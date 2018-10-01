Премьер-министр Республики Сербской Желька Цвиянович: Запад устроил истерику из-за наших хороших отношений с Россией

СЕГОДНЯ 15:25 2018-10-01T15:39:38+03:00

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На Балканах – «пороховом погребе Европы» наступает политическая эпоха женщин. Похоже, что государства этого взрывоопасного региона устали от агрессивного правления мужчин. Совсем недавно весь мир был очарован президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович. Эти кадры облетели весь мир, когда женщина-политик после финала Чемпионата мира по футболу утешала свою проигравшую сборную, по-матерински обнимая игроков.

Есть женщины и правительстве Сербии. Но еще одна восходящая звезда балканской политики - премьер-министр Республики Сербской Желька Цвиянович. В октябре она поборется за президентское кресло в республике. Несмотря на яркую внешность, она, в отличие от своих коллег, не стремится быть популярной на страницах таблоидов, ее пляжные фото не утекают в сеть, и она не обнимается с футболистами.

30 сентября президент Республики Сербской Милорад Додик посетил Россию, встречался с Владимиром Путиным. Накануне высокого визита премьер-министр этой маленькой балканской страны Желька Цвиянович ответила на вопросы «Комсомольской правды».

ОТКУДА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСПЕХИ

- Госпожа Цвиянович, вы несколько лет находитесь в верхах власти Республики Сербской. А несколько месяцев назад стали кандидатом на место президента республики. За время вашего премьерства республика развивается, несмотря на тяжелые экономические условия, повышаются пенсии, растут зарплаты. А что вы считаете наибольшими достижениями за прошедший период?

- Больше пяти лет я председатель правительства Республики Сербской, до этого два года я была министром по экономическим отношениям и региональному сотрудничеству. В этот период было много вызовов и унаследованных проблем, учитывая, что был мировой кризис. Но мы за прошедшие несколько лет, очень постепенно, но неуклонно, минимум два раза в год повышали пенсии, достигнув таким образом общего повышения пенсий на 20%. В прошлом году были зафиксированы очень высокие экономические показатели в сфере занятости, было отмечено рекордное число трудоустроенных с момента начала ведения такой статистики. В 2017 году у нас было наилучшее соотношение импорта и экспорта. Мы не только вышли из кризиса, но стабильно шагаем вперед.

У нас сейчас нет никаких проблем в выплатах бюджетникам, помимо того, что мы выполняли свои социальные обязательства, на удалось ввести новые социальные льготы. Я очень горжусь и как женщина, и как премьер, что нам удалось предоставить всем безработным роженицам пособие в размере минимальной оплаты труда (если переводить в доллары то, сумма составит 234. – Авт.). Пособие выплачивается на протяжении 12 месяцев. А в случае рождения третьего ребенка или рождения двойни выплаты производятся на протяжении 18 месяцев. Мы оказались первыми в регионе, кто предпринял такие меры, нечто подобное было у Словении, однако там выплаты были намного короче - всего три месяца.

Все это показывает, что республика стала экономически стабильной, мы справились с вызовами, ставшими результатом трансформации общества в ходе войны (после распада Югославии. – Авт.).

Восходящая звезда балканской политики - премьер-министр Республики Сербской Желька Цвиянович. Фото: пресс-служба кабмина Республики Сербской

Что касается политической площадки, то я бы сказала, что величайшая битва, а также самые заметные результаты произошли именно здесь. Это сохранение Республики Сербской, ее конституционной позиции, стабильность институтов власти. По этим показателям мы отличаемся от остальных уровней власти в Боснии и Герцеговине, поскольку все это время вопреки всем вызовам мы сохраняли абсолютную функциональность.

СПРАВКА «КП»

Согласно конституции, предложенной в Общем рамочном мирном соглашении по Боснии (Дейтонское соглашение), подписанном 14 декабря 1995 года в Париже, государство Босния и Герцеговина состоит из двух образований: мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (51% территории) и Республики Сербской (49% территории страны), а также округа Брчко. Государственное устройство государства - одно из самых сложных в мире. В системе госуправления пропорционально представлены три основных народа: бошняки (славяне, принявшие ислам), сербы (православные) и хорваты (католики).

