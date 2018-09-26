Три доказательства, почему «Боширов» не мог быть «агентом ГРУ» и отравителем Скрипалей

26 Сент. 23:53 2018-09-27T00:28:09+03:00

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Международная группа экспертов Bellingcat и российский портал The Insider опубликовали третью часть своего расследования «дела Скрипалей». Журналисты настаивают: им удалось опознать тех, кто мог бы быть причастен к отравлению боевым ядом британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 3 марта в Солсбери.

Напомним, власти Британии заявили, что эту атаку совершили россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Они дважды попали в объективы уличного видеонаблюдения в Солсбери — накануне и в день отравления Скрипалей. Премьер-министр Тереза Мэй заявила: отравители - сотрудники российского ГРУ. Они въехали в Британию по настоящим паспортам, выданным на вымышленные имена. Москва отвергла все обвинения.

Власти Британии заявили, что эту атаку совершили россияне Александр Петров и Руслан БошировФото: REUTERS

Спустя несколько дней Александр Петров и Руслан Боширов дали интервью телеканалу Russia Today, рассказав, что не имеют никакого отношения к отравлению.

Интервью с Петровым и Бошировым - подозреваемыми по делу Скрипалей.Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян взяла интервью у подозреваемых по делу Скрипалей - Александра Петрова и Руслана Боширова. Смотрите видеозапись беседы с отравителями Скрипалей

В Солсбери они ездили исключительно с туристической целью — посмотреть местный собор и посетить знаменитый Стоунхендж. В разведке не служат, а работают в фитнес-индустрии.

Они каким-то образом обнаружили в системе «Российский паспорт» фотографию некого Анатолия Чепиги, который, действительно, чем-то похож на Руслана Боширова в молодостиФото: скриншот сайта

В первых частях расследования Bellingcat тоже были нестыковки (подробнее об этом). В третьей части военный эксперт «КП» (так как он до сих пор имеет отношение к Министерству оборону, то просил не называть его имя) тоже обнаружил как минимум три недостоверных утверждения.

Вот, что он нам рассказал.

Александр Петров и Руслан Боширов дали интервью телеканалу Russia Today,Фото: скриншот видео

Нестыковка первая: он не мог четыре года учиться в военном вузе

- Сначала то, что пишут расследователи – вполне правдоподобно. Они каким-то образом обнаружили в системе «Российский паспорт» фотографию некого Анатолия Чепиги, который, действительно, чем-то похож на Руслана Боширова в молодости. Родился Чепига 5 апреля 1979 года в селе Николаевка Амурской области, недалеко от российско-китайской границы. В 18 лет поступил в военное училище в Благовещенске, что в 40 км от дома, и закончил его с отличием в 2001 году.

Они каким-то образом обнаружили в системе «Российский паспорт» фотографию некого Анатолия Чепиги

- Но именно здесь кроется первая ошибка, - поясняет источник «КП». – Расследователи утверждают, что Анатолий Чепига поступил в благовещенское Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Рокоссовского (ДВОКУ), когда ему было 18 лет. Если он родился в 1979, то вступительные экзамены сдал в 1997 году. И, по данным расследователей, выпустился через четыре года. Чего не может быть вообще. Обучение тогда должно было бы длиться пять лет! И окончить вуз он должен был бы в 2002-м году. И вообще странно, что он пошел на учебу в 18 лет. Где он шлялся целый год после школы, которую окончил в 17 лет?

- Во-вторых, ДВОКУ готовит общевойсковых офицеров для мотострелковых подразделений и подразделений морской пехоты. Чисто теоретически выпускник этого училища мог оказаться в разведке, но на практике… далеко не факт, - подчеркивает источник.

Если он родился в 1979, то вступительные экзамены сдал в 1997 году. И, по данным расследователей, выпустился через четыре года. Чего не может быть вообщеФото: Скриншот сайта

Нестыковка вторая: неверный адрес

Версия расследователей: После окончания учебы Чепига оказывается в составе 14-й бригады спецназа ГРУ. С 2001 по 2003 года подразделение трижды направляется в Чечню для выполнения боевых задач.

- Это похоже на правду, - комментирует эксперт. - Но дальше опять несостыковка. Расследователи утверждают, что, согласно базам данных, адрес проживания Чепиги в 2003-2005 году в Хабаровске совпадает с адресом войсковой части, соответствующей 14-й бригаде спецназа ГРУ. Но это не так. Войсковая часть в это время дислоцировалась в Уссурийске (в 670 км от Хабаровска).

Версия расследователей: После окончания учебы Чепига оказывается в составе 14-й бригады спецназа ГРУ

Нестыковка третья: он не мог одновременно числиться в спецшколе ГРУ и быть в Солсбери

Версия расследователей: В промежуток с 2003 по 2010 года Анатолий Чепига перебирается в Москву. Здесь он поступает в Военно-дипломатическую академию Министерства обороны РФ, известную в определенных кругах спецслужб, как «консерватория». Там он получает свое альтер-эго — Руслан Боширов. 2010 год указан неслучайно. По мнению британцев, этим годом датируется первый паспорт, выданный на имя Боширова.

Следующее упоминание о нем возникает в декабре 2014 года, когда Чепиги присваивают звание Героя России за выполнение некой миротворческой миссии. По утверждениям расследователей, 14-я бригада, к которой почему-то по-прежнему относится Чепига, была замечена в конце 2014 года рядом с украинской границей.

Следующее упоминание о нем возникает в декабре 2014 года, когда Чепиги присваивают звание Героя России за выполнение некой миротворческой миссии

- Это все какие-то противоречащие друг другу данные, - говорит наш эксперт. - Академия готовит военных дипломатов и военных атташе. После обучения в «консерватории» ее выпускники не идут воевать. Офицеры, окончившие академию, - дорогой штучный товар, который не будут отправлять на выполнение каких-либо задач вместе со спецназом и уж тем более вблизи границы с Украиной. То есть герой это расследования не мог учиться там до 2014 года.

«КП» предположила, что расследователи ошиблись, и рассмотрела версию, что было бы, если Чепига поступил в Военную академию после 2014 года, то есть на следующий год после выполнения так называемой миротворческой миссии.

- Если предположить, что Чепига поступил в «консерваторию» в 2015 году, то закончить он ее должен в июне 2018 года. Обучение в академии длится три года. Но здесь важно следующее: слушатели Академии не могут выполнять задачи на территории других государств во время учебы. Срок выполнения задачи (Скрипалей отравили 4 марта. — «КП».) и предполагаемая дата выпуска из «консерватории» — июнь 2018 года - не совпадают, - пояснил наш эксперт.

ОФИЦИАЛЬНО

Daily Mail опубликовала видео с подозреваемыми в отравлении Скрипалей.

«Новый вброс по Петрову и Боширову был осуществлен сразу же, после выступления Терезы Мэй в Совбезе ООН на тему оружия массового уничтожения, в ходе которого она вновь озвучила обвинения в адрес России. Доказательств нет - соответственно продолжают информационную кампанию, основная задача которой отвлечь внимание от главного вопроса: ЧТО ПРОИЗОШЛО В СОЛСБЕРИ?

Вопрос прежний: когда будут предъявлены какие-нибудь доказательства причастности хоть кого-нибудь к, как нам говорит Лондон, отравлению в Солсбери?»

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ.