Столкновение маршрутки и рейсового автобуса под Тверью: Жертвами аварии стали 13 человек
Столкновение маршрутки и рейсового автобуса на трассе вблизи населенного пункта Некрасово Калининского района Тверской области привело к гибели 13 человек, еще четверо госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Все погибшие находились в микроавтобусе - из тех, кто там ехал, выжил только один человек.
В Тверской области столкнулись рейсовый автобус и маршрутное такси. Погибло более 10 человек.
По данным экстренных служб, лобовое столкновение транспортных средств произошло на автомагистрали Ржев-Тверь. Судя по видеозаписи с места происшествия, маршрутное такси Ford Transit, следовавшее из села Старицы выехало на встречную полосу, где протаранило рейсовый автобус «Лиаз», который ехал из Ржева.
Ford буквально разорвало на части.Фото: vk.com
Левый борт такси и передняя часть автобуса сильно повреждены — маршрутка фактически уничтожена сильнейшим ударом.
Первое видео с места страшного ДТП под Тверью.
Причины и все обстоятельства происшествия выясняются.
- Предварительно, в случившемся вина водителя микроавтобуса Ford, - рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда" начальник пресс-службы ГУ МВД по Тверской области Вадим Левшин. - Он выехал на встречную полосу.
Спасатели работают на месте ДТП.Фото: ТАСС
Для транспортировки пострадавших в готовность приведена санитарная авиация.
- На месте работают пожарно-спасательные подразделения, аварийные службы области, бригады скорой помощи, сотрудники МЧС. Выехал также губернатор Тверской области, - сообщила в эфире Радио "Комсомольская правда" сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по Тверской области Наталья Козырева.
Видео: экстренные службы работают на месте ДТП под Тверью..
В Тверской области столкнулись рейсовый автобус и маршрутное такси.