Родившая в 11 лет Валя Исаева вернулась к мужу и ждет третьего ребенка

СЕГОДНЯ 01:14 2018-10-02T14:20:53+03:00

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Эта история когда-то потрясла всю страну. В 2005 году стало известно: 11-летняя школьница из московского промышленного района Капотня Валя Исаева беременна от 19-летнего гастарбайтера из Таджикистана.

Сирота Валя жила вместе с бабушкой - 50-летней Антониной Зенкиной (бабушка, впрочем, не родная, это мать отчима Вали). Уроженец Таджикистана Хабиб Патахонов приехал в Москву на заработки. Снимал у Антонины Александровны комнату, а потом завязал совсем не детские отношения с ее внучкой. Многие спорили: должен ли Хабиб сеть с тюрьму за сексуальную связь с несовершеннолетней или надо дать молодым шанс стать настоящей семьей? Валя и Хабиб тогда ходили по ток-шоу, доказывая, что любят друг друга. На одной из телепрограмм Хабиб публично предложил Вале руку и сердце, они поженились.

«Джульетта из промзоны» родила дочку Амину. Патахонов отделался условным наказанием. Валя, окончив девятый класс, пошла в колледж, получила специальность менеджера. В 2013 году она родила второго ребенка - сына Амира... Несколько лет назад соседи пары пожаловались, что Хабиб бьет жену. Проблему опять обсуждали на телевидении, и Валя тогда выгораживала мужа. А в прошлом году на ток-шоу она вдруг объявила, что разводится с Патахоновым и уходит к новому возлюбленному - Виктору! И даже переезжает на его родину - в Кабардино-Балкарию.

Сегодня «Комсомолка» связалась с Валей, чтобы узнать, как сложилась ее жизнь с новым избранником.

«На пятом месяце»

- Мы с Хабибом помирились. У нас все хорошо! - сообщила Валя. - Решили сохранить семью ради детей. Более того, мы ждем третьего ребенка. Я на пятом месяце беременности.

- Значит, на развод подавать не стали?

- Нет. Все-таки мы столько лет вместе, двое детей. Были ссоры, но мы поняли, что не можем друг без друга.

- А как же любовь с Виктором из Кабардино-Балкарии, к которому вы собирались уйти?

- Никак! У нас с ним ничего вообще не было.

Дочери Валентины Амине (слева) уже 13 лет. В этом году она пошла в седьмой класс. Новый «жених» Вали Виктор сыграл эту роль за деньги.Фото: Первый канал

- Но вы же уверяли, что любите его!

- Это было шоу. Я была вынуждена так говорить. Этого «любовника» нашли телевизионщики. Парень - наш сосед. Телевизионщики выдумали эту историю, а нам пришлось ее сыграть. Представили его как моего любовника, хотя у этого парня жена и ребенок.

- И вы согласились?!

- Телевизионщики сначала подписали с нами договор, а про сценарий не говорили до последнего. Я не знала, что они такое придумают. А когда узнала, отказаться уже не могла, потому что тогда пришлось бы платить неустойку - 500 тысяч рублей...

- Этот парень жил с вами рядом?

- Да. Он на заводе работал, и ему с друзьями от предприятия в соседнем подъезде снимали квартиру.

- Сейчас вы с ним не общаетесь?

- Нет. Раз его Хабиб увидел, сказал: подойдешь к моей жене или придешь хотя бы на одну программу - урою. После второй программы (на ней Виктор уверял, что имел близкие отношения с Валей Исаевой. - Ред.), он нам с Хабибом сказал: «Простите меня, мне нужны деньги». Мы потом узнали, что у него отец болен раком... Я ему тогда сказала: «В моем районе не появляйся. Увижу - напишу на тебя заявление в полицию». С тех пор не знаю, где он.

Мы пытались убедить телевизионщиков дать опровержение, даже судиться хотели, но они ссылаются на договор и наше согласие на съемки. Да, мы получили деньги за ток-шоу (за каждый эфир - 250 тыс. руб. - Ред.), но после тех эфиров все поверили, что у меня и правда любовник. У дочки в школе учителя переживали. Говорили Амине: мол, как же так, мама и папа расходятся, пусть подумают хорошенько...

Теперь мы отказываемся идти на ток-шоу, хотя зовут. Предлагали мне парня, подставного актера - разыграть, будто у меня есть еще поклонник. И Хабибу хотели другую девушку найти и вот такой развивать конфликт. Узнали, что я беременна, стали предлагать провести экспертизу ДНК будущего ребенка: мол, проверим, ребенок от Хабиба или нет. Я им сказала: «Вы в своем уме?» Я-то знаю прекрасно, что ребенок от Хабиба. И Хабиб это знает. Опять хотят меня опозорить перед его родственниками!

«Невесту Хабиба побила по-настоящему»

- В ток-шоу говорили, что Хабиб нашел вам замену, даже его невесту показывали - это было опять по сценарию?

