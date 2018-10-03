Ремонт компьютерной техники: как нарушают наши права

СЕГОДНЯ 01:18 2018-10-02T14:20:53+03:00

Рядовой пользователь оказывается целиком во власти тех, кто называет себя специалистом. И они своего не упустят. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

Знакомая пожаловалась. Нежась в ванной, разговаривала с подругой по мобильному и - надо же - уронила дорогую игрушку прямо в пенную волну. Быстро достала, промакнула махровым полотенцем, даже феном посушила - несколько минут телефон еще поработал, но потом вспыхнул всеми цветами радуги и погас.

В интернете компаний, занимающихся ремонтом таких утопленников, пруд пруди.

- Звоню в одну такую контору, говорят, ремонт примерно 1000 рублей, приедет курьер, заберет, - рассказывает Наталья. - Звоню в другие - где-то 5 тысяч. Конечно, перезвонила тем, где курьер. Отдала под расписку. Через два дня мне сообщают: просушили, но неисправности серьезнее, чем предполагали, ремонт обойдется в 7300. Не хотите, заплатите за просушку и диагностику 2000 и забирайте. Говорю: обещали же за 1000 рублей. А мне отвечают: невозможно по телефону определить сложность, 1000 - это минимальная цена за диагностику.

Наверное, нет такого человека, который не сталкивался бы с ремонтом компьютеров, телефонов и прочей техники. Рядовой пользователь оказывается целиком во власти тех, кто называет себя специалистом. И они своего не упустят.

Еще случай рассказали. Очень показательный. Внезапно погас у человека монитор: что делать? Ясное дело - нести ноутбук специалисту. Целый день специалист колдовал. Готово, говорит, отремонтировал, с вас 2000 рублей. И замените аккумулятор, сел, из-за этого все проблемы. Счастливый владелец отстегнул денег, сколько просили. А подсоединяя дома ноутбук, увидел: вилка удлинителя вышла из розетки. Так вот оно в чем дело - просто к компьютеру не поступало электричество! А потом и вся энергия в аккумуляторе истощилась - вот и погас монитор. Вставил вилку, и все заработало вместе с «севшим» аккумулятором. Что же за специалист такой: обманщик или просто неумеха, не сумевший отличить работающую технику от сломанной?

Планшет раздора

...Хитрят не только мелкие конторы, но и крупные предприятия. Купил я как-то в подмосковном Хотькове в одном из магазинов МТС планшет 4good. Недорогой, симпатичный, компактный. Как раз, чтобы брать на дачу работать или в поездки. Но прошло три дня, и компьютер забарахлил: только три буквы действовали, остальные выдавали что-то непредсказуемое. Пошел я с этими тремя буквами в магазин, где брал «игрушку».

- Вы хотите, чтобы мы это исправили, да? - пробормотала девушка-менеджер.

- Нет, - отвечаю. - Я хочу, чтобы вы это забрали и вернули деньги.

- Это невозможно, - был ответ.

А надо сказать, что, перед тем как возвращать планшет, я изучил Закон «О защите прав потребителей». Он коротенький. Особенно мне понравилась ст. 18, п. 1. Там говорится, что если покупатель в течение 15 суток после приобретения товара обнаружит в нем недостатки, то может либо потребовать заменить или отремонтировать товар, либо вовсе отказаться от покупки и забрать деньги. Все это я рассказал девушке за прилавком. Та не удивилась - похоже, и без меня знала эту статью назубок. Но, видно, начальство сильно ругается, если продавцы следуют закону.

- У нас компьютер завис, я не смогу провести возврат, - говорит она.

Ничего себе повод!

- Какие проблемы? - говорю. - Я вам отдам товар, а вы мне напишите расписку, что его получили. А еще оставлю претензию, а вы на втором экземпляре распишетесь в получении.

Продавщице ничего не оставалось, как принять мое предложение.

Присутствовавший при этом мужчина посмотрел на меня с уважением.

- Отец мой тоже здесь отдавал мобильник в один магазин, - поведал он. - Не приняли. Полицию даже вызывал...

- И что, помогла?

- Помогла, - говорит.

Все эти уловки - и ссылки на зависший компьютер, и просто немотивированный отказ - направлены на то, чтобы протянуть время и не дать вам вернуть изделие в оговоренные законом 15 дней. После этого срока возврат денег практически невозможен.

