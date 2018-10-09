«Упарывались и орали, как быдло»: стендап-комик рассказал, как ехал на «Сапсане» с Мамаевым и Кокориным

СЕГОДНЯ 16:05 2018-10-09T16:09:27+03:00

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Популярный видеоблогер и стендап-комик Данила Поперечный рассказал в своем Твиттере, как ехал из Питера в Москву с участниками громкого скандала. Напомним, утром понедельника друзья-футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев засветились сразу в двух драках: сначала избили водителя тележурналистки, затем чиновника минпромторга.

В Москву горе-спортсмены приехали из Питера, где накунули выступали друг против друга в матче "Зенита" и "Краснодара". Игра закончилась в 18.20, а в 21.00 скорый поезд отправился в столицу с Московского вокзала Санкт-Петербурга. В дороге приятели провели почти 4 часа и успели изрядно наследить.

Комик Данила Поперечный.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Я гнал с ними в «Сапсане», где они люто упарывались и орали в переговорке, как зверье и быдло, - написал Поперечный. - Подумал еще: «Ну **** (зачем) я буду на людей говно думать – я же тоже иногда угараю! Первое впечатление оказалось правдивым: совсем поехали футболистики от ощущения того, что им все с рук сойдет. Их ведь все знают, да и бабла куча! Кстати, Кокорина я узнал потому, что он был в майке «КОКОРИН».

Видео: Кокорин и Мамаев избивают водителя телеведущей Первого канала.На камерах отчетливо видно, как трое мужчин наносят пострадавшему сильные удары по голове.

По последней информации, футболистов только что задержали. Правда, в ГУ МВД по Москве эту информацию не подтвердили и не опровергли.

- Нужно время, чтобы уточнить, - кратко пояснили в главке.

Футболисты Кокорин и Мамаев избивают чиновника в "Кофемании".Кокорин и Мамаев избивают чиновника Минпромторга в московской Кофемании

КСТАТИ

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Нападающий питерского клуба Александр Кокорин и его закадычный товарищ, полузащитник краснодарского ФК Павел Мамаев около 9 утра пришли подкрепиться в кафе в центре столицы. Ночью почти не спали – после игры сели на «Сапсан» из Питера до Москвы, четыре часа в дороге. В заведении заказали только кофе, но при этом вели себя шумно, на робкие замечания администратора не реагировали (читайте далее)