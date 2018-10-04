10 дней новогодних каникул и длинные майские. Полезно ли так много отдыхать?
Главны темы:
- Хоть стой, хоть падай. Американец умер, заразившись в бассейне пожирающей мозг амебой.
- Давайте обсудим. Правительство одобрило график выходных дней в 2019 году. Согласно постановлению, в 2019 году планируются следующие дни отдыха:
с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года;
с 23 по 24 февраля;
с 8 по 10 марта;
с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая;
12 июня;
Дискуссия о «длинных» праздниках возникает ежегодно. В основном, критикам не нравятся праздники в январе, поскольку в мае уже есть чем заняться — начинается дачный сезон. В январе же, в основном, считают противники, жители России «гуляют» по инерции с Нового года.
Сложнее с новогодними праздниками — они не разбиваются и длятся больше недели. Это время удобно тем, кто может поехать по финансовым возможностям в отпуск, за рубеж или по России. Остальные коротают время там, где позволяют финансы.
Нужно ли вам столько выходных в январе?
- Владимир Путин подписал пакет поправок в пенсионное законодательство. Ранее законопроекты одобрил Совет Федерации, а до этого — Госдума. Документом устанавливается увеличение пенсионного возраста с 60 до 65 лет — для мужчин, с 55 до 60 лет — для женщин. Делаться это будет поэтапно (с ежегодным увеличением возраста выхода на пенсию на 12 месяцев). Причём право на досрочный выход на пенсию, в соответствии с законом, предоставляется при стаже 37 лет у женщин и 42 лет — у мужчин.
Что касается права на социальную пенсию по старости, то его будут иметь нетрудоспособные граждане, достигшие 65-летнего и 70-летнего возраста.
При этом накопительную пенсию государство будет выплачивать, ориентируясь на текущую планку наступления пенсионного возраста (с 60 лет для мужчин и с 55 — для женщин). Кроме прочего, пенсионерам сохранят налоговые льготы на землю и на недвижимость. А работодателей, которые откажут гражданам предпенсионного возраста в приёме на работу, строго накажут.
- Владимир Путин решил сменить губернатора Петербурга. Нынешнему губернатору – Георгию Полтавченко – президент предложил возглавить Объединенную судостроительную корпорацию. Новым врио губернатора будет Александр Беглов - полпред президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.
Секретарь Центризбиркома Майя Гришина в среду сообщила, что выборы губернатора Санкт-Петербурга в случае отставки Полтавченко состоятся в следующем году в единый день голосования 8 сентября.
Куда пойдет работать Полтавченко?
Объединенная судостроительная корпорация - крупнейшая судостроительная компания России с персоналом свыше 80 тысяч человек. В холдинг входит около 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий, на базе которых консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса.
В настоящее время председателем совета директоров корпорации является глава Минпромторга Денис Мантуров.
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- Вот это кино.
- Инспектор гаджетов.
10 дней новогодних каникул и длинные майские. Полезно ли так много отдыхать?