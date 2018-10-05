Россияне внезапно полюбили длинные новогодние каникулы

СЕГОДНЯ 15:51 2018-10-05T15:52:41+03:00

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Разговоры о том, чтобы сократить новогодние праздники, ведутся ни один год. И раньше почти половина народа эту идею поддерживала. Сегодняшние опросы показывают, что люди наоборот склоняются к длинным зимним каникулам. По данным исследования Superjob.ru, 66% россиян рады будут отдохнуть 10 дней в следующем году. И только 14% выступают против затяжного перерыва в работе.

Отношение к праздникам напрямую зависит от финансового положения, предположили эксперты. В благополучном 2013 году новогодние каникулы любили 70% россиян. Уже через год таких было всего 54%. Но если вспомнить, как заканчивался 2014 год, то все становится понятным. Шок, кризис, доллар по 80 рублей (вместо недавних 35), цены растут каждый день… Тогда многие отказались от запланированных отпусков и остались дома. Скучно. Длительные выходные у телевизора, понятное дело, раздражали. Так и укреплялась мысль об их ненужности – лучше на «майские» перенести часть дней, там хоть дача! Сейчас финансовая ситуация у народа снова стабильная. Деньги на развлечения в кошельках появились. В среднем, россияне готовы потратить на новогодние праздники 17 тыс. руб. В общем, есть, где и на что разгуляться. Особенно за длинные праздники ратует молодежь. Среди опрошенных до 24 лет оставить новогодние каникулы попросили 77%.

Праздники в 2019-м году.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

- Проблема не в выходных, а в том, как их проводить. Если с детьми, с семьей, с мечтой о самореализации – это одно. Совсем другое дело, если пьянствовать в течение 10 дней, разрушать свой мозг алкоголем. К сожалению, стереотипы, как отмечать Новый год, привиты нам с детства. В новогодние праздники мы видим всплеск потребления алкоголя. И это страшно, - говорит Сергей Зайцев, врач-нарколог.

- Я всегда говорил, чем меньше отдыхаем, тем лучше. Меньше будут пить водку, драться, переедать. Смертность в эти дни всегда увеличивается. Длинные новогодние каникулы – это декада ужаса, - прокомментировал Геннадий Онищенко, зампредседателя комитета по образованию и науке.

КСТАТИ

Новогодние праздники в 2019 году продлятся десять дней

Новогодние праздники в 2019 году продлятся с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года. При этом министерство труда и социальной защиты РФ предложило перенести совпадающие с нерабочими праздничными днями выходные (5 и 6 января - суббота и воскресенье) на 2 и 3 мая соответственно. В результате россияне будут отдыхать десять дней в связи с Новым годом, и пять дней (с 1-го по 5 мая) - в связи с Первомаем (подробности)