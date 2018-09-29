Финансовые фобии: Патологическая жадность и страх стать богатым

СЕГОДНЯ 01:06 2018-09-29T01:00:33+03:00

Часто финансы поют романсы потому, что вы больны: у вас финансовые страхи, которые надо лечить Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Часто финансы поют романсы потому, что вы больны: у вас финансовые страхи, которые надо лечить

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Быть олигархом - это ужасно!

Вопрос, хотите ли вы стать миллиардером, странен только на первый взгляд. А действительно, принесет ли неожиданно свалившееся наследство или выигрыш в лотерею счастье? Сможете ли вы сохранить в жизни любимые привычки, любимую работу? Принесут ли радость новые возможности? Если вы уже задумались, вспомнили грустные и подчас трагические истории счастливчиков, сорвавших джекпот, то на самом деле подсознательно вы боитесь разбогатеть. Называется это плутофобией (Плутон - бог богатства, фобия - страх).

- Конечно, не каждый нищий плутофоб, и не каждый плутофоб - нищий. Мы можем говорить про патологическое избегание богатства, когда человек имеет возможность увеличить свой капитал, но активно сопротивляется этому, - комментирует психотерапевт Николай Колосунин.

Плутофобия может развиться из-за комплексов. Например, человек боится самостоятельности. Спровоцировать ее может и негативный информационный фон. Богатых часто сажают в тюрьму или убивают (бедных, впрочем, тоже, но об этом не рассказывают). Вот и начинает казаться, что жизнь богача сложна и опасна. Причиной плутофобии могут стать родители, которые в детстве внушили ребенку, что деньги - это зло. В еще недавнем социалистическом обществе было принято без почтения отзываться о богатстве.

Плутофобы стесняются просить прибавку к зарплате, не уходят с низко оплачиваемой работы, сознательно выбирают себе не слишком обеспеченного спутника жизни.

Психолог Станислав Ефремов считает, что страх богатства может быть связан со страхом смерти. Такие люди родились в бедных семьях, и они живут по сценарию «оторвешься от бедного рода - умрешь без поддержки». На бессознательном уровне они запрещают себе деньги и связанный с ними жизненный комфорт.

- И что тут делать? - спросила я у психотерапевта.

- Лечиться! - категорично ответил Николай Колосунин.

- А есть ли средство менее радикальное? - не отставала я, подумав, что у настоящего плутофоба денег на специалиста просто не будет.

- Тогда нужно идти навстречу своему страху. Боишься денег - иди туда, где они есть, - дали мне другой рецепт финансового счастья.

В банк ни ногой

Немало людей, которые патологически боятся долгов. Такие никогда не брали кредитов. Сколько бы им ни рассказывали, как это удобно, они ни в какую. От одной мысли, что придется жить на чужие средства, становится не по себе. Лучше будут экономить и копить, чем обращаться за деньгами в банк. Это полезный страх. Он не даст попасть в кредитную кабалу и научит жить по средствам.

Еще один банковский страх - когда люди боятся совершать платежи по интернету. Им кажется, что так деньги с карточки украдут. Это усложняет жизнь, ведь платить онлайн удобно, а в случае платежей за «коммуналку» еще и выгодно (тут нет комиссий за перевод).

А вот этот страх скорее здоровый, ибо основан на вполне оправданной осторожности. Победить его просто: завести вторую карточку, на которой будет лежать совсем немного денег - ровно столько, сколько нужно для оплаты товара или услуги. Ну и конечно, пользоваться только надежными сайтами, которые имеют соединение «https://» - его увидите сверху окна браузера.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

Откуда скаредность?

Экономия свойственна многим. Но если человек просто копит деньги, боясь их потратить не то что на развлечения, но даже на вещи жизненно необходимые, то пора встревожиться. Жадины не рассуждают рационально - для них экономия становится самоцелью. Например, могут поехать на другой конец города за товаром, который продается на два рубя дешевле.

Женщины любят обвинять своих мужей в скупердяйстве. На женских форумах просто плач стоит. Одной муж устроил скандал из-за выброшенного после одноразовой заварки пакетика чая. Экономят моющие средства для посуды («губку нельзя мыть - там еще много осталось мыла, хватит на несколько раз»), стирать разрешают только раз неделю и ночами, когда электричество стоит дешевле.

Откуда это? У многих от старшего поколения - вот уж кто экономил наиболее изобретательно.

- Бабушка заставляла меня греть утюг на газу, чтобы не платить за электричество, - вспоминает в соцсетях некая Татьяна.

Пожилые больше молодых страшатся нищеты. Живут впроголодь, зато после их смерти родственники обнаруживают на счетах в банках огромные суммы, а в трехлитровых банках в шкафах - стратегический запас круп.

Часто корни жадности - из детства. Например, ребенок жил в бедной семье или просто родители всегда на нем экономили. Но «болезнь скаредности» можно приобрести и в зрелом возрасте.

- Мужчина после развода, как правило, становится более осторожным и жадным. Так как еще осталось болезненное воспоминание о том, что он заботился о женщине, своей семье, - замечает психолог Наталья Чумакова.

Что делать? Для начала понять, что человеку так жить комфортно и по своей воле он ничего менять не будет. Патологическая жадность - это проблема его близких.

