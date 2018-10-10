Новые правила ОСАГО: Придется ли водителям платить больше

СЕГОДНЯ 19:45 2018-10-10T19:47:43+03:00

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Основные изменения, которые предлагает ввести Минфин, - отмена части привычных коэффициентов. Автовладельцы были ими очень недовольны, поскольку они существенно увеличивали стоимость полиса.

Причем не всегда справедливым образом. Например, в Московской области региональный коэффициент ниже, чем в Москве. А ведь подмосковные водители тоже гоняют по столичным дорогам и попадают там в аварии.

Взамен страховщикам предлагается разрешить по своему усмотрению вводить изменения по сравнению с базовыми тарифами. С ноября этого года - 20%-ное, с 1 сентября 2019 г. - 30%-ное, а с 1 сентября 2020 г. - 40%-ное. Как в сторону увеличения стоимости полиса, так и в сторону ее уменьшения.

Тут же возникает подозрение, что тарифы, конечно же, просто повысят. Но эксперты утверждают, что отмена коэффициентов существенно удешевит полис, а коридор лишь позволит страховщикам компенсировать возможные убытки. Но при этом новая система будет более индивидуально подходить к каждому водителю.

Нас ждут новые правила ОСАГОФото: Дмитрий ПОЛУХИН

- Будет более детальная градация по стажу вождения и возрасту, - рассказал КП автоэксперт Игорь Моржаретто, принимавший участие в обсуждении проекта. - Планируется ввести несколько десятков сочетаний этих параметров. Больше всего придется платить юноше, только севшему за руль.

Будет учитываться и активность использования машины, и количество нарушений. И даже стиль вождения - не слишком ли резко водитель тормозит и перестраивается. Остается чисто технический момент: как это все будет фиксироваться? Но, по словам Моржаретто, это не вопрос: ГЛОНАСС и другие системы наблюдения с задачей справятся, соответствующие программы поиска будут разработаны. В итоге, говорит автоэксперт, у 85% водителей стоимость полиса останется прежней или даже уменьшится.

Законопроект внесен в правительство.

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