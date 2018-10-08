Победительница шоу «Голос. 60+» Лидия Музалева: «Когда я увидела Зыкину, поняла, как выглядит королева»

СЕГОДНЯ 19:12 2018-10-08T19:32:35+03:00

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Примерно всем было понятно, что скорее всего первый сезон шоу «Голос. 60+» выиграет Лидия Музалева. Прекрасно выглядящая певица из народа, искренне и без надрыва поющая Людмилу Зыкину, — это то, чего так долго не хватало зрителю. Однако победа не была легкой. В суперфинале Лидия Музалева обошла трогательного Евгения Стругальского всего на два процента. И, как выяснила «КП», вокалистка, несмотря на звание заслуженной артистки, вообще была готова к поражению.

- Лидия, с победой! Как ощущения? Уже понимаете, что вошли в историю проекта?

- Не совсем. Толком не было времени осознать это. Была занята работой. Ведь сразу после прямого эфира финала «Голоса» меня повезли на запись программы «Сегодня вечером». Потом я отправилась в Калугу — была там в 7 утра, где у меня был запланирован концерт еще до съемок финала шоу, и сразу же отправилась репетировать. Отработала. На следующий день уже была в Обнинске, где у меня тоже был сольный концерт. С корабля на бал, так сказать.

Лидия Музалева. Пой, звени, моя гитара . Голос 60+. Финал. Фрагмент выпуска от 05.10.2018.Музыку к этому цыганскому романсу написал Валентин Кручинин, слова Константин Подревский.

- Как встречают?

- На концерте был губернатор Калужской области, правительство. Подарили огромный букет. Министр культуры Павел Суслов сказал, что отправлял СМС за меня (смеется). Близкие и друзья тоже голосовали — столько, сколько возможно было.

- Это и помогло выиграть у Евгения Стругальского с небольшим перевесом всего в два процента. Ожидали такой борьбы?

- Честно говоря, все мы мониторили отзывы и были уверены, что он выиграет. Очень уж тепло люди на него реагировали. Мне говорили: «Не расстраивайтесь, Лидия Михайловна, если не выиграете». Так я и не готовилась победить! Уже думала, что Стругальский выиграет. Даже на слепых прослушиваниях думала, что может быть повернется только Пелагея. Дальше пошло, как по накатанной. Видимо, Бог вел. И огромное спасибо Пелагее — с утра до вечера мы были на телефоне, я ездила к ней в гости, пила чай, репетировали. Вместе с мамой они в меня столько вложили! Даже костюмы сшила на свои деньги. В финале я выступала в абсолютно новых платьях, Пелагея покупала за свои деньги ткани, связывалась с портнихой, отправляла ей выкройку. Работали над каждым словом, интонацией, жестом, взглядом. Я не ожидала такого скрупулезного подхода.

- После финала интернет забурлил: мол, что за конкурс, где заслуженная артистка России выиграла у милого дедушки? Нечестно.

- «Голос. 60+» — это шоу, не конкурс. И единственное условие — быть рожденным не позже 1958 года. Все остальные могут в нем участвовать. Я в том числе. У меня есть звание заслуженной, но, простите, проработать 40 лет в одной сфере и не стать заслуженным — это нонсенс. Ничего феноменального в этом нет. Что же мне теперь сесть на лавочку, надеть платочек и ждать пенсии? Я считаю,

- Как только вы спели на слепых прослушиваниях «Оренбургский пуховый платок», вас сразу стали называть новой Зыкиной. Как вам такое сравнение?

- Это очень большой комплимент. Потому что мы жили в эпоху Зыкиной, учились у нее. Мы росли пропагандистами русской народной песни — в ней заключены и история, и корни, и будущее. Нам нельзя этого забывать. Если на меня попал хотя бы один лучик от заряда Людмилы Георгиевны, то это просто счастье.

Лидия Музалева Пуховый платок .

- Вы встречались?

- Она приезжала к нам в Шушенское (Красноярский край), где я выросла. Тогда никаких телевизоров не было, мы жили бедно, и я даже не знала, как она выглядит. И когда я увидела, поняла, как выглядит королева. Но подойти не решилась. Есть единственная фотография, где мы изображены вместе, она сделана на концерте с оркестром им. Осипова. И я, и она выступали. Я аккуратно сфотографировалась и не стала лезть в душу. Конечно, я мечтала, что где-нибудь Людмила Георгиевна услышит меня и, возможно, возьмет под крыло. Но этого не случилось. И всю жизнь я несу эту любовь к ней. Пыталась петь песню «Течет река Волга» в 17 лет — не получилось, в 30 лет — тоже, потом подошла к ней только в 60 лет — в сопровождении государственного оркестра им. Людмилы Зыкиной. Потому что надо прожить жизнь, чтобы суметь спеть такую песню, почувствовать ее и позволить себе исполнить. Так что с трепетом подхожу к личности Зыкиной. И не подражаю. Ну если у меня душа так поет, чт сделать? Это получается непроизвольно — низкий тембр, поэтому и сравнивают. Сама себя сравнивать с ней не могу, но продолжать то, чему Людмила Георгиевна посвятила жизнь, готова с радостью.

Лидия Музалева: "С трепетом подхожу к личности Зыкиной. И не подражаю".Фото: Первый канал

- Дочь Ирина, солировавшая в группе «Иван Купала», и внучка, как вы говорили, пойдут по вашим стопам. Они готовы прийти в шоу «Голос»?

- Дочка живет в Москве, она по сути приостановила карьеру на 10 лет, чтобы воспитывать детей. Но сейчас они подросли, и мы с Ирой составили дуэтную программу. Также она выступает с ансамблем «Играй, рожок». Очень хочет петь, но много времени уходит на двоих детей. Работает, преподает. Пока не знаю на счет «Голоса».

Что касается поющей внучки Леры, то она знает многие песни. Но при этом хорошо рисует — пока на этом акцентирует внимание. Видимо, сказывается наследственность: мой муж — очень хороший художник, входит в Союз художников России. Так что внучка пошла в художественную школу. Педагоги очень хвалят.

Лидия Музалева. Я когда-то была молодая . Голос 60+. Финал. Фрагмент выпуска от 05.10.2018.Лидия исполняет казачью песню Я когда-то была молодая . Композиция входит в репертуар исполнительницы народных песен Раисы Щербаковой из ансамбля Казачья воля .

- Вы уже чувствуете себя миллионершей? Как хотите потратить выигрыш?

- Пока я еще ничего не получила, так что рано об этом говорить. Не знаю. У меня нет мечты купить дом или машину. Я до сих пор езжу на электричках и общественном транспорте. Дачи у меня нет. Живу в обычной квартире. Занимаюсь творчеством. Думаю, что часть денег потрачу на развитие: аранжировки, работу с композиторами, костюмы. Еще очень дружу с Тарусским домом инвалидов (Калужская область), часто выступала перед ними. Может быть, кому-то из них надо помочь — купить компьютер или еще что-то. С радостью. Кроме того, на выступление в «Голосе. 60+» меня благословил отец Георгий, настоятель мужского Свято-Георгиевского монастыря в городе Мещовске. Там восстанавливаются с нуля храмы. Если удастся помочь и им, то будет здорово. Буду рада.

- И последний вопрос. Скажите честно: вам точно 62 года?

- Ну конечно. У нас же проверяли паспорта в шоу! Мне обманывать никого не надо. Надеюсь, что телепроект продлил не только мою творческую жизнь, но и физическую. Потому что пока я пою, я живу. Честное слово. Так что спасибо за комплимент, увидимся на проекте «Голос. 80+»!