- Нет. Это мама Хабиба нашла ему невесту. Она посмотрела эфир и поверила, что у меня есть любовник. И все его родственники поверили. Хабибу пришлось, чтобы успокоить маму, встретиться с девушкой Зариной, которую она ему подыскала. Он поехал в Таджикистан сделать новый загранпаспорт, и мама ему сказала: «Женись на ней по нашим обычаям, потому что мы не верим, что вы с женой нормально живете». Он сыграл с ней свадьбу по мусульманским обычаям. Это было перед родственниками сделано, чтобы не опозориться. А через две недели они разошлись. У них и первой брачной ночи не было, они просто как соседи жили. Но она действительно надеялась сделать Хабиба своим.

О том, что он там с той девушкой расписался, я узнала только на телеэфире. Нас с Хабибом пригласили на программу, и туда же пожаловала та девушка. Я приревновала, и мы с ней реально подрались в студии.

Оказалось, редакторы телешоу сказали Зарине, что Хабиб хочет с ней помириться. Она надеялась, что он уедет с ней в Таджикистан. Телевизионщикам нужно было шоу сделать, а у нас чуть семья не разрушилась!

«С мальчиками дочка не дружит»

- Не переживаете, что дочка повторит вашу судьбу?

- Нет. Дочке сейчас 13 лет. Я в ее возрасте уже родила. Конечно, я ей объясняю, что это было неправильно. Говорим ей все открыто и просим не повторять наших ошибок. Ей Хабиб говорит: «Вот выучишься, школу окончишь, я тебе найду жениха. Если не захочешь замуж - будешь продолжать дальше учиться».

Учителя к ней, конечно, присматривались, может, и опасались сначала, как бы чего... Но она скромная, домашний ребенок. То вместе с братиком играет, то английский учит, то помогает по хозяйству. Полностью загружена учебой, планирует поступать в институт. Даже в социальных сетях не сидит, не переписывается.

Амина мне признается, что хочет школу окончить и улететь в Таджикистан, жить там. Не знаю, почему. Хотя и мы порой с Хабибом обсуждаем, что в Москве сложновато жить. Если появится возможность, купим в Таджикистане жилье и хотя бы на время переедем туда.

За 13 лет Патахонов так и не получил российского гражданства.

- В интервью «Комсомолке» вы признавались, что Хабиб вас бил...

- Да, было такое. Но избил он меня еще в 2015 году. Думала, не прощу. Но простила. Потому что Хабиб пообещал держать себя в руках и больше никакого рукоприкладства не допускал.

- Тогда он вас из ревности избил?

- Да. Я вышла на работу, а он решил, что я гуляю. Но когда понял, что я реально работаю, извинился и признался: «Я тебя безумно ревновал!»

- Значит, у вас все хорошо, и все проблемы позади?

- Единственная проблема - у нас не получается российское гражданство Хабибу сделать. Хочется, чтобы нам помогли с этим...

- Может, Хабиб остался с вами, потому что пока он женат и с детьми, ему будет проще получить гражданство?

- Нет, что вы! У нас любовь.

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

«Они нормальные ребята»

- На днях видела Валю в Капотне. Живет с мужем и детьми, все у них нормально, - рассказала «КП» депутат Мосгордумы Инна Святенко. - У них нормальная семья с социальным статусом ниже среднего, потому что у них нет постоянной работы. Валя одно время в магазине работала продавщицей, потом уборщицей. Хабиб подрабатывает - людей возит. У него проблемы с миграционной службой, потому что вовремя документы не подал на регистрацию... И за квартиру они то платят, то не платят. Но помогают им все - муниципалитет, мы. Дети у них опрятные, органы опеки к ним домой захаживают иногда, смотрят, чем помочь. Сын ходит в садик, дочка нормально учится.

ОТКЛИКИ С САЙТА KP.RU

«В студии орали, что нельзя разлучать Ромео и Джульетту»

А вот что думают об этой истории наши читатели:

«Вообще дикость! 11-летняя девочка и 19-летний парень. Он просто развратил ребенка и тем привязал ее к себе. Этому Хабибу нужна была Москва, гражданство, ну а если есть еще и бесплатное приложение, то почему нет. Взрослая женщина вряд ли бы на него посмотрела, а вот ребенок попался».

Елизавета, Ганновер, Германия.

«Было беспрецедентное давление на суд со стороны СМИ и общественности. Помню телеэфир: дяди и тети в студии с вытаращенными глазами орали на представительниц органов опеки, которые настаивали на тюрьме педофилу. Конечно, как же можно разлучить «Ромео и Джульетту», это же так жестоко! А ничего, что Джульетте было 10 лет, когда ее обрюхатил взрослый дядя?!

Кошмар. Санкт-Петербург.

«Меня больше всего радует, что рожать стали раньше, пока молодые, вместо того, чтобы пить ягу (слабоалкогольный энергетический напиток «Ягуар». - Ред.) и курить спайс».

Змей, Москва.

«Уж лучше бы пил и курил».

Антон, Рязань.