28 Сент. 21:05 2018-09-28T22:28:03+03:00

Аббас Джума и Митя Леонтьев подводят итоги недели так захватывающе, что никакой сериал не сравнится!

Аббас Джума и Митя Леонтьев подводят итоги недели так захватывающе, что никакой сериал не сравнится!

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Главные темы:

- Это другой человек: пластический хирург прокомментировал фотографию ГРУшника Чепиги, которого выдают за Боширова.

- Пранкер Лексус: Расследование про «агента ГРУ» Чепигу-Боширова - это провокация британских спецслужб.

- Ноги вместе: за что мужчин в метро обливали отбеливателем.

- Сколько стоит секс-вечеринка со скандальной моделью, которую якобы отравили в Солсбери?

- Валуев посоветовал не стыдиться бедности, а депутат от КПРФ пожаловалась на низкую зарплату.

- В Нижнем Новгороде родители потребовали отменить концерты Монеточки, Хаски и других исполнителей.

- Очередь за айфоном оказалась пустышкой.

- Трамп и Порошенко появились в ООН в одинаковых костюмах.

- Почему над Трампом смеялись во время выступления на Генассамблее ООН.

- Илона Маска обвиняют в мошенничестве.

- Жених бросил Бузову ради двух миллионов рублей.

- Американского атлета чуть не отстранили от соревнований из-за мяса.

- На итальянском заводе взорвалась огромная цистерна с проссеко.

- Паспорт Цоя, найденный за холодильником, продали на аукционе за 9 млн. рублей.