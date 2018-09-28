2018-09-28T12:42:08+03:00
Звезды

Ким Кардашьян опубликовала в Инстаграме умилительное фото детей и собрала 4 миллиона лайков

Модель поделилась снимком сына Сэйнта и дочери Чикаго [фото]
Ирина СУХАНОВА
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У Ким и рэпера Канье Уэста трое детей.У Ким и рэпера Канье Уэста трое детей.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ким Кардашьян поделилась в Инстаграме милой семейной фотографией: модель опубликовала на своей страничке снимок детей. На фото запечатлены младшие наследники Ким и рэпера Канье Уэста - сын Сэйнт и дочь Чикаго. «Утренние милашки», - назвала Кардашьян свой пост, который за короткое время набрал почти 4 миллионов лайков и массу комментариев.

kimkardashiankimkardashian
morning cuties
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Многие обратили внимание на пластырь на коленке Сэйнта — видимо мальчик поранился. Сэйнт растет очень живым и коммуникабельным, неудивительно, что он то и дело разбивает коленки. На снимке нет старшей дочери звездной пары Норт: на днях у девочки состоялся первый модельный дебют. Малышка продефилировала по подиуму на детском шоу LOL-surprise. Девочке досталась роль одной из кукол LOL: Норт нарядили в красную косуху и дополнили образ солнцезащитными очками и алой помадой. Очевидно, что вслед за этим модельным дебютом последуют и другие шоу: в такой семье, как у Норт, дети попадают в модную индустрию практически с пеленок.

На днях старшая дочь Кардашьян Норт дебютировала на подиуме. Фото: Инстаграм.

На днях старшая дочь Кардашьян Норт дебютировала на подиуме. Фото: Инстаграм.

Напомним, у 37-летней Ким Кардашьян и 41-летнего рэпера Канье Уэста трое детей. Сын Сэйнт родился в декабре 2015 года, старшей дочери Норт пять лет. Ещё одну дочку - пара назвала ее Чикаго - супругам в январе 2018 года родила суррогатная мать. Необычное имя девочка получила в честь места, где вырос Уэст; таким образом рэпер решил увековечить родные края. А его жена не стала возражать. Поговаривали, что Канье хотел назвать дочку в честь своей матери, умершей в прошлом году – Донда. Но то ли супруги решили, что это имя не слишком подходит малышке, то ли не стали называть девочку так же, как покойную родственницу, из суеверия.

На суррогатное материнство Ким решилась из-за проблем со здоровьем: после последних родов ей сделали сложную операцию, во время которой модель чуть не умерла. Тогда у нее диагнострировали приращение плаценты. Тем не менее, Ким была готова снова сделать операцию на матке, чтобы родить самой в третий раз. Но врачи категорически запретили ей рисковать здоровьем.

- Канье всегда хотел, чтобы в их семье было пятеро или шестеро детей, поэтому Ким согласилась на суррогатное материнство, - рассказал источник из окружения пары.

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