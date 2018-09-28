Председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов: О «дворцах»-офисах, куда уходят деньги ПФР и о своих личных доходах

СЕГОДНЯ 01:05 2018-09-28T01:03:57+03:00

Госдума в третьем, окончательном чтении утвердила повышение пенсионного возраста для женщин до 60, для мужчин до 65 лет. Переходный период продлится до 2028 года. Каждый год, начиная с 2019 года, возраст выхода на пенсию будет отодвигаться на полгода

Изменить размер текста: A A

БАЛАНС ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПФР

- Антон Викторович, как глава Пенсионного фонда скажите: нам обязательно нужно повышать пенсионный возраст?

- Повышать нужно. Конечно, мы можем еще лет пять подождать, ничего не делать, потому что пока еще финансово обеспечены за счет трансфертов из федерального бюджета. Но это будет несправедливо по отношению к следующим поколениям, поскольку система не сможет выполнить все свои финансовые обязательства.

Именно об этом и говорил президент. Необходимо уже сейчас заложить фундамент будущей стабильности пенсионной системы. Иначе мы не сможем повышать пенсии более высокими темпами.

- На основе чего делается такой вывод?

- Пенсионный фонд считает соотношение наемных работников и получателей страховых пенсий по старости. То есть людей, за которых платятся страховые взносы и которым эти взносы распределяются. В 2005 году это соотношение составляло 1,7 к 1. В 2018 году показатель снизился до 1,2 к 1. И если не менять параметры системы, то есть возраст, он будет ползти к единице. Это, в свою очередь, приведет к разбалансировке бюджета фонда.

- Почему так происходит?

- Это обусловлено демографией и ростом продолжительности жизни. Каждый год число пенсионеров увеличивается на 400 - 500 тысяч.

- А если в деньгах? Сколько денег мы тратим на выплаты пенсий? И сколько получаем от страховых взносов?

- ПФР платит не только страховые и социальные пенсии, но еще около 50 разных видов пособий. Расходы фонда в 2018 году составляют 8,2 трлн. рублей, из них 6,8 трлн. рублей пойдет на выплаты страховых пенсий по старости. А страховых взносов планируется собрать почти на 5 триллионов.

- То есть разница между расходами и поступающими взносами - 1,8 трлн.?

- Да, но при этом трансфертов из федерального бюджета на выплату пенсий и пособий больше - 3,3 трлн. рублей.

- На что идут остальные деньги?

- Не все трансферты являются чистым дефицитом. Есть трансферты, которые нам передаются на выполнение определенной задачи. Например, в этом году только на выплату материнского капитала предусмотрено более 340 млрд. За счет трансфертов из федерального бюджета выплачиваются социальные пенсии, ежемесячная денежная выплата, которая выплачивается льготникам, плата нестраховых периодов (служба в армии, уход за детьми) и другие пособия.

Антон Дроздов уверен, что от передачи функций ПФР другому ведомству система лучше работать не будет.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

БЫЛА ЛИ АЛЬТЕРНАТИВА ПОВЫШЕНИЮ ВОЗРАСТА

- Неужели не было альтернативных способов, как сократить этот дефицит?

- Были, и они рассматривались. Например, можно повысить тариф страховых взносов (сейчас в ПФР уходит 22% от фонда оплаты труда). Но тогда бизнес просто не сможет платить такую сумму и уйдет в тень. Есть вариант брать часть этих денег из заработной платы, как это делается во всем мире. Но у нас еще не такие высокие зарплаты, чтобы запускать такой механизм.

- Что произойдет, когда пенсионный возраст начнет повышаться?

- Напомню, главный результат текущих изменений в пенсионном законодательстве - тот факт, что пенсия будет расти темпами выше инфляции. К примеру, если по итогам этого года Минэкономразвития прогнозирует рост цен 3,4% годовых, то индексация пенсий с 1 января следующего года составит 7%. Планируется, что такой порядок индексации сохранится на ближайшие 6 лет. В итоге к 2020 году средняя пенсия должна составить 20 тысяч рублей (сейчас 14,4 тысячи).