- Женщина, у которой мужчина считает каждую копейку, должна сесть с ним за стол переговоров и решить, какие траты несет она, а какие расходы - только его дело. Потом можно прописать это в договоре, - рекомендует Николай Колосунин.

- Какой еще договор, не в банке же, - улыбаюсь я.

Оказывается, есть такая форма диалога с людьми с некоторыми отклонениями. Этот договор называется психотерапевтическим. В нем пишут все, о чем договорились устно. Потом, если что-то пойдет не по плану, показывают составленную бумажку. Говорят, это их отрезвляет.

Деньги, я вас боюсь...

Страх брать банкноты в руки - это хрометофобия.

- Такому человеку кажется, что на купюре скопились все микробы от державших ее людей. У меня был клиент, который брал деньги только в перчатках, а после этого обязательно мыл руки, - рассказывает Николай Колосунин.

Некоторые люди подхватили хрометофобию в детстве. Когда родители, увидев, что малыш прикасался к деньгам, кричали: «Немедленно иди и мой руки, деньги грязные!».

Психологи рассказывают, что иногда хрометофобия может появиться у чиновников и гаишников. Она развивается на фоне страха, что их заподозрят в получении взятки.

Хрометофобам может помочь только психиатр. Это уже не просто фобия, а болезнь.

По словам Николай Колосунина, она может прогрессировать. Дойти может до того, что человек перестанет выходить на улицу, боясь заразиться чем-то. Также может возникнуть страх любых открытых пространств.

КСТАТИ

«Шеф, всё пропало!»

Противоположный плутофобии страх - боязнь остаться без денег, потерять работу. В неопасных дозах он есть у каждого. Но если это превращается в навязчивое состояние, то на него стоит обратить внимание. Элементарное самолечение - конструктивный разбор ситуации. Спросить себя: «Что произойдет, если это случится, и что я буду делать в таком положении?»

У некоторых страх финансовых потерь родом из 90-х, когда они или их родители в один момент потеряли все накопления сначала из-за обнуления вкладов в Сбербанке, а потом при дефолте и тогда же остались без работы.

Этот страх имеет рациональное зерно, и с ним можно справиться. Настраивайтесь только на хорошее и создайте финансовый запас. Всегда должны быть накопления на черный день в размере 5 - 6 ежемесячных заработков. Ну а если не уверены в надежности нынешнего места работы, начинайте искать новое.

СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ

Измена с пластиком

Многие не рассказывают супругам о своих доходах и расходах. В прежние времена зарплату приносили домой, складывали в общую коробочку. Кто сколько взял, сразу было видно. Сейчас, когда все расплачиваются банковскими картами, коробочка из многих семей исчезла. Сколько осталось там на карте половинки - неизвестно. Уследить за расходами супруга гораздо сложнее. Казалось бы, какая ерунда. А вот и нет. Психологи называют это «финансовой изменой» и говорят, что она часто связана с обычной изменой или является ее предвестником.

ВОПРОС ДНЯ

А вы, имея дело с деньгами, чего боитесь?

Дмитрий ДИБРОВ, ведущий «Кто хочет стать миллионером?»:

- Я боюсь рака. Но какие бы страхи ни были, у человека есть лишь одна собственность. Человек разоряется, но он живет. Дом на Рублевке - он, бывает, горит. А «Бентли», случается, угоняют. Возлюбленные уходят или надоедают, как и машины, а человек живет. И лишь одна собственность, без которой он не живет, это его время. Пока с ним его время - горе не беда.

Борис ВОРОНИН, глава Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств:

- Беспокоит бездумное отношение к деньгам. И то, что долги возникают тогда, когда без них можно было бы обойтись. Избыточное потребление, излишние покупки. Вот зачем люди сейчас берут кредиты на покупку нового айфона - они без него не проживут?

Александр ТАРНАВСКИЙ, бывший первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам:

- Деньги дают удовольствия в жизни, но, с другой стороны, создают дополнительные проблемы. Меня такие страхи коснулись. В наше нестабильное время ты пытаешься понять и с точки зрения семейной, и с точки зрения бизнесовой, как эти деньги сохранить.

Виктор БЫЧКОВ, актер, егерь Кузьмич из «Особенностей национальной охоты»:

- Мне незнакома такая проблема - куда потратить деньги. Проблемой этой озабочены процентов 10 в стране. Привет им! Долги - это перманентное состояние. Есть анекдот, когда человек выиграл много денег и его спрашивают, что он сделает. Он отвечает: отдам долги. Ну а с остальными? А остальные подождут!

Анатолий ВАССЕРМАН, знаток, публицист:

- У меня денег не так много, чтобы чего-то бояться. Живу с колес. Трачу все, что получаю. По своему опыту уверен: если понадобятся дополнительные деньги, я их смогу заработать. Пока голова работает, бояться нечего, а голова работать перестанет - и деньги не помогут. У меня фобий нет. Как сказал Рузвельт, единственное, чего стоит бояться, - это самого страха.

Бари АЛИБАСОВ, музыкант, продюсер:

- Боюсь тараканов, пауков, заразиться. Долгов у меня не было никогда - родители приучили, для них занимать было позором. А в молодости был бедным специально - была мода на хиппи, я исчезал из дома на два месяца и жил тем, кто что подаст.