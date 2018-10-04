2018-10-04T13:07:45+03:00
ПодЗарядка

10 дней новогодних каникул и длинные майские. Полезно ли так много отдыхать?

Вероника Борисенкова и Сергей Краснов обсуждают эту и другие важные темы вместе со слушателями и экспертами в эфире программы «ПодЗарядка» на Радио «Комсомольская правда»
Вероника БОРИСЕНКОВАСергей КРАСНОВ
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Вероника Борисенкова и Сергей Краснов обсуждают важные темы вместе со слушателями и экспертами в эфире программы «ПодЗарядка» на Радио «Комсомольская правда»Вероника Борисенкова и Сергей Краснов обсуждают важные темы вместе со слушателями и экспертами в эфире программы «ПодЗарядка» на Радио «Комсомольская правда»
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Главны темы:

- Хоть стой, хоть падай. Американец умер, заразившись в бассейне пожирающей мозг амебой.

- Давайте обсудим. Правительство одобрило график выходных дней в 2019 году. Согласно постановлению, в 2019 году планируются следующие дни отдыха:

с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года;

с 23 по 24 февраля;

с 8 по 10 марта;

с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая;

12 июня;

Дискуссия о «длинных» праздниках возникает ежегодно. В основном, критикам не нравятся праздники в январе, поскольку в мае уже есть чем заняться — начинается дачный сезон. В январе же, в основном, считают противники, жители России «гуляют» по инерции с Нового года.

Сложнее с новогодними праздниками — они не разбиваются и длятся больше недели. Это время удобно тем, кто может поехать по финансовым возможностям в отпуск, за рубеж или по России. Остальные коротают время там, где позволяют финансы.

Нужно ли вам столько выходных в январе?

- Владимир Путин подписал пакет поправок в пенсионное законодательство. Ранее законопроекты одобрил Совет Федерации, а до этого — Госдума. Документом устанавливается увеличение пенсионного возраста с 60 до 65 лет — для мужчин, с 55 до 60 лет — для женщин. Делаться это будет поэтапно (с ежегодным увеличением возраста выхода на пенсию на 12 месяцев). Причём право на досрочный выход на пенсию, в соответствии с законом, предоставляется при стаже 37 лет у женщин и 42 лет — у мужчин.

Что касается права на социальную пенсию по старости, то его будут иметь нетрудоспособные граждане, достигшие 65-летнего и 70-летнего возраста.

При этом накопительную пенсию государство будет выплачивать, ориентируясь на текущую планку наступления пенсионного возраста (с 60 лет для мужчин и с 55 — для женщин). Кроме прочего, пенсионерам сохранят налоговые льготы на землю и на недвижимость. А работодателей, которые откажут гражданам предпенсионного возраста в приёме на работу, строго накажут.

- Владимир Путин решил сменить губернатора Петербурга. Нынешнему губернатору – Георгию Полтавченко – президент предложил возглавить Объединенную судостроительную корпорацию. Новым врио губернатора будет Александр Беглов - полпред президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

Секретарь Центризбиркома Майя Гришина в среду сообщила, что выборы губернатора Санкт-Петербурга в случае отставки Полтавченко состоятся в следующем году в единый день голосования 8 сентября.

Куда пойдет работать Полтавченко?

Объединенная судостроительная корпорация - крупнейшая судостроительная компания России с персоналом свыше 80 тысяч человек. В холдинг входит около 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий, на базе которых консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса.

В настоящее время председателем совета директоров корпорации является глава Минпромторга Денис Мантуров.

- Учёные доказали опасность газированных напитков. Подсластители в напитках оказались настолько опасными, что потребление газировки стоит резко сократить.

- В мэрии Москвы предупредили об опасности свиного гриппа. Глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун рассказал радио КП, каких вирусов стоит опасаться этой осенью.

- Дави на газ. ГИБДД наказала автохама, посмотрев видео его нарушения. В Париже впервые представили вьетнамские автомобили. Каждый девятый перепродаваемый автомобиль в России – с правым рулем.

- Коридоры власти.

- Пересадив чиновников на такси, страна может сэкономить десятки миллиардов. Ведомства потихоньку избавляются от служебного транспорта.

- Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, частично декриминализирующий ст. 282 Уголовного кодекса (УК РФ) (возбуждение ненависти или вражды). Согласно ему, предлагается заводить уголовные дела, только если гражданин обвиняется в этом повторно в течение года. Первоначально же будет возбуждаться административное производство. Также вносится новая статья в КоАП РФ, дублирующая название ст. 282 УК РФ. Эксперты приветствуют поправки, но считают, что они могли бы быть более радикальными.

- Вот это кино.

- Инспектор гаджетов.

10 дней новогодних каникул и длинные майские. Полезно ли так много отдыхать?

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