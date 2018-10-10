С друзьями дешевле: Как снизить цену на AliExpress до 70 процентов, покупая вместе

СЕГОДНЯ 14:50 2018-10-10T14:57:51+03:00

Каждый, кто хоть раз делал покупки на AliExpress, знает: зайдешь на сайт на минутку - и устроишь шопинг на два часа. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

Осенью, когда настроение падает вместе со столбиком термометра за окном, хочется срочно поднять его всеми возможными способами. Обновить гардероб, накупить косметики, сменить обстановку в квартире, выбрать себе, в конце концов, новый телефон, о котором так давно мечтаешь. Шопинг — мощное оружие против осенней хандры, вот и психологи советуют: покупки улучшают настроение, и любая приятная мелочь вроде нового яркого шарфика моментально поднимает жизненный тонус. А уж если удается купить понравившуюся вещь со скидкой — вообще красота: сплошная польза для души и семейного бюджета.

Именно так я и рассуждала, привычно ныряя на сайт AliExpress — мой любимый он-лайн магазин, где я периодически заказываю обновки для себя или членов своей семьи. Муж обычно покупает здесь со скидкой всякие дрели-шуруповерты, аксессуары для автомобиля и прочие мужские радости. Сейчас он как раз ждет грандиозную распродажу 11.11 - собирается взять ноутбук за полцены. Ну а мне 11 ноября ждать недосуг, хочется обновить гардероб прямо сейчас. Правда, денег после очередного взноса за ипотеку осталось не так уж и много, но ведь психологи уверяют, что даже мелочи спасают от хандры! «Пора утепляться: закажу новую шапку к зиме, а к ней — перчатки», - решила я. Успокоенная совесть довольно хихикнула и отправилась рассматривать вместе со мной предложения китайских продавцов.

Каждый, кто хоть раз делал покупки на AliExpress, знает: зайдешь на сайт на минутку — и вот уже корзина под завязку забита недорогими, но приятными пустячками. Вроде бы все со скидкой, и стоит копейки, но конечная сумма может набежать приличная. Правда, теперь есть возможность уменьшить ее почти вдове. С недавних пор в мобильном приложении AliExpress появился специальный раздел «С друзьями дешевле» - как раз для любителей шоппинга по мелочам. В нем собраны тысячи товаров по цене не дороже 400 рублей, и это не предел для экономии: их стоимость можно уменьшить на 50-70 процентов, если агитировать подруг купить вместе. Смысл в том, что друзья должны купить точно такую же вещь, что и вы - и тогда вы оба получаете большую скидку. Я еще ни разу не делала заказы в этом разделе - самое время попробовать! Благо, у меня много подруг, как и я обожающих шопинг, наверняка они меня поддержат.

Раздел "С друзьями дешевле" помогает сэкономить еще больше.

КУПИЛ САМ — РАССКАЖИ ДРУГОМУ

Устраиваюсь со смартфоном поудобнее на диване, захожу в раздел «С друзьями дешевле» и начинаю просматривать пеструю ленту товаров. К слову, раздел доступен только в мобильном приложении AliExpress (если еще не скачали его на телефон в Google Play или в App Store — сделайте это обязательно, в мобильной версии сайта действуют специальные дополнительные скидки). В разделе собраны предложения китайских интернет-магазинов по цене не дороже 5 долларов (или, по текущему курсу, меньше 400 рублей). В их описании указана максимальная скидка — она может достигать до 70%. Что приятно - на все товары в нем действует бесплатная доставка по России, дополнительно тратиться не придется.

На экране мелькают яркие приятные мелочи вроде формочек для печенья в виде котиков (всего 35 рублей) или кружевного нижнего белья (ого, ажурный черный бюстгальтер — 120 рублей, в магазине по соседству точно такой же продают за 500). Наконец, в ленте появляется то, что мне нужно: кожаные перчатки с мехом кролика — такие теплые, уютные, пушистые. Если покупать их в одиночку — цена будет 793 рубля, если с другом - уже 365 рублей, скидка больше чем вдвое.

Нажимаю «Купить с другом», оплачиваю заказ по минимальной цене. Теперь осталось пригласить друга. Верней, подругу — моя коллега Оля как раз на днях говорила что хочет примерно такие перчатки. На экране появляется предложение отправить сообщение через WhatsApp, Viber, Facebook, Вконтакте или через другие популярные мессенджеры. Жму на WhatsApp, пишу: «Оля, я считаю, надо брать!» и кидаю ей ссылку.

