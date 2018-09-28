Жизнь после удара: Как Вячеслав Малежик, Федор Добронравов и Виктор Мережко смогли вернуться в строй

СЕГОДНЯ 01:09 2018-09-28T01:05:57+03:00

Тяжелый диагноз «инсульт» поставили каждому из этих известных артистов, и их жизнь разделилась на до и после

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Читатели «Комсомолки» переживали, казалось, что над известными актерами, певцами и сценаристами навис какой-то злой рок.

Но, к счастью, большинство из них справились с последствиями болезни: кому-то помогла поддержка близких, другим - вера в собственные силы.

Виктор Мережко, 81 год

Прошлый год у драматурга, сценариста, актера и режиссера был юбилейным. Виктор Иванович был полон сил, раздавал интервью, рассказывал о новых работах… В конце сентября 2017 года Мережко председательствовал на кинофестивале Никиты Михалкова «Евразийский мост» в Ялте, но по возвращении в Москву народный артист России почувствовал себя плохо. Первое время окружение и родные не подтверждали, что у драматурга случился инсульт, но сегодня - спустя год - Виктор Иванович рассказал, как возвращается к полноценной работе. Рассказал на том же кинофестивале в Крыму, который возглавил и в этом году.

- Беда случилась почти год назад после возвращения с кинофестиваля «Евразийский мост» в Ялте, началось все с микроинсульта, - вспоминает Виктор Мережко. - Вмешался Никита Сергеевич Михалков, сделал все, чтобы помочь мне. Меня спасли врачи Боткинской больницы. Им удалось поймать единственную возможность остановить тяжелейшие последствия ишемического инсульта, когда тромб закупорил один из сосудов головного мозга. Дальше была реабилитация. За заботу я очень благодарен моим детям Марии и Ивану. Благодаря всем им я живу обычной жизнью, работаю. Я уже окончил два сценария, в этом году стартуют съемки сериалов. Я снова полон жизни!

Николай Носков, 62 года

Популярный певец и композитор, который начинал в группе «Парк Горького», уже больше 30 лет радует поклонников сольным творчеством. Юбилейный тур в честь его 60-летия в 2016 году собирал столько аншлагов, что плавно перекочевал в 2017-й. Выступления были расписаны на полгода вперед, но в конце марта музыкант в тяжелом состоянии попал в реанимацию с инсультом. Несколько суток он находился между жизнью и смертью. Прошло полтора года, но Николай Иванович продолжает реабилитацию. Он снова учится петь. Благодаря врачам, родным, а особенно супруге Марине он достиг огромных успехов. Недавно появились тревожные сообщения, что у певца случился повторный инсульт, но, к счастью, они не подтвердились.

- Это была восстановительная реабилитация в медицинском центре, - объяснила «КП» Марина Носкова, супруга артиста. - Он проходит плановый курс лечения - делает упражнения для восстановления речи, вокальных способностей. Не волнуйтесь, не переживайте, все в порядке! Николай Носков в полном здравии, чувствует себя хорошо!

Главный помощник в реабилитации Николая Носкова - жена музыканта Марина.Фото: Instagram.com

Пока сам Николай о концертах только мечтает, но к концу года поклонников может ждать первый после болезни выход музыканта на сцену.

Вячеслав Малежик, 71 год

Певец, поэт, композитор к юбилейному году устроил большой гастрольный тур с новой концертной программой и работал, работал, работал. Напряженный темп сказался на организме заслуженного артиста России уже во время его отдыха в Черногории.

- За день до инсульта я почувствовал, что у меня немеет правая рука и нога, будто отсидел, - вспоминает Вячеслав Малежик. - В этот день я сел за руль, мы поехали в больницу провериться. Медицина в Черногории не на высоком уровне, и, пока меня доставили в Москву, время было потеряно. Но врачи меня выходили.

Вячеслав МалежикФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Болезнь не прошла для музыканта бесследно.

