Михаил Пореченков: Число лайков стало побеждать здравый смысл

СЕГОДНЯ 01:04 2018-10-12T02:37:37+03:00

Детей Михаил старается воспитывать словом, а не ремнем. На фото с женой Ольгой, дочкой Машей и сыновьями Мишей и Петей (младший). Фото: Борис КУДРЯВОВ

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Невероятно, но факт: сериал «Агент национальной безопасности» возвращается. Леха Николаев в исполнении Михаила Пореченкова спустя 20 лет выглядит чуть иначе, что понятно. Чуть шире и утомленнее, скажем так. Однако сам актер заверил «КП», что это обманчивое впечатление - герой остался таким же, каким был. Он вышел буквально из дикого леса в современность и ужаснулся изменениям вокруг. Почти как сам Пореченков.

«Стали снимать с ролей»

- По замечанию одного из сценаристов, ваш герой Леха Николаев последние 15 лет после увольнения со службы в ФСБ жил в лесу в Псковской области, курил мох и...

- Питался лосиными какашками. Это так.

- Как это повлияло на него?

- Никак. Внутренне никак не поменялся. Мы решали задачу: показать человека в условиях изменившегося за время его отсутствия мира. Он возвращается в Питер после работы егерем в диком лесу, а реальность совсем иная. При этом он все тот же Леха, борец за справедливость, человек из прошлого. С винтажными понятиями.

- Но за время жизни в лесу он заметно потяжелел. Как и вы. И больше похож на генерала, чем на бодрого оперативника.

- Еще бы! Мы же начинали в 1999 году, когда мне не исполнилось и 30 лет. И в этом тоже есть определенная задумка: как только у нас в стране кто-то становится похожим на генерала, он мгновенно осовременивается - забывает и себя, и прежние принципы и понятия. А вот Леха, несмотря на прожитые годы и внешний вид, внутренне не поменялся.

- Сейчас в фабулу даже исторических сериалов вплетают геополитическую подоплеку - противостояние нашей страны и Запада. Здесь что-то подобное будет?

- Петров и Боширов? (Смеется.) Да ну. У нас не было этого. Одно дело юмор и самоирония, а другое... Сакцентируемся на психологии.

- Тем не менее вы от политики никогда не уклонялись и выражали позицию по Крыму, Украине, а не так давно комментировали гибель главы ДНР Александра Захарченко. Это стало влиять на работу?

- Да. Конечно.

- Как?

- Стали снимать с ролей. Уже с утвержденных проектов.

- Но как?! Вы прошли пробы, вас утвердили. Что говорят?

- (Разводит руками.) Бывает по-всякому. Мне просто сообщают, что роль отдали другому. Все. Сначала думал, что это совпадение. Потом это повторялось раз за разом. Я начал смотреть, куда ведут ниточки и кто выпускает проект. Все встало на места.

- Вас это огорчает?

- Нет, меня это не смущает. Значит, так надо.

В новых сериях Леха Николаев снова встретится с Филиппычем (Вадим Яковлев - на фото справа и в кружке). Фото: Proline Film, кадр из фильма

Супергерои и вещизм

- У вас в юности были супергерои, на которых вы ориентировались? Жеглов, Шарапов.

- Жеглов? Шарапов? Какое это детство? Это для вас детство (смеется). Буратино - мое детство! Вот это был герой. Артемон и все прочие. Из книг? Капитан Сорвиголова, Павка Корчагин.

- Сейчас детям нужен супергерой?

- Черт его знает. Смотрю на своих детей и не могу понять! Парадокс и ужас в том, что детям ничего не интересно. Они заточены на мусор и треш, на вещизм. Из серии: «О чем мечтаешь?» - «Кроссовки «Луи Виттон». Пф, да чтобы я в детстве мечтал о кроссовках?! Мир объехать, в космос полететь - это да. А нынешние? О новом айфоне, о новой приставке. К сожалению, наблюдаю всеобъемлющую дебилизацию. Им даже неинтересно разговаривать. Становятся людьми «из коробки» (показывает на телефон). Есть, конечно, другая молодежь, но ее все меньше и меньше.

