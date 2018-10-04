20-летний любовник 52-летней Натальи Штурм издевался над ее сыном и вымогал у мальчика деньги

СЕГОДНЯ 02:00 2018-10-04T02:26:21+03:00

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Наталья Штурм стала героиней очередного выпуска ток-шоу «На самом деле»: 52-летняя звезда 90-х пришла в студию вместе со своим возлюбленным – 20-летним Даниилом Никитиным. Исполнительница без смущения поведала в эфире федерального канала о связи с молодым человеком, который годится ей в сыновья. По словам Штурм, она решила проверить любовника на детекторе лжи, так как подозревает: парня к ней подослал бывший муж, собирающий на нее компромат, чтобы лишить опеки над сыном. И компромата неожиданно обнаружился целый мешок: выяснилось, что Даниил воровал у артистки деньги. А еще вымогал наличность у ее 14-летнего сына Арсения и периодически издевался над мальчиком.

20-летний Даниил Никитин познакомился с Натальей Штурм в соцсетях. Фото: кадр программы.

С Даниилом Наталья познакомилась в соцсетях три месяца назад. Довольно быстро влюбленные стали жить вместе: молодой человек, переехавший в столицу из Омска, поселился у Штурм. По словам Даниила, он прекрасно поладил с сыном Натальи, тем более что они практически ровесники.

- Он для меня как брат. Я его стараюсь воспитывать, так как он рос без отца, а у матери появляется только на выходных. Мы с ним никогда не ругаемся. Возможно, что я на него только голос повышал, и все. Мы с ним даже делим обязанности по дому, – рассказал Никитин.

Парень признался, что иногда брал у Арсения деньги, но всегда отдавал их. Однако, как выяснилось, молодой человек лгал. Появившийся в студии водитель артистки Александр Фомин поведал, что любовник Штурм вымогал у мальчика деньги и не возвращал их, а еще периодически поднимал на Арсении руку.

- Однажды я заехал за Арсением и услышал, как Даниил что-то требует от него. Он начал толкать ребенка, бить его по рукам, - рассказал водитель. - Я был в шоке от увиденного и разнял их. После этого мы с Арсением сразу уехали в школу. Разумеется, я сразу сказал обо всем Наталье, но она не поверила.

Наталья, несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте, верила, что Даниил искренне увлекся ею. Фото: кадр программы.

Штурм поспешила защитить любовника: мол, 14-летний Арсений гораздо крупнее Даниила и легко может уложить тщедушного Казанову одной левой. Проверка на полиграфе также не подтвердила слова водителя.

- Я попросил Арсения помыть посуду. Он ответил мне: «Сам помой». После этого у нас началась разборка. Возможно, я повысил на него голос, может быть, даже замахнулся, но я его никогда не бил, - уверяет любовник Штурм.

«Шоу маст гоу он», - как бы намекнул в этот момент ведущий передачи Дмитрий Шепелев и достал из кустов рояль – некую Кристину Огневу, якобы приехавшую вместе с Даниилом из Омска в Москву. Девушка сообщила, что была возлюбленной молодого человека – они встречались, пока Никитин не познакомился со звездой поп-сцены. Коварный бофренд, не задумываясь, бросил молодую подругу ради зрелой, но все еще привлекательной Штурм. Мол, любовь нечаянно нагрянула, и ее уже не остановить. В это, похоже, верила и сама Наталья, пока ее юный сожитель не прошел проверку на детекторе лжи. Полиграф цинично показал, что Даниил живет с певицей исключительно из корыстных побуждений. Более того, вскрылось, что молодой человек воровал у певицы деньги и тратил их в свое удовольствие. Парень действительно собирал компромат на Штурм, но не для ее эус-супруга, а чтобы потом продать информацию за деньги.

nataliashturm Наталья Штурм с сыном Арсением.

В финале шоу Наталья покаялась: певица призналась, что ей стыдно перед сыном за ее любовные похождения, и она часто страдает из-за своей несдержанности. Но поделать со своим бурным темпераментом ничего не может. Собирается ли она расстаться с Даниилом, артистка не сообщила.

Поклонники звезды 90-х в шоке: мало того, что она решилась вынести на всеобще обозрение свои отношения с молодым любовником, так еще и втянула в это нелицеприятное шоу своего несовершеннолетнего сына. И если до сих пор сочувствующие поддерживали Штурм в ее борьбе за опеку над сыном, то теперь засомневались – а стоит ли мальчику оставаться с такой матерью? Многие, впрочем, уверены, что не только Даниил полюбил Наталью за деньги, но и она его – за гонорар телеканала, сценаристы которого, вполне вероятно, придумали всю эту историю от и до, заставив участников программы играть в этой «мыльной опере». И на самом деле никаких отношений Штурм и юного героя-любовника не было. Но история от этого не становится менее противной.

Сына Арсения Наталья родила в браке с бизнесменом Игорем Павловым. Супруги расстались со скандалом, и сейчас они через суд решают, с кем будет жить мальчик. Игорь считает, что Наталья ведет неподобающий приличной женщине образ жизни, и пытается лишить ее родительских прав. В качестве доказательства бизнесмен приводит пикантные фотографии Натальи в стиле «ню», которые она публикует в своем Инстаграме. Во время зарубежных путешествий исполнительница часто фотографируется топлесс и делится обнаженными снимками со своими поклонниками в Инстаграме. Бизнесмен настаивает на переезде сына к нему в Смоленскую область. Наталья не видела сына все лето – на каникулах он гостил у отца, и лишь в начале учебного года, когда 14-летний Арсений вернулся в Москву к 1 сентября, экс-супруг позволил ей встретиться с сыном.

nataliashturm Звезду словила в океане). Не могла не поделиться в свой день рождения # #titshappy #titsgram #happybirthday #relax #star #seastar #hot #vacations #mystalelife #beautiful #ocean #zanzibar #натальяштурм #nataliashturm

- Летом он специально увозит сына подальше в Смоленскую область, чтобы я не смогла найти его. А сейчас хочет он или не хочет, но у нас равные права на ребенка, — говорит певица.

Отношения Игоря Павлова и Натальи Штурм в браке не были гладкими – по словам исполнительницы, муж неоднократно поднимал на нее руку. После развода она старалась сохранить с ним дружеские отношения ради сына. Но сейчас, когда экс-супруги делят опеку над мальчиком в суде, о мире не может быть и речи.

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