Теперь осталось ждать: если в течение 24 часов друг присоединится к покупке и возьмет себе такую же вещь, ваш заказ подтвердится, и товар отправится к вам. Не захочет покупать — спустя 24 часа заказ будет аннулирован, а деньги вернутся на ваш счет в течение 15 дней. Судьбу заказа можно отследить в его статусе: если ваша группа закрылась — значит друг купил товар и завершил сделку. Оля не подвела — прислав мне смайлик в виде поднятого вверх большого пальца, она оплатила покупку. Теперь мы вместе ждем наших обновок.

В описании товара указаны две цены: первая - для покупок в одиночку, вторая, с существенной скидкой, - если покупаешь вдвоем с другом.

СКОЛЬКО МОЖНО СЭКОНОМИТЬ: СЧИТАЕМ ВМЕСТЕ

Стоит ли говорить, что на одних перчатках я не остановилась? В этот день в моей корзине очутились теплая вязаная шапка (если покупать одному — 540 рублей, с друзьями — 260), модный купальник — да, отпуск еще далеко, но за 168 рублей почему бы не взять, стильная сумочка-клатч за 398 рублей (вместо 796 рублей) и мечта всех офисных сотрудников — специальная щетка-кисточка для чистки клавиатуры за 70 рублей (у вас ведь тоже застревают между клавишами крошки от печенья, когда вы пьете чай, не отрываясь от рабочего процесса?).

Если бы я покупала все эти вещи в одиночку, стоимость моей корзины (вместе с вышеупомянутыми перчатками) составила бы 2611 рублей. Но я отправила ссылки на выбранные мною товары подругам — и снизила итоговую сумму до 1261 рубля — более чем вдвое!

Правда, спустя сутки выяснилось, что двоюродная сестра Катя не поддержала меня с клатчем, и мой заказ на сумочку аннулировали. Зато все остальные подружки присоединились. За вычетом стоимость сумочки мой шопинг (шапка, перчатки, купальник и кисточка) уложился в 863 рубля — и это за четыре вещи!

Кстати, можно устроить шопинг и без помощи друга — в разделе «Скидка на двоих» предусмотрен и такой вариант. Если вы зашли в раздел и увидели, что кто-то ищет пару для покупки товара, который вам приглянулся, можно присоединиться и купить вещь вместе с этим человеком. Товар отправится по вашему адресу, а цена разделится на двоих.

«СРУБИ ЦЕНУ ДО РУБЛЯ»

Но и это еще не все: любые товары в разделе «С друзьями дешевле» можно купить всего... за один рубль. Для этого тоже понадобится помощь друзей. Но одним другом на этот раз дело не ограничится — чем больше приятелей привлечешь, тем больше скидку получишь.

Каждый день в 10 часов утра AliExpress запускает акцию «Сруби цену до рубля». На покупку отводится 24 часа: за это время нужно успеть позвать помощников, нажав на специальную кнопку «Пригласи друзей» и послав им сообщение через WhatsApp, Вконтакте или другие популярные мессенджеры — смотря чем вы с друзьями пользуетесь. Получив ваше послание, друг должен пройти по ссылке и принять приглашение срубить цену. Чем больше друзей - тем больше скидка. Один человек может помочь вам срубить цену только один раз. Когда цена станет меньше одного рубля - товар можно брать! А друзья за помощь получают вознаграждение — купоны на скидки от продавцов интернет-магазинов, которые можно использовать при заказе товаров.

Лично я эту акцию еще не опробовала, но обязательно сделаю это в следующий раз. А пока, хвастаясь мужу за ужином своим спонтанным шопингом, я приятно краснею под его ироничное «ну, ты у меня просто прелесть какая экономная». Тем более, что супруг тут же интересуется:

- А в этом твоем разделе «С друзьями дешевле» есть наушники? А флешки? А кабели-подзарядки для смартфонов? Что, и даже внешние аккумуляторы?

Гордо киваю в ответ и добавляю: «И даже набор блесен для рыбалки». Я сегодня щедрая — могу себе это позволить!