2018-10-06T08:07:23+03:00
Спорт

Бой Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор: ирландец попытался ногой ударить Хабиба на церемонии взвешивания

За сутки до боя Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор компанию Макгрегору в Лас-Вегасе составил рэпер Дрейк [фото, видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Конор Макгергор и Хабиб Нурмагомедов на церемонии взвешивания перед боем.Конор Макгергор и Хабиб Нурмагомедов на церемонии взвешивания перед боем.Фото: REUTERS
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В ночь с 5 на 6 октября по московскому времени, ровно за сутки до боя Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор в Лас-Вегасе прошла масштабная церемония взвешивания. Официально спортсмены уже показали нужный вес на предварительной церемонии для прессы. Вторая же была сделана как часть шоу - поскольку была открыта для всех зрителей, вход туда был совершенно свободен.

Последовательно перед зрителями выходили все пары бойцов, которые выйдут в октагон вечером 6 октября (по московскому времени это будет уже 7 октября рано утром). И вот наконец-то дождались выхода главных участников шоу UFC 229. Конор Макгрегор первым вышел к зрителям своей вальяжной походкой. У него в сопровождении был всемирно известный рэп-исполнитель Дрейк, который укутался в ирландский флаг. Оригинальная группа поддержки.

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Конор Макгрегор и рэпер Дрейк
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Ирландец не стал скрывать ничего лишнего - он сходу начал скидывать с себя всю одежду, обнажившись до трусов. Бейсболка, к слову, улетела в зрительный зал, доставшись одному из счастливчиков в первых рядах.

- Официальный вес 70,08 кг! - последовало объявление по залу. Конор издал свой традиционный рык, зал взревел.

Ирландец Конор Макгрегор после того, как показал нужный вес. Фото: REUTERS

Ирландец Конор Макгрегор после того, как показал нужный вес.Фото: REUTERS

И настал черед появиться перед зрителями второму участнику главного боя ММА последних лет - россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Хабиб, который уже имел проблемы с "подгонкой" в свою весовую категорию, видимо в этот раз проделал отменную подготовку - не стал раздеваться перед публикой. А встал на весы прямо так, в чем вышел в зал - тренировочном костюме, кроссовках и своей легендарной папахе. Ирландец попытался, к слову, поддеть своего соперника. Он стал приближаться к Хабибу, когда тот подходил к весам. Но путь Конору своей мощной рукой преградил глава UFC Дэйна Уайт.

- Официальный вес 70,3 кг! - и зал взревел во второй раз за вечер. Ну и потом последовал "стэрдаун", он же "фейс-офф", то есть битва взглядов.

Хабиб Нурмагомедов пообещал "размазать" ирландца в завтрашнем бою. Фото: REUTERS

Хабиб Нурмагомедов пообещал "размазать" ирландца в завтрашнем бою.Фото: REUTERS

Конор и Хабиб сразу же встали в бойцовскую стойку. Казалось, что еще минута и все - они начнут бой прямо тут.

- Не касаться руками, руками не касаться! - повторял Дэйна Уайт.

Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор: битва взглядов видео Конор пытается ударить Хабиба.

Но ирландец вновь показал, что он "плохой парень" и ударил рукой по вытянутым кулакам Хабибу. Нурмагомедов - ноль реакции. Тогда Конор попытался пробить ногой по корпусу своему сопернику. Но на помощь уже подоспела охрана и сопровождение двух бойцов. Однако же Конор то и дело пытался вырваться из этих "объятий" и приблизиться к Хабибу. Россиянин - снова ноль реакции на провокации ирландского спортсмена.

Потом же последовали небольшие интервью, которые брал комментатор Джо Роган. Первым слово взял ирландец:

- Эй, не позволяй этой вонючей крысе надеть на тебя его шапку. Она пахнет плохо, - улыбаясь, сказал Конор. А затем же он повернулся в зал и вновь поиграл на публику:

- Фаны UFC, возвращаться круто! Король снова дома, - и зал вновь взревел.

- Большое спасибо, Конор, удачи завтра - сказал Роган, провожая ирландца со сцены. И передавая микрофону Хабибу Нурмагомедову:

- Все, что у меня есть, это от Бога! Я знаю, Богу не нравится все, что происходит. Хвала Всевышнему! Завтра ночью я размажу вашего парня, ребята, просто размажу. И я хотел бы поблагодарить всех ирландских фанатов и фанатов со всего мира. Вы – причина, по которой этот бой стал возможен. Спасибо всем! Хвала Всевышнему! Я сохраню титул! - обратился он в зал к толпе зрителей, которые начали свистеть и гудеть в адрес Хабиба.

После чего ушел со сцены в тот же угол, куда парой минут ранее удалялся ирландец.

- Спасибо всем! Увидимся завтра вечером, - поблагодарил публику Джо Роган, завершив церемонию взвешивания.

Конор Макгрегор уже два года не выходил на бой. Его статистика - 24 поединка, 21 победа, из них 18 - досрочно. На счету Хабиба Нурмагомедова - 26 побед на турнирах UFC, из них 16 - досрочно, и ни одного поражения. Конор Макгрегор ранее лишился чемпионского пояса за то, что не проводил защиту своего титула с 2016 года. Так что нынешний чемпион в легком весе - это россиянин Хабиб Нурмагомедов.

Бой Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор состоится в Лас-Вегасе 6 октября вечером. Из-за большой разницы в часовых поясах выход двух бойцов в октагон ожидается рано утром уже 7 октября около 7 часов утра по московскому времени.

Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор: Конор пытается ударить Хабиба видео церемонии взвешивания .

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