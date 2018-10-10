Фанаты истории, певцы, программисты и спортсмены: представляем лучших учителей России-2018

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-09T18:40:20+03:00

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Накануне мы рассказали о победителе конкурса Алихане Динаеве. Но всего призеров - пятеро, все из разных регионов. Мы решили представить нашим читателям остальных четверых финалистов - страна своих лучших педагогов должна знать в лицо.

Игнат Игнатов

Возраст: 30 лет

Стаж: 6 лет

Образование: инженер (специальность – электронное машиностроение) и лингвист

Предмет: информатика, технология

Место работы: школа № 1540 г. Москвы

Хобби: шахматы, театр (артист драмы 2 категории), футбол, баскетбол

Игнат Игнатов.

Почему нравится работать в школе: “Как инженер я умею создавать механизмы. Как лингвист я умею создавать тексты. Как актер я умею создавать образы. Как программист я умею создавать алгоритмы. Как учитель я стараюсь создавать смыслы, делясь всем, что я умею, со своими учениками… Люди, а особенно дети, мало знают о своих собственных способностях, а еще меньше верят в себя. Поэтому вера в ребенка и вера в человека — вот то, что окрыляет ученика и дарит ему безграничные возможности”.

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Илья Казанцев

Возраст: 27 лет

Стаж: 4 года

Образование: историк

В 2013-2014 годах прошел срочную службу на Балтийском флоте

Предмет: история, обществознание и право

Место работы: лицей № 4 "Многопрофильный" г. Пскова

Илья Казанцев с коллегами по хобби.

Сам о себе: “Наверно, невозможно работать в школе, просто посещая ее и преподавая науки. Увлечь может только увлеченный. Пожалуй, это главная заповедь моей жизни и профессиональной деятельности.

Еще со студенческих времен я находил счастье в археологических экспедициях, приняв участие в раскопках города Пскова и деревни Залахтовье. Нечего копать? Не беда, "мы набьем картошкой старый рюкзак..." Быть наедине с природой, родными лесами и реками, о которых на самом деле мы знаем очень немного, - не это ли и есть настоящий патриотизм, когда свою землю ощущаешь как будто физически”.

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Юрий Клюев

Возраст: 33 года

Стаж: 10 лет

Образование: учитель химии и биологии, кандидат биологических наук

Предмет: химия

Место работы: брянский городской лицей № 1 им. А. С. Пушкина

Юрий Клюев.

Бывшая учительница об ученике Юре Клюеве: “Я преподавала у него физику, - рассказала “КП” директор клетнянской школы №2 Людмила Лось. - Юра хорошо знал предмет, но чувствовалось, что у него страсть к химии, ходил на дополнительные занятия. Было видно, что Юра стремится в науку. Он выделялся среди других учеников. Всегда был приветливым, добрым, очень улыбчивым парнем. Эту его улыбку, а еще песни в его исполнении, наши учителя всегда с радостью вспоминают”

Хобби: академический вокал, рыбная ловля, охота, чтение научно-популярной и художественной литературы.

Григорий Назаров

Возраст: 26 лет

Стаж: 5 лет

Образование: МГУ, исторический факультет

Предмет: история и обществознание

Место работы: гимназия № 9 г. Химки Московской области

В свободное время: музыка, фортепиано, вокал, баскетбол, волейбол, большой теннис.

Григорий Назаров.

О работе в школе: “Нет ни одного универсального рецепта, совета или метода преподавания. Каждый ребенок, каждый отдельный класс и вся школа в целом – уникальный организм взаимозависимых, и, конечно же, противоречивых явлений, наблюдение, объяснение и предсказание которых является не менее важной задачей, чем прохождение новой темы на очередном уроке. Почему Ваня пришел с плохим настроением, что стряслось в семье у Леры, о ком мечтает Олеся и какая температура на улице – порой эти факторы важнее, чем выполнение детьми картографического практикума и достижения планируемых УУД (универсальные учебные действия - Ред.).... У каждого учителя свои причины работы в школе. Моя мотивация – это незнание будущего, а все тайное, как известно, манит. А наше будущее сидит за партами, бегает по весеннему парку и поет в старшем хоре. Уверен, что все это является весомыми причинами трудиться 33 часа в неделю!”

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