- Это плохо?

- Сложно сказать. Они очень внушаемые. Система лайков работает, как наркозависимость. И это жесткая система. Не дай бог сказал что-то против тусовки - тебя тут же опустили и выкинули. Это работает жестче любого репрессивного аппарата! И это подавляет личность. Они самые несвободные, хоть и кричат об обратном: не умеют собирать информацию и делать выводы. Только репосты, не приходя в сознание. Ужас в том, что число лайков побеждает здравый смысл. Большинство лайкнуло - и я тоже пойду. Посмотрите говноблогеров - лидеров мнений - это же ужас! Катастрофа.

- Выходит, вы, как Леха Николаев, остались с винтажными понятиями, пока мир вокруг изменился?

- Абсолютно! Так и есть. В любом обществе есть правильное и неправильное. Или тебе не чужды совесть, любовь, взаимовыручка, сострадание. Или все остальное, с другой планеты, скажем так.

- Вы на своих детей влияете?

- Еще бы! И спорт, и книги - все есть. Но в какой-то момент мы понимаем, что они становятся белыми воронами в их обществе. Если они попадают в эту систему и не соглашаются, с ними разбираются жестко. Смею надеяться, что у них есть внутренний стержень, который не позволит плыть по течению.

ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

«Каждый путник одинок»

- До вас наверняка долетают осколки: рэп-батлы, Оксимирон, Гнойный?

- Конечно, долетают. Гнойный... прозвище не нравится. Оксимирон? Очень одаренный, неглупый парень. Половины того, что они говорят, я не понимаю. Но, очевидно, оба очень талантливые. Я не тупой заскорузлый ретроград, который выходит из пещеры во время съемок. Нет. Просто не моя культура. А талант? Он может в разные дебри завести. Талант разрушения - тоже талант. Талант совращения - тоже талант. Художник сам соизмеряет, куда он летит.

- Звучит как проповедь.

- А я никого не учу. Просто транслирую свой взгляд на вещи. Учитель не тот, кто учит или побеждает во всех схватках. Учитель тот, кто живет как учитель. Вот и все! Как говорит, так и живет. Прибиваются к нему ученики или нет - время покажет. А ученики - это дети, коллеги, друзья.

- К такому пониманию сути вещей вы ведь пришли не сразу?

- К Богу можно прийти или через книги, или через ноги - дорогу, пройдя все самому. Как правило, мы выбираем второй путь. Помните притчу о возвращении блудного сына? Помните картину Рембрандта? Изодранный, в истоптанной обуви, облысевший, стоит на коленях. Весь наш путь - это дорога: то на асфальт вышла, то на камни. Мы все двигаемся в небесный Иерусалим. И каждый путник одинок. Каждый. Все шишки, камни, удары - это все твое. Встречаются друзья, другие путники, родители, супруга - на более длительный период или нет. Но идти будешь один. И придешь к цели тоже один. И предстанешь тоже один. И ответишь тоже один.

И как только об этом задумываешься всерьез, в голове сразу начинает что-то происходить. Если ты веришь в тот самый финальный разговор, то где-то по пути гадостей не сделаешь.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Михаил ПОРЕЧЕНКОВ родился 2 марта 1969 года в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (курс В. Фильштинского). Широкую известность получил после роли Алексея Николаева в сериале «Агент национальной безопасности». Снимался в картинах «Грозовые ворота», «9 рота», «Связь», «Поддубный», а также в сериалах «Ликвидация», «Доктор Тырса», «Небесный суд» и многих других. С 2003 года актер МХТ им. Чехова. Женат на Ольге Пореченковой, художнице. Дети - Владимир (29), Варвара (20), Михаил (15), Мария (13) и Петр (8).

Сериал «Агент национальной безопасности», который снимает кинокомпания Proline Cinema, выйдет в эфир Первого канала в следующем телесезоне.

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