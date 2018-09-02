Россия проводила в последний путь аплодисментами Кобзона Советского Союза

СЕГОДНЯ 13:53 2018-09-02T14:45:19+03:00

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...Да простят меня мои читатели... Но прощание с Иосифом Кобзоном, которое состоялось в воскресенье, 2 сентября, в Москве, в Концертном зале имени Чайковского...

Хотя - нет! На площади Маяковского оно проходило. Так будет точнее - потому что столько людей пришло проститься с любимым артистом, что всех поклонников не смогли уместить "металлические рамки", протянувшиеся вдоль по улице...

Прощание с Кобзоном: прямая трансляция.Страна прощается с человеком-эпохой - Иосифом Давыдовичем Кобзоном. Скорбим...

А прощения я прошу вот почему. Все эти часы (а людская река начала своё движение здесь с семи утра и утекла далеко за полдень) я ловил себя на том, что мне все время кажется: это вовсе и не похороны Иосифа Давыдовича, а - ... его концерт.

В зале - битком зрителей. За роялем - любимые аккомпаниаторы Мэтра: Алексей Евсюков и Левон Оганезов. И... голос народного артиста!

Награды Иосифа Давыдовича.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У меня за спиной сидела Надежда Бабкина, которая тоже вот произнесла - голосом даже и не грустным:

- Вот не верю я, что Иосиф умер. Кажется, сейчас встанет: "Ну, что вы тут?!"

Валентина Терешкова и Алексей Леонов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но у микрофона плакала Валентина Терешкова, а ее тщетно пытался успокоить Алексей Леонов. И еще пятеро космонавтов с Золотыми Звёздами Героев.

- Нет-нет, мы Иосифа Давыдовича не потеряли! - убеждала и себя, и всех, и убедила! - первая в мире женщина-космонавт. - Кобзон был и остаётся в нашем отряде космонавтов.

А человек, впервые шагнувший из космического корабля в открытый космос, рассказал, что "звездный исполнитель" пел Юрию Гагарину - в тот апрельский день 1961-го, когда первый космонавт вернулся на землю. И потом - 35 раз приезжал в город Гагарин. И еще космонавты сказали - мы не представляем космодром без Кобзона.

- Россия потеряла огромный талант... Такие таланты рождаются раз в тысячу лет...

Эти слова - в разных вариациях, не сговариваясь, постоянно повторяли Александр Розенбаум, Лев Лещенко, Григорий Лепс, Владимир Жириновский...

Александр Розенбаум.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Проститься с Иосифом Давыдовичем пришли два хора в полном составе - Турецкого и имени Пятницкого (в русских концертных костюмах.

Григорий Лепс.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Об уникальности Кобзона- как человека - говорит и то, что о нем с Любовью - совершенно искренней - говорили представители Русской православной церкви, буддисты, иудеи, мусульмане...

Министр культуры России Владимир Мединский сказал, что сама фамилия "Кобзон" давно уже стала символом мастерства и патриотизма, а творчество Иосифа Давыдовича - это настоящий образец, как надо служить искусству.

А потом на сцену вышел сын певца - Андрей Кобзон:

- Дорогие друзья! Больше всего в жизни отец ценил Любовь зрителей, аплодисменты, возгласы: "Браво!". Давайте проводим...

Андрей Кобзон рядом с вдовой Иосифа Кобзона Нелли КобзонФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Аплодисменты, аплодисменты, аплодисменты Великому Певцу и Гражданину звучали очень долго...

КСТАТИ

Несмотря на то, что прощание с Иосифом Кобзоном началось раньше, чем планировали сначала - сказать последнее: "Спасибо!" артисту смогли далеко не все, кто пришёл в этот день на Маяковку. И это - несмотря на то, что к месту прощания с самого начала выстроились две очереди: первая - только из звёзд эстрады и политики, вторая - как принято говорить - из "рядовых зрителей". Впрочем, эти очереди потом перемешались...

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Путин привез Кобзону последний букет

Накануне поздно вечером Владимир Путин еще отвечал на вопросы школьников в Сочи, а в воскресенье утром уже приехал в московский концертный зал имени Чайковского, где шла церемония прощания с певцом Иосифом Кобзоном. Президент не мог не приехать к Кобзону, как не мог не приехать к Табакову, к Говорухину (подробности)

Космонавт Волков: "Глава ДНР должен был приехать на похороны Кобзона, но был убит - сейчас его тоже хоронят, в Донецке"

Утром из станции метро "Маяковская" люди выходили в черной одежде, с розами. Была какая-то необыкновенная тишина. Все терпеливо обходили ограждения возле Концертного зала имени Чайковского в Москве. Проститься с великим артистом пускали не только близких родственников и политиков, но и обычных москвичей, которые может никогда и не знали лично Иосифа Давыдовича, но не смогли остаться дома в такой день. Шли семьями. Шли молодые и люди поколения Кобзона (подробности)\

КСТАТИ

«Доктора обнаружили большую опухоль. Злокачественную»: «Комсомолка» первой узнала от Кобзона о его болезни

В том апреле ему сделали первую операцию. На Каширке. Звоню народному артисту: «Как здоровье, Иосиф Давыдович? Слухи разные уже пошли. Это ж Онкоцентр ...» Кобзон пообещал: как только выдастся возможность, первый большой откровенный разговор будет с «Комсомолкой». И слово сдержал (подробности)

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Сам Иосиф Кобзон так рассказывал обозревателю «Комсомолки» Александру Гамову об истории своей болезни (это опубликовано в книге «Как прекрасно все что с нами было…»):

«Знаете, когда я впервые услышал диагноз – хотите верьте, хотите нет, - у меня ни истерики, ни испуга не было. Я только был очень взволнован тем, как я это сообщу жене Неле. Я очень боялся ее реакции. Я боялся ее так сильно огорчить. Но она все понимает, она читает мои мысли. (подробности)

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Редкие фотографии Иосифа Кобзона