- Уменьшится ли разница между доходами и расходами?

- В первые годы вся экономия от повышения пенсионного возраста (а за 6 лет это порядка 3 трлн. рублей) будет направляться исключительно на индексацию. Именно поэтому трансферты останутся в тех же абсолютных суммах. В дальнейшем за счет стабильного роста экономики, низкой инфляции и эффекта от повышения пенсионного возраста к 2029 году мы планируем сократить зависимость от бюджета практически до нуля. И дальше все дополнительные доходы пойдут на доиндексацию пенсий.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ДВОРЦЫ

- Эксперты предлагали продать все здания ПФР, чтобы не повышать пенсионный возраст. Это возможно?

- Президент это уже комментировал в своем обращении. Если оценить все офисы фонда в регионах, то получится 120 млрд. рублей. Этих денег хватит лишь на 6 дней выплат пенсий. Кроме того, наши здания принадлежат государству, Росимуществу и переданы нам в оперативное управление. Мы не можем ими распоряжаться.

- Обсуждается и помпезный вид некоторых ваших зданий. Действительно, почему они выглядят, как дворцы или как офисы Газпрома?

- В начале 2000-х годов нам передали от регионов функцию выплаты пенсий. Во многих случаях здания нам не передали. Пришлось что-то строить на местах. В результате у нас появились новые здания. В некоторых регионах они были на главной улице, поэтому внешне должны были соответствовать.

Про внешний вид зданий говорят в основном люди, которые ни разу не были внутри. Приглашаю всех прийти в Пенсионный фонд, в клиентскую службу. И вы увидите, что это обычные рабочие офисы. Кроме того, в последние десять лет мы таких помпезных зданий не строим. У нас очень жесткие нормы и регламенты. Плюс все проверки показали, что мы не тратили излишних средств.

Чтобы не было дополнительных вопросов, в 2015 году Минстроем был утвержден перечень типовых проектов, на основе которых в дальнейшем могут строиться новые офисы. В настоящее время возведение новых зданий ПФР с 2014 года практически не ведется, за исключением двух клиентских служб для приема граждан, которые пока строятся - одна в Крыму и одна в Москве.

- А можно ли сэкономить на административных расходах?

- Ежегодное содержание фонда - это тоже где-то 117 - 119 млрд. рублей, которые рассчитываются по нормативам Минфина России. Из них 72 - 73% - зарплата наших сотрудников. Никакой вольницы в наших расходах нет, они ежегодно проверяются Счетной палатой. Тем не менее у нас есть программа по экономии и оптимизации, которая предусматривает сокращение персонала без ущерба качеству обслуживания. В основном за счет централизации управления и использования информационных технологий.

- Сколько людей работает в ПФР и сколько планируете сократить?

- Общая численность специалистов - 107 тыс. человек. Клиентские службы есть в каждом районе. Это 2700 точек, где мы обязаны присутствовать. За последние четыре года сократили 17% сотрудников, в ближайшее время планируем довести численность до 100 тыс.

СКОЛЬКО ТРАТИТСЯ НА СОДЕРЖАНИЕ ФОНДА

- Какова средняя зарплата у работников ПФР?

- Она даже ниже, чем в среднем по стране: в регионах порядка 38 тыс. рублей в месяц. В центральном аппарате - около 60 тыс. Так что это не космические деньги. Все жестко по нормативам Минфина, предусмотренным для таких категорий организаций, как наша.

- Чем занимаются эти люди?

- Сегодня ПФР - это крупнейшая федеральная система оказания государственных социальных услуг, которая сопровождает человека с самого рождения и постоянно развивается. Система социального страхования - это 70% нашей работы - предусматривает постоянный учет прав застрахованного лица. У нас 154 млн. специальных лицевых счетов, на которых учитываются все права граждан в течение их жизни.