- Сначала голоса не было, руки не играли, ноги не ходили. Сейчас я прихрамываю и меня чуть-чуть штормит в непогоду. Но я восстановился в значительной степени. Даже позволяю себе выступления, - рассказал «КП» Вячеслав Ефимович. - Я не сдался, я боролся. У меня была уверенность, что я могу победить, хотя все вокруг качали головами и думали, что я сумасшедший. Я с самого начала шутил, рассказывал анекдоты, думал, что запою и буду сочинять песни. Сейчас я не имею права сдаться, я пру как танк вперед, не обращая внимания на противотанковые заграждения, которые мне расставляет судьба. Мне помогает вера в Бога. И если подобный недуг кого-то поразит, тот тут нужна мощная спайка и самого больного, и его окружения. Нужно до конца верить, что ты не все еще в этом мире завершил. Для чего-то вам это дано, я посчитал, что это случилось, чтобы я когда-то в своих произведениях смог доходчиво описать состояние инсульта.

Сегодня Вячеслав Малежик дает концерты в Москве, в Санкт-Петербурге. За время болезни он написал новые песни, с которыми выходит на сцену, пишет книги и полон планов.

Федор Добронравов, 57 лет

Звезда сериалов «6 кадров» и «Сваты», кинопродюсер и глава собственного продюсерского центра работает на износ. У Федора Добронравова главные роли в нескольких спектаклях Театра сатиры, с гастролями спектакля «Чудики» он путешествует по всей стране, постоянно снимается в новых фильмах. Такой темп жизни серьезно сказался на здоровье народного артиста. В марте 2018 года на гастролях в Сергиевом Посаде у Федора Добронравова случился инсульт. Его госпитализировали в Институт им. Склифосовского и срочно прооперировали. Кстати, первые признаки болезни вовремя увидела коллега актера Татьяна Васильева. Она первой стала звать на помощь, когда увидела, что у Добронравова перестала шевелиться одна рука. «Скорая» прибыла почти мгновенно, и выигранное время сделало свое дело - через несколько дней актера выписали. А через месяц Добронравов вышел на сцену Театра сатиры. Спустя полгода после инсульта артист неохотно вспоминает о случившемся.

Федор ДобронравовФото: Михаил ФРОЛОВ

- Мои дела идут хорошо. Я восстановился, все замечательно! - сказал Федор Добронравов «КП». - Все как было, так и есть. Играю в спектаклях. Я вернулся, будто бы ничего и не было. Рассказывать о себе я вообще не люблю, а о случившемся тем более не хочется.

Сейчас Федор Викторович полностью погружен в работу - дает по 5 - 6 спектаклей в месяц, как и прежде, много снимается и продолжает гастролировать.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Борис Моисеев, 64 года

Танцовщика, хореографа и эстрадного певца удар поразил в 2010 году. Бесследно инсульт не прошел - движения и речь заслуженного артиста России стали медленнее, полностью восстановить вокальные способности не удалось. Четыре года назад на 60-летие Борис Моисеев давал юбилейный концерт в Кремле. На сцену с ним выходили многие коллеги, которые пели отдельно и дуэтом с Борисом Михайловичем.

Борис МоисеевФото: Евгения ГУСЕВА

Все эти годы артист редко, но появлялся на публике. А в середине сентября пришел проводить Иосифа Кобзона в последний путь. Кто-то из присутствующих увидел, как он потерял равновесие на лестнице.

- История о том, что Моисееву стало плохо на похоронах Кобзона, - неправда, - уверил «КП» Кирилл Сурметов, представитель Бориса Моисеева. - Ему было сложно спускаться по ступенькам в Концертном зале Чайковского - они там очень неудобные. Ничего плохого, слава богу, не происходит. Наоборот, стали наблюдаться некоторые улучшения состояния здоровья Бориса Михайловича. Он сейчас собирается на отдых в Майами. Более того, готовится выпустить новую песню и клип к 65-летию (оно будет в марте 2019 г. - Ред.). И к юбилею есть желание и планы сделать новую концертную программу.