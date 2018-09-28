Это другой человек: пластический хирург прокомментировал фотографию ГРУшника Чепиги, которого выдают за Боширова
Главные темы:
- Это другой человек: пластический хирург прокомментировал фотографию ГРУшника Чепиги, которого выдают за Боширова.
- Пранкер Лексус: Расследование про «агента ГРУ» Чепигу-Боширова - это провокация британских спецслужб.
- Ноги вместе: за что мужчин в метро обливали отбеливателем.
- Сколько стоит секс-вечеринка со скандальной моделью, которую якобы отравили в Солсбери?
- Валуев посоветовал не стыдиться бедности, а депутат от КПРФ пожаловалась на низкую зарплату.
- В Нижнем Новгороде родители потребовали отменить концерты Монеточки, Хаски и других исполнителей.
- Очередь за айфоном оказалась пустышкой.
- Трамп и Порошенко появились в ООН в одинаковых костюмах.
- Почему над Трампом смеялись во время выступления на Генассамблее ООН.
- Илона Маска обвиняют в мошенничестве.
- Жених бросил Бузову ради двух миллионов рублей.
- Американского атлета чуть не отстранили от соревнований из-за мяса.
- На итальянском заводе взорвалась огромная цистерна с проссеко.
- Паспорт Цоя, найденный за холодильником, продали на аукционе за 9 млн. рублей.
Это другой человек: пластический хирург прокомментировал фотографию ГРУшника Чепиги, которого выдают за Боширова