- Почему так много? Это же больше населения страны…

- Мы учитываем еще и права мигрантов. За тех, кто легально работает, платятся взносы. Потом по соглашению между странами у нас им выплачивается пенсия. В первую очередь это граждане СНГ, но есть и другие страны. Пенсионное законодательство достаточно сложное. Все права и льготы нужно учесть, а потом рассчитать пенсию.

Мы получаем свыше 232 млн. входящих запросов в год от более 1400 клиентов. Благодаря работе ПФР пенсиями обеспечено 43,6 млн. пенсионеров, 8,3 млн. женщин получили материнский капитал, более 20 млн. человек получают различные социальные выплаты и доплаты ПФР.

- Но наверняка все это сейчас делают компьютеры…

- Конечно, у нас компьютеризировано все. Но граждане постоянно приходят в отделения ПФР. Во-первых, чтобы что-то уточнить, потому что пенсионное законодательство несколько раз менялось. Во-вторых, чтобы подтвердить свои права. Например, советский стаж требует подтверждения документами. Плюс у нас много случаев, когда люди приезжают из других стран - Украины, Казахстана и так далее. Все это требует индивидуальной работы.

Да, многое уже можно сделать онлайн - через госуслуги или МФЦ. Но примерно у 30% населения возникают сложные вопросы, которые требуют непосредственного человека в окне. Именно поэтому мы присутствуем в каждом районе в виде клиентской службы.

- А в других странах столько же тратится на содержание пенсионной системы?

- Мы задавались этой проблемой. Проанализировали количество служащих, смотрели, что происходит в мире. У нас нагрузка на одного работника в два - четыре раза выше, чем в европейских странах, а затраты на содержание фонда, наоборот, ниже. Если в ПФР удельный вес административных расходов в общих расходах фонда в 2018 году составляет 1,39%, то среднее значение аналогичного показателя в странах ЕС, по данным Евростата, 2,88%.

Вообще хочу сказать, что на волне пенсионных изменений ПФР намеренно представляют в виде эдакого коммерческого «спрута», пожирающего деньги пенсионеров, которые в связи с этим получают нищенскую пенсию. Зарплаты сотрудников фонда представляются как космические, сами сотрудники фонда якобы погрязли в коррупции, численность фонда раздута, здания - шикарные. И, как следует из таких материалов, непонятно, чем вообще фонд занимается. Все это ничего общего не имеет ни с действительностью, ни со здравым смыслом, а преследует в основном личные корыстные цели отдельных людей.

- Некоторые считают, что функции Пенсионного фонда можно передать налоговой или казначейству.

- Да, такое мнение высказывалось. Но, по сути, мы выполняем функции страховой организации, а казначейство - функции банка. Поэтому совершенно очевидно - чтобы передать казначейству функции Пенсионного фонда, придется создать на его базе аналогичную структуру, занять те же здания, нанять то же число сотрудников и так далее. В каждой стране для социального обеспечения граждан есть специально созданные фонды и учреждения.

- Чтобы закрыть тему зарплат… Антон Викторович, какая у вас зарплата?

- Согласно постановлению правительства от 2016 года, моя зарплата не может быть более чем в 10 раз выше, чем у рядовых сотрудников.

- Вас недавно обвиняли в том, что вы живете не по средствам. Речь шла, как я помню, о 7-комнатной квартире стоимостью в 240 млн. рублей. Это правда?

- Еще говорили, что я всю жизнь работал на госслужбе, что является неправдой. Я работал зампредом коммерческого банка. Речь идет о том, что у меня действительно есть имущество, но все это имущество, во-первых, задекларировано, во-вторых, оно приобретено до того, как я пришел работать в Пенсионный фонд. И источники дохода, мои и моей семьи, это имущество, которое ранее у меня имелось и было продано, а также доходы мои и моей супруги. И это проверялось несколько раз компетентными органами. Работая в Пенсионном фонде, никаких крупных покупок, никаких крупных трат, в силу моих доходов, не совершал. Поэтому все эти обвинения, как мне кажется, просто уводят дискуссию в другую плоскость. Видимо, когда в споре про пенсии заканчиваются аргументы, людей пытаются сбить с толку, особенно молодежь, чтобы вывести их незаконно на улицы, что очень печально. Именно поэтому нужно больше разъяснять людям.

