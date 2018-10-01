Зачем президент Франции Макрон обнимался с темнокожим гангстером без штанов

СЕГОДНЯ 00:17 2018-10-01T01:08:47+03:00

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Визит президента Франции на острова Сен-Мартен и Сен-Бартелеми не должен был вызвать какого-то особого шума. Год назад эти места сильно пострадали от разрушительного урагана «Ирма». И вот французский лидер, как и обещал тогда местным жителям, прилетел, чтобы лично проинспектировать ход восстановительных работ. Как-никак, Париж выделил на это десятки миллионов евро.

Но в поле зрение журналистов и пользователей социальных сетей попало не это. Их внимание привлекла фотография Эмманюэля Макрона в компании двух полуобнаженных чернокожих мужчин со спущенными штанами. Похожие на бандитов из черных районов Нью-Йорка, они одной рукой обнимали главу государства, а другой демонстрировали в камеру непристойные жесты. На втором снимке юноша с голым торсом похлопывает Макрона по животу. Сам президент выглядит весьма довольным и с радостью позирует журналистам.

На втором снимке юноша с голым торсом похлопывает Макрона по животу.Фото: СОЦСЕТИ

«ТОЛЬКО ЧТО ОТКИНУЛИСЬ»

Как выяснилось чуть позже, молодые люди недавно вышли из тюрьмы. Тот, что в бандане, сидел за грабеж, в чем без стеснения признался французскому лидеру. А тот дал гангстеру практически отцовский совет:

- Тебе не нужно больше этого делать. С воровством должно быть покончено. Надо начинать жить с чистого листа.

«МНЕ ДОРОГ КАЖДЫЙ РЕБЕНОК РЕСПУБЛИКИ»

Так прокомментировал скандальные снимки сам Макрон, когда волна возмущения в интернете уже грозила ударить по его рейтингам.

- Я президент Франции, и я никого не оставлю. Эти парни помогли девушке-инвалиду прийти на встречу со мной. И я уважаю их за это. Я люблю каждого вне зависимости от их ошибок. Они не выбирали место, в котором родились. У них не было второго шанса.

Как выяснилось чуть позже, молодые люди недавно вышли из тюрьмы.Фото: СОЦСЕТИ

ПРЕЗИДЕНТ НЕ ДОЛЖЕН СЕБЯ ТАК ВЕСТИ

- По-моему, это верх непрофессионализма. Макрон ведет себя, как студент, а не глава государства, - рассказал «КП» французский писатель и аналитик Александр Латса. - И это не провокация. Он действительно думает, что так надо. Ведь такое во Франции происходит не в первый раз. Например во Всемирный день музыки Макрон пригласил группу чернокожих рэперов. Полуголые «музыканты» читали рэп о сексе, используя нецензурную лексику. Я поверить тогда не мог, что эта шпана приглашена президентом страны. Можно сказать, что сегодня полным ходом идет «гангстеризация» французской власти.

Что же касается этих фотографий, то они глупые и неуместные.Фото: СОЦСЕТИ

ХОЧЕТ БЫТЬ ПОПУЛЯРНЫМ

- Рейтинг Макрона скатился до 32%. Это рекордное падение, - говорит политолог, эксперт по Франции Дарья Платонова. - Вот он и пытается всячески повысить свою популярность. То выступает против расизма, то поддерживает геев. Пытается быть модным и современным. Что же касается этих фотографий, то они глупые и неуместные. Как и сам Эмманюэль Макрон.

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