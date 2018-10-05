Опера вернули в музей "бурятский кокошник" стоимостью 7 000 000 рублей

СЕГОДНЯ 18:35 2018-10-05T18:55:46+03:00

Стоимость похищенного, по оценке выездной комиссии Министерства культуры Республики Бурятия, составила около 7 миллионов рублей

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В пятницу министр МВД России Владимир Колокольцев провел торжественное собрание в честь 100 -летия со Дня образования службы уголовного розыска.

"Ежедневно приходится принимать непростые решения в ситуациях, когда нет права на ошибку. Поэтому остаются только сильные духом, добросовестные, преданные своему делу сотрудники" - заявил Колокольцев и зачитал юбилярам поздравление российского лидера Владимира Путина.

Министр отметил, что благодаря профессиональной оперативной работе отделов уголовного розыска уровень криминогенности в стране существенно снизился.

В пример Управление общественных связей МВД России привело задержание с поличным воров-рецидивистов, которые похитили из из Кяхтинского краеведческого музея им. академика В.А. Обручева (Республика Бурятия) ряд ценных экспонатов. Одним из них оказался национальный женский головной убор даруулга, который эксперты оценили дороже московской однокомнатной квартиры. Чтобы не ломать язык, опера нарекли его "бурятским кокошником".

"Двое неизвестных, лица которых закрывали маски с прорезями для глаз, проникли в музей, связали сторожа и похитили ожерелье из янтаря и национальный женский головной убор даруулга, украшенный кораллами. Стоимость похищенного, по оценке выездной комиссии Министерства культуры Республики Бурятия, составила около 7 миллионов рублей", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Только благодаря оперативной работе сыщиков, полиции удалось выявить двух безработных местных жителей 32 и 33 лет, один из которых ранее был судим за аналогичное преступление.

Национальный женский головной убор даруулга

"После задержания одного из подозреваемых, второй самостоятельно сдался полиции. Похищенное изъято", - рассказала Ирина Волк.

Сыщики уголовного розыска сработали оперативно, и воришки не успели сбыть похищенные предметы культуры. Как правило, кражи из музейных собраний совершаются по заказу иностранных коллекционеров.

СПРАВКА

Даруулга - образец женского головного убора, находившийся в экспозиции музея, датирован концом 19 - началом 20 века. Этот национальный головной убор, передается от матери к дочери, и считается в Бурятии символом начала женского рода. Особо ценились кораллы, привозимые в Бурятию из других регионов. Крупные кораллы, украшавшие головной убор, достаточно редко встречаются даже в музейных коллекциях.