При этом, по сути, страна управляется через высокого представителя международного сообщества (пост создан в соответствии с Дейтонским соглашением), который назначается руководящим комитетом Совета по выполнению мирного соглашения после одобрения кандидатуры Советом Безопасности ООН. Функции главы государства выполняет коллективный орган - Президиум Боснии и Герцеговины. Согласно конституции, он состоит из трех человек: серба, хорвата и бошняка, избираемых одновременно на 4 года прямым голосованием. Хорват и бошняк избираются в Федерации Боснии и Герцеговины, а серб - в РС.

- В Федерация Боснии и Герцеговины вы часто можете видеть ситуацию, когда не может начаться заседание парламента из-за отсутствия какого бы то ни было консенсуса, долго время была проблема с проведением заседаний кабмина из-за проблем с функционированием коалиции, особенно это касается отношений между бошняками и хорватами. У нас, вопреки усилиям иностранного фактора, части международного сообщества, действий оппозиции - вопреки всему этому мы делали свою работу, защитили наши институты власти, обеспечили их нормальную работу и работаем во благо граждан.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЙНЫ

- Я хотел спросить о политической ситуации в Боснии и Герцеговине, но вы уже частично ответили на этот вопрос. А как в этих условиях функционирует Дейтонское соглашение? В каком состоянии отношения между Республикой Сербской и Федерацией?

- Отношения в Боснии и Герцеговине, я бы сказала, неизменно сложные и всегда существует какое-то напряжение. Причиной является то, что мы никогда не имели реального подхода к тому, что такое Босния и Герцеговина, что такое Дейтон, и что это соглашение предусматривало для страны.

СПРАВКА «КП»

14 декабря 1995 года в Париже в ходе Мирной конференции по Боснии состоялось подписание Общего рамочного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине (более известно как Дейтонское соглашение), положившего конец конфликту между мусульманской, хорватской и сербской общинами.

Общее рамочное соглашение о мире конфликтующие стороны согласовали 21 ноября 1995 года на военной базе Райт-Паттерсон близ города Дейтон в США (отсюда неофициальное название документа).

- Я должна сказать, что принцип Дейтона - единственные и релевантные рамки, на основании которых сегодня может функционировать Босния и Герцеговина и, говоря об этом, я напоминаю о том, что на протяжении 20 лет у нас стабильный мир без каких бы то ни было этнических инцидентов. Это значит, что Дейтон дал нам возможность функционировать в мире, жить рядом во взаимопонимании. Но проблема Дейтона в том, что Высокий представитель и международное сообщество навязывают какие-то новые, искусственные решения, которые сократили Дейтон. В Боснии и Герцеговине существует ситуация, когда конституция говорит одно, а то, что существует на практике, совершенно другое. На практике мы имеем бесчисленное количество органов власти на уровне Боснии и Герцеговины, которые не были предусмотрены Дейтонским соглашением. И когда существует разнобой между тем, что прописано в документах и тем, что является действительной жизнью и практикой, конечно, это будет источником проблем.

Когда иностранцы навязывали нам эти изменения, они говорили, что страна станет эффективнее и функциональнее, тем не менее, случилось совершенно противоположное: страна не стали ни эффективнее, ни функциональнее. На уровне Боснии и Герцеговины, которая не располагает никакими особенными юрисдикциями, вы увидите множество разных госорганов и госагентств, назначение которых граждане не понимают. Вы увидите многочисленную администрацию, на уровне Боснии и Герцеговины с общим населением в 4 млн. человек работают около 23 тыс. Чиновников. Столько же чиновников было в бывшей Югославии, которая имела население 20-22 млн. человек. Это ужасно. С другой стороны, ядро Боснии и Герцеговины - это два образования и кантон. Чтобы они функционировали, вы должны уважать каждый уровень власти. К сожалению, практика состоит в том, чтобы уменьшить роль образований и усилить роль Боснии и Герцеговины, что приводит нас в противоречие с конституцией и Дейтоном.

