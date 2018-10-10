Николай Басков посвятил концерт памяти Монсеррат Кабалье

СЕГОДНЯ 17:06 2018-10-10T17:56:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувший вторник Кремлевский дворец искупал Николая Баскова в овациях.

Как оказалось, параллельно с провокационной «Ибицей» артист два года работал над альбомом современной духовной музыки «Верую» (кстати, одноименная композиция из этого альбома держится в лидерах по количеству скачиваний в iTunes).

— Альбом «Верую» — это для души, — объяснил «КП» Николай Басков. — Я познакомился с замечательной поэтессой Ириной Лебедевой, и меня сразу тронули её стихи. Наверное, каждый из нас когда-нибудь чувствовал духовное голодание. Так я восполнил своё. Плюс ещё Лёша Романов (автор хитов группы «Винтаж») написал красивую песню про то, как Иисус шёл на Голгофу.

Цветы для Николая Баскова. Фото Любови Шеметовой

Во время записи альбома я настолько глубоко погрузился в Библию, что ездил на религиозные лекции. Плюс брал частные уроки, где мне подробно растолковывали библейский сюжет. Мы все время хотим есть, мы должны следить за здоровьем, но порой забываем, что есть духовная оболочка, которая тоже должна быть напитана. Кто-то сам по себе молится, кто-то ходит в храм. Я не призываю людей бежать и усердно молиться. Я просто рассказываю в этих 17 песнях о своём сегодняшнем внутреннем мире.

Там есть, например, песня «Исповедь». Слушая слова этой песни, ты, с одной стороны, слушаешь красивую музыку и мелодию, с другой стороны, прослушивая это, ты как бы исповедуешься вместе со мной. А ведь внутреннее раскаяние, говорят, самое сильное.

Я однажды спросил батюшку: «А в чем цель нашей жизни?» Он говорит: «Мы живем для того, чтобы с каждым днем становиться лучше».

Тем временем в Кремлевском дворце наблюдался аншлаг. Поздравить Колю с премьерой пришли шесть тысяч зрителей. Цветов надарили столько, что можно открывать магазин. Но Басков распорядился, чтобы сразу после концерта его администратор отвез букеты (а это, на минуточку, 4 микроавтобуса, заполненные цветами) в храм Матроны. И хотя храм в этом время был закрыт, для команды Баскова специально открыли ворота, матушка, вышедшая к представителю артиста, сказала, что Николай сделал благое дело, они обязательно будут за него молиться.

Андрей Малахов. Фото Любови Шеметовой

Вернемся к концерту, получилось действительно уникальное шоу. Полтора часа без антракта Басков пел в сопровождении академического русского хора имени А. В. Свешникова и симфонического оркестра под руководством Юрия Медяника. На сцене 180 человек плюс невероятные декорации с витражами, на которых были воссозданы уникальные фрески Андрея Рублева.

Музыкальные критики отметили слаженность хора и оркестра. Видимо, музыканты репетировали для идеального звучания не один месяц. И безусловно, Николай показал, что находится в прекрасной вокальной форме — верхний регистр изумительно звучал.

В финале концерта Баскова никак не хотели отпускать со сцены. Зрителям так понравилась новая программа, что никто даже не требовал коронную «Шарманку».

Как оказалось, на концерте, помимо коллег и друзей Николая (Максима Галкина, Валерии с Иосифом Пригожиным, Яны Рудковской, Татьяны Навки, Александра Буйнова, Андрея Малахова с женой Натальей, Олеси Судзиловской, Игоря Гуляева и многих других), присутствовали еще важные для артиста гости — родители певца и отец Иустин — настоятель храма святого Спиридона на Корфу. Тот самый священнослужитель, который доставил десницу Спиридона в Москву. Выяснилось, что они давно знакомы с Николаем, поскольку артист часто отмечает Пасху на Корфу.

Родители певца и отец Иустин — настоятель храма святого Спиридона на Корфу. Фото Любови Шеметовой

Незримо присутствовал на концерте Баскова и еще один дорогой для него человек.

Недавно не стало главной наставницы певца, королевы оперы Монсеррат Кабалье, которая считала нашего Николая своим вокальным сыном.

После кончины Фредди Меркьюри Кабалье зареклась петь «Барселону» с другими артистами. Но, встретив российского тенора, оценив его талант, Монсеррат не только стала наставницей и подругой Баскова, но и спела с ним в порядке исключения легендарную «Барселону».

— Песня должна жить, — объяснила тогда свое решение Кабалье.

— За последний месяц нас потрясли печальные события. Из жизни ушел легендарный артист, мастер своего дела Иосиф Давыдович Кобзон. Его нет среди нас, но я никогда не забуду, что именно он вывел меня на сцену. И спустя несколько дней не стало самого блистательного сопрано 20 и 21 века, королевы бельканто Монсеррат Кабалье. И сегодня этот концерт я хочу отчасти посвятить ей, потому что она верила в Бога, особенно в Деву Марию. И всегда молилась перед каждым выступлением. Я хочу в память о том, как мы с ней пять лет назад спели здесь заключительный концерт, чтобы еще раз голос Монсеррат наполнил зал.

Максим Галкин. Фото Любови Шеметовой

Зрители стоя аплодировали великой Кабалье, когда на сцене появилась декорация с ее ликом и зазвучало ее неповторимое бельканто.

ПАМЯТЬ

Умерла Монсеррат Кабалье: Испанская оперная певица скончалась в Барселоне

Умерла Монсеррат Кабалье — испанская оперная певица скончалась в возрасте 85 лет в больнице Сан-Паулу в Барселоне.

Об этом сообщает газета El Mundo со ссылкой на собственный источник. Издание напоминает, что Кабалье была госпитализирована 23 сентября (подробности)

Биография Монтсеррат Кабалье: 10 интересных фактов из жизни оперной дивы

Получила имя в честь священной горы, а располнела после автокатастрофы. История жизни легендарной певицы ХХ века была так же удивительна, как и ее голос (подробности).