Денег не дадим

Я был в полной уверенности, что вскоре получу свои деньги. Как бы не так! Несколько раз мне приходилось ездить в Подмосковье напоминать о себе. Продавцы не возвращали эти несчастные 9 с чем-то тысяч, хоть режь.

- Вот вам ваш отремонтированный планшетник, неисправность устранена, можете пользоваться, - с этими словами они протянули мне коробочку. Будто не помнили, что я просил совсем другое: ну нет у меня больше доверия ни к ним, ни к их планшетнику.

- Все-таки хотите деньги? - разочарованно тянули ребята. - Ну, мы сообщим руководству.

Я стоял на своем.

- Ладно, - сказали в офисе спустя два месяца препирательств.

Я уж подумал, что сейчас мне выложат деньги. Но нет. Выложили бланк:

- Пишите заявление в центральный офис.

Написал. Сослался на прежнюю претензию, приложил копию.

Через несколько дней - звонок: «Ответ направлен в Хотьково». Пришлось снова ехать в дачные места.

Чтобы опять увидеть отказ. «Неисправность в вашем товаре была устранена, и сейчас он является товаром надлежащего качества», - упрямо обходя тему денег, отвечают мне. Ну и заодно дата моего обращения передернута - указана на два месяца позже реальной. Думаю, это не невнимательность. Это сознательно так написали, чтобы по документу выходило, будто я пропустил 15-дневный срок обращения.

- Конечно, закон на твоей стороне, - сказал мне известный юрист Александр Трещев. - Но надо приготовиться к тому, что за одно заседание дело не выиграть. Чтобы получить деньги, потребуются месяцы!

А если считать по стоимости рабочего времени, то денежные потери на тяжбу (даже без адвоката) будут в разы дороже, чем компенсация в случае победы. В общем, вопрос еще не закрыт: срок давности по таким делам составляет три года.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

НА ЗАМЕТКУ

Уловки ушлых мастеров

1. «Налетай - подешевело!»

Если сервис с хорошими откликами просит 5000, а другой за то же самое - 1000, сто раз подумайте, прежде чем идти туда, где дешевле.

2. «У нас курьер для вашего удобства»

Не поленитесь, сходите сами в сервис. Посмотрите, кто там работает, оцените, насколько четко все организовано. Поговорите с другими посетителями.

3. «Оставляйте, мы вам перезвоним»

Нет, пусть все посмотрят при вас. Четко оговорят неисправности и стоимость ремонта. И все это должно быть зафиксировано в договоре ремонтных работ.

4. «Мы тут вам еще заменили»

Приходите забирать телефон, а вам сообщают: мы фонарик вам поярче сделали, а то сел. Это еще 2000. А вы и не просили. В этом случае просто не платите - сервис обязан сначала согласовать ремонт с вами. Только постарайтесь сделать так, чтобы телефон перед отказом платить за навязанную услугу уже был у вас в руках. И проверьте, как он работает после ремонта.

5. «О, у вас такое тут обнаружилось!»

Вам вдогонку звонят и говорят о проблемах, которых вы не замечали. Придите лично, убедитесь, что вас не обманывают. Возникли подозрения - забирайте технику и ищите других мастеров.

6. «Мы авторизованный сервис мирового бренда»

Если у вас вышел из строя мобильник или ноут-бук, первым делом найдите тот сервис, который специализируется на этих моделях. Многие конторы будут убеждать вас, что они не просто умеют ремонтировать технику того или иного бренда, но и «специально уполномочены». Не стесняйтесь спрашивать сертификат. Или позвоните в российское представительство компании и узнайте, не самозванцы ли ваши ремонтники.

А БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

Борьба сроком 15 месяцев

И все же есть упрямцы, которые обращаются в суд. Например, москвич Александр Морковкин положил 15 месяцев на то, чтобы добиться возврата денег за неисправный смартфон. А кроме этого, он получил еще и такие выплаты:

неустойку за непредоставление подмены - 7640 руб.

нарушение сроков возврата денежных средств - 24 114 руб.

возмещение морального вреда - 2000 руб.

В итоге 33 754 руб. за год и три месяца борьбы.