Премьер-министр Республики Сербской Желька Цвиянович. Фото: пресс-служба кабмина Республики Сербской

По этой причине Босния и Герцеговина постоянно находится в каком-то состоянии напряженности, а иногда и в достаточно хаотичной ситуации. Что касается Республики Сербской, то мы всегда говорим, что мы единственная стабильная и функциональная часть Боснии и Герцеговине. Поскольку наша конституция не переживает кризисы, у нас нет проблем в управлении процессами, в то время как в Федерации это часто случается, в основном из-за недопонимания между бошняками и хорватами, которые являются там доминантными этническими группами. Босния и Герцеговина постоянно демонстрирует свою нежизнеспособность Положение, когда из-за каждого вопроса начинается большая и откровенная политическая дискуссия, показывает, насколько мало взаимопонимания внутри. При этом недостаток взаимопонимания внутри страны пытаются восполнить вмешательствами извне, но это приводит к еще большей путанице.

«НАМ НЕ НУЖНЫ МИГРАНТЫ»

- Гуляя вчера по столице Республики Сербской - Баня-Луке, я обратил внимание, что на всех учреждениях висят национальные флаги, а у здания правительства помимо флага республики также висит флаг Евросоюза. В этой связи хотел бы попросить вас прокомментировать желание Боснии и Герцеговины вступить в ЕС и в НАТО…

- Что касается политических процессов относительно того, где находится и куда двигается Босния и Герцеговина, то вы знаете, что существует договоренность всех политических факторов о движении в ЕС. Но у нас есть разные видения этого движения. Республика Сербская очень четко выразила в своих стратегических документах, что направленность на вступление в ЕС существует, но в рамках движения Боснии и Герцеговины к ЕС мы требуем полного уважения к Республике Сербской в соответствии с ее конституционными правами. Мы не требуем ничего больше, и ничего меньше, чем права, данные нам конституцией. Процесс вступления в ЕС предусматривает целый ряд шагов по приведению в соответствие институтов власти и документов. И мы хотим, чтобы Республика Сербская сама принимала решение по тем вопросам, на которые мы имеем право по конституции. Если посмотреть в общем, то все страны региона сегодня нацелены на вступление в ЕС, они находятся на разном расстоянии от Брюсселя - кто-то из них кандидат, ведущий переговоры, кто-то кандидат, ожидающий начала переговоров. Но хочу отметить, что сегодня движение в ЕС не является тем же, каким оно было несколько лет назад, учитывая проблемы, имеющие место в ЕС. Brexit (выход Британии из Евросоюза. – Авт.) - одна из таких тем. Противостояние отдельных национальных правительств добавляет некоторого напряжения, и я глубоко верю, что Европейский союз должен войти в какую-то фазу перестроения самого себя. Пока этого не произойдет, не будет возможности для вступления новых стран.

Что касается вступления в НАТО. Сейчас создались новые политические условия, и, что применимо и к Республики Сербской, это позиция Сербии, которая заявила, что она военно нейтральна и не будет вступать в НАТО. Для сербов и для Республики Сербской это был совершенно ясный ориентир, поэтому Народная Скупщина (парламент) Республики Сербской приняла резолюцию, в которой подтвердила курс на военный нейтралитет.

Но я видела попытки людей и из НАТО, и из отдельных посольств, и из Сараева игнорировать позицию Республики Сербской и говорить, что движение к НАТО и далее осуществляется.

- Одним из серьезнейших вызовов последних месяцев и недель стал миграционный кризис. Какую позицию занимает Республика Сербская по данному вопросу?

- Мы очень ясно выразили свою позицию, и правительство приняло соответствующие заключения несколько месяцев назад. Республика Сербская не готова и не имеет возможности обеспечивать центры пребывания мигрантов. У нас нет для этого условий. Мы выразили свои опасения по поводу рисков в сфере безопасности, а также опасения в сфере здравоохранения.

