнение с тем, что было еще несколько лет назад, нынешние экономические отношения не идут. Тенденция со стороны Киева — на разрыв их. При том, что кроме как в Россию, сбывать свою сельхозпродукцию или продукцию химпрома им некуда — Евросоюз ставит жесткие ограничения. ЕС ввел, например, квоты на поставки сырой курятины в 36 тысяч тонн — но это капля в море ( в Россию украинцы поставляли более миллиона тонн).

А высокотехнологичная продукция умирает — и на «Южмаше» и на «Антонове».

В общем, в свете того, что со стороны Украины есть желание идти на разрыв, то денонсация или непродление договора не значит ничего.

Для того, что бы ситуация изменилась, на Украине должен смениться политический курсФото: REUTERS

- Нового договора на замену этому ждать не приходится в обозримом будущем?

- Для этого на Украине должен смениться политический класс. Должны произойти очень масштабные изменения. Но пока сохраняется нынешняя политическая система - это маловероятно.

- Это решение — из-за президентской компании на Украине, артподготовка в марту 2019-го?

- Конечно. Весь смысл этой денонсации — громко заявить, какой Порошенко крутой патриот. Он в своей речи на генеральной ассамблее ООН собственной стране посвятил минуты три и в разы больше — России.

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