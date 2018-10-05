Столкновение маршрутки и рейсового автобуса под Тверью: Жертвами аварии стали 13 человек

СЕГОДНЯ 08:46 2018-10-05T09:52:30+03:00

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Столкновение маршрутки и рейсового автобуса на трассе вблизи населенного пункта Некрасово Калининского района Тверской области привело к гибели 13 человек, еще четверо госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Все погибшие находились в микроавтобусе - из тех, кто там ехал, выжил только один человек.

В Тверской области столкнулись рейсовый автобус и маршрутное такси. Погибло более 10 человек.

По данным экстренных служб, лобовое столкновение транспортных средств произошло на автомагистрали Ржев-Тверь. Судя по видеозаписи с места происшествия, маршрутное такси Ford Transit, следовавшее из села Старицы выехало на встречную полосу, где протаранило рейсовый автобус «Лиаз», который ехал из Ржева.

Ford буквально разорвало на части.Фото: vk.com

Левый борт такси и передняя часть автобуса сильно повреждены — маршрутка фактически уничтожена сильнейшим ударом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/671808" frameborder="0"></iframe> Первое видео с места страшного ДТП под Тверью.

Причины и все обстоятельства происшествия выясняются.

- Предварительно, в случившемся вина водителя микроавтобуса Ford, - рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда" начальник пресс-службы ГУ МВД по Тверской области Вадим Левшин. - Он выехал на встречную полосу.

Спасатели работают на месте ДТП.Фото: ТАСС

Для транспортировки пострадавших в готовность приведена санитарная авиация.

- На месте работают пожарно-спасательные подразделения, аварийные службы области, бригады скорой помощи, сотрудники МЧС. Выехал также губернатор Тверской области, - сообщила в эфире Радио "Комсомольская правда" сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по Тверской области Наталья Козырева.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/671809" frameborder="0"></iframe> Видео: экстренные службы работают на месте ДТП под Тверью..