СПРАВКА «КП»

По данным властей Боснии и Герцеговины, на территории страны сейчас находятся около 10 тыс. мигрантов, при переходе границы беженцы уничтожают документы, поэтому идентифицировать их сложно. Большинство из них стремятся в ЕС, поэтому скапливаются на границах с Хорватией. Наплыв переселенцев вызвал протесты местного населения. По оценкам специалистов, к концу года поток мигрантов в БиГ может превысить 50 тыс. человек.

- Что касается самой Боснии и Герцеговины, то она показала абсолютную неспособность справиться с этой проблемой, ситуация, когда существует такое количество нелегальных мигрантов, показывает, что страна не в состоянии защищать свои границы, а страна, неспособная защитить свои границы, неспособна защитить и что-либо другое. Кроме того, создалась хаотичная ситуация, мигранты предоставлены самим себе на территории соседнего государственного образования. Если послушать, что говорят чиновники Боснии и Герцеговины, то хватаешься за голову, так как это совершенно противоположные данные о численности. Неизвестно, сколько людей точно въехало, неизвестно, сколько осталось здесь. Стало проблемой, что ЕС закрыл свои границы, а мы знаем, что большинство этих людей двигалось в ЕС, их конечным пунктом не была Босния и Герцеговина. Особенной проблемой является факт, что если принять этих людей и трактовать ситуацию как чисто гуманитарный вопрос, то как долго - месяцы или годы - они задержатся на этой территории? Для Боснии и Герцеговины, которая недавно пережила войну, проходит через тяжелый период и еще не достигла каких-то высоких экономических целей, это является лишь дополнительной нагрузкой в несколько тысяч или десятков тысяч человек, о которых вы не знаете, кто они и что из себя представляют, имели ли они предысторию, проблематичную с точки зрения безопасности.

ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ПОЛИТИКУ СО СТОРОНЫ

- Существует ли вмешательство во внутреннюю политику Республики Сербской сегодня со стороны Запада?

- Мы никогда не отказывались от диалога, мы всегда хотим быть частью диалога, но нужно начертить линии и понимать, насколько вы позволяете вмешиваться в ваши внутренние процессы - политические, экономические и любые другие. Здесь вещь абсолютно ясная, существуют попытки и построения со стороны Запада и международного сообщества, это совершенно ясно. Они хотят избрать людей, которые не будут сильными лидерами, не будут представлять сильные коалиции, чтобы можно было играть, ставить определенные требования тем, кто их будет слепо слушать и исполнять.

- Каковы сегодня отношения Республики Сербской с Россией?

- У нас хорошие отношения с Россией и в политическом, и в экономическом планах. Все больше наших товаров оказываются на полках в российских магазинах, также приятны контакты, которые существуют в рамках бизнес-сообщества. Я ожидаю, что отношения будут становиться все лучше. Между тем, многие страны Запада устроили истерику по этому поводу, пытаясь представить дело таким образом, что якобы это наносит вред в рамках Боснии и Герцеговины. Но думаю, что Россия занимает очень принципиальную, сбалансированную позицию в вопросе Боснии и Герцеговины. Мы как Республика Сербская привержены сотрудничеству с Россией, а также с остальными, что дало видимые результаты. Существует политическое взаимопонимание, и я благодарна России за то, что много раз через своих представителей в СБ ООН она защищала позицию Республики Сербской, но не просто так, а потому, что мы ей предоставили данные о действительной ситуации в Боснии и Герцеговине.

То, что нужно делать постоянно - это создавать рабочее партнерство, связывать нашу экономическую сферу. Конечно, мы - маленькая экономика, в сравнении с Россией это капля в море, но вместе с тем я отдаю себе отчет, что мы можем развивать добрые отношения. Мы благодарны России, что 10 лет назад она вошла в процесс приватизации нефтяной промышленности в Республике Сербской и промышленный гигант, который почти умер во время войны, ожил, в него вкладывают средства, это действия, которые значимы для экономики республики.