- Думала, пора на пенсию, а поработаю с песнями!Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПОЧЕМУ ПЕНСИЯ СЧИТАЕТСЯ В БАЛЛАХ

- Люди не понимают, каким образом рассчитывается их пенсия. Как сделать этот процесс максимально прозрачным?

- Я, может быть, вас огорчу, но в мире нет простых пенсионных систем. Человек в Европе тоже не знает, как ему рассчитывается пенсия. Он может получить информацию о том, сколько он мог бы получать, если бы сейчас ее оформил. У нас это тоже можно узнать. Заходите в личный кабинет на сайте Пенсионного фонда. Доступ туда - через те же логин и пароль, что и на портале госуслуг. У нас очень простая формула расчета и калькулятор будущей пенсии.

- Всех смущает, что там какие-то баллы.

- Мы специально перешли к коэффициентам, чтобы упростить систему. Иначе было бы очень сложно. Поскольку до 2002 года был один порядок расчета пенсий, потом до 2010 года - другой порядок пенсий, а с 2010-го - третий. В результате мы все пенсионные права унифицировали. Теперь система понятная и прозрачная. Число набранных баллов зависит от стажа и зарплаты. Система трудовых отношений во всем мире очень сложная, но коэффициенты все упрощают. Вы умножаете одно число на другое и получаете актуальную стоимость своей пенсии. Такая же система используется во Франции и Германии.

КСТАТИ

Идеальная пенсионная система - как слоеный пирог

- На ваш взгляд, какой должна быть идеальная пенсионная система?

- Сейчас эффективной является пенсионная система, которая представляет собой такой слоеный пирог. То есть базовые гарантии, которые предоставляются государством, страховая солидарная часть, основой которой являются отчисления взносов за наемных работников. Далее профессиональная пенсионная система - это когда работники по соглашению с работодателями дополнительно отчисляют часть взносов на свою будущую пенсию. В мире очень развиты корпоративные (накопительные и солидарные) системы, частное пенсионное страхование и инвестиционные банковские счета.

- То есть это некий социальный пакет, с помощью которого компании могут конкурировать за хороших работников?

- Да, или учитывать специфику труда. У нас что-то подобное есть для угольщиков и летчиков. Негосударственное пенсионное страхование у нас охватывает около 8 миллионов человек. В основном это крупные компании и банки. Например, РЖД, Газпром, нефтяные компании. Там уже аккумулировано более триллиона рублей, которые будут выплачиваться этим работникам при выходе на пенсию.

- А накопительная часть пенсии? Она же тоже должна быть, но мы от нее почему-то отказались…

- Мы отказались от накопительной части, но не от накопительной пенсии в принципе. Дело в том, что у накопительной части пенсии были свои недостатки. Например, то, что источником ее финансирования были те же страховые взносы, что и для солидарной системы. И в результате, когда наступил кризис, деньги направили в первую очередь в солидарную систему, а отчисления в накопительную заморозили. На наш взгляд, накопительная система должна быть отдельно, со своими источниками, и должна строиться на основе соглашений работника и работодателя. Сейчас в правительстве рассматривается проект индивидуального пенсионного капитала, который будет вводиться вместо нынешней накопительной системы. Мы рассчитываем увидеть законопроект уже в этом году и начать его обсуждать.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Как накопить на достойную старость

- Антон Викторович, что посоветуете, как лучше накопить на пенсию?

- У нас у всех в голове, как правило, образ счастливых немецких пенсионеров, которые хорошо выглядят, ездят путешествовать, очень довольны своей жизнью. Мы специально разбирались в этом вопросе. Например, средняя страховая пенсия в Германии несколько лет назад была всего 1000 евро. Для Германии это небольшая пенсия, с которой они еще и налоги платят. При этом все европейцы очень хорошо считают свои деньги и планируют свое будущее, в том числе пенсионное. Во-первых, они дополнительно участвуют в программах - накопительных, корпоративных и т. д. Во-вторых, накапливают деньги на депозитах. В-третьих, к моменту выхода на пенсию у них, как правило, оплачена медицинская страховка и выкуплено жилье. Когда дети уезжают, они его сдают или меняют на меньшее. Таким образом, у них складывается пул благосостояния. То есть они не на одну госпенсию так хорошо живут.

Поэтому мы призываем всех: если вы хотите иметь обеспеченную старость, по максимуму пользуйтесь всеми инструментами, которые у нас сейчас есть. Потому что только вы ответственны за свое будущее. Государство не может вам обеспечить роскошную жизнь, оно обеспечит лишь тот минимум, который необходим. И так во всех странах мира.

ВОПРОС ДНЯ

А вы на кого или на что рассчитываете в старости?

Сергей ШАРГУНОВ, депутат, писатель:

- Ни на кого. Лишь бы были кров над головой, тарелка супа и творческие силы.

Матвей ЦЗЕН, адвокат:

- Я рассчитываю на государство. Надеюсь, через 20 - 30 лет базовое пособие будут выплачивать всем независимо от возраста.

Олег СИРОТА, фермер:

- Я полагаюсь на своих четверых детей. Они продолжат мой небольшой бизнес сыроварения и обеспечат мне достойную старость.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

Егор ХОЛМОГОРОВ, публицист:

- Приходится рассчитывать на то, что экономика России будет динамично развиваться и через 22 года, когда мне обещают пенсию, у нас будет богатая страна, способная обеспечить старику достойный уровень жизни.

Александр ЗАПОЛЬСКИС, политолог:

- Грамотное инвестирование накоплений плюс профессиональная востребованность, плюс правильное воспитание детей. Больше не на что. То, что пенсионная система ненадежна, было очевидно еще в середине девяностых.

Юлия ЧИЧЕРИНА, певица:

- По плану наших дедов и отцов мы давно должны были жить при коммунизме. Так что рассчитывать ни на пенсию, ни на зарплату, ни на возвращение долгов не стоит. Будущее внезапно и непредсказуемо. Живите сегодняшним днем.

Александр САФОНОВ, проректор Академии труда и социальных отношений:

- Я стараюсь часть денег вкладывать в недвижимость и ценные бумаги. А вот на ненужные и пафосные вещи деньги не трачу. Еще я хочу сохранить к старости твердую память, светлые мозги и капельку здоровья.

Лариса, читательница сайта KP.RU:

- Я верю в технологическую революцию. Мы стоим на пороге таких научных открытий, которые позволят людям жить гораздо дольше и не дряхлеть. Боюсь только, что позволить себе это смогут лишь богачи.

В ТЕМУ

Пенсионный возраст в России повысят с 2019 года: рассчитайте, в каком году вы уйдете на заслуженный отдых

Правительство и президент обсудили параметры новой реформы

Пенсионный возраст в России все-таки повысят. Женщинам - до 60 лет, а мужчинам - до 65 лет. Но повышение пенсионного возраста будет поэтапным, чтобы вам было проще рассчитать год выхода на пенсию, «Комсомолка» предлагает свой калькулятор пенсионного возраста (подробности)

КСТАТИ

Как рассчитать пенсию самостоятельно: пошаговая инструкция от экономистов

Сколько вы уже заработали на старость, можно узнать прямо сейчас. Читайте в нашем материале, как рассчитать пенсию самостоятельно в 2018 году и узнать, сколько вы будете получать, если продолжите трудиться в том же духе

Многие ругают нынешнюю пенсионную формулу. Мол, она слишком сложна для восприятия. При этом все забывают, как было раньше. А раньше, чтобы понять, какую пенсию вы будете получать, нужно было дожить до пенсионного возраста и ждать вердикта от ПФР. И предугадать его было невозможно. Сейчас же все гораздо проще, поэтому рассчитать пенсию можно уже сегодня. Рассказываем, как это сделать. (подробности)