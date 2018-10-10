Бизнесмен, грозивший подорвать себя на Красной площади: Золотов — настоящий мужик!

СЕГОДНЯ 19:03 2018-10-10T19:50:24+03:00

«Обезвреженный террорист» подтвердил, что глава Росгвардии лично приходил к нему на разговор и убедил сдаться

Изменить размер текста: A A

Предприниматель из Приморского края Дмитрий Шалай проехал на своем бронированном джипе из Владивостока прямиком на Красную площадь, где угрожая подорвать себя, требовал встречи с президентом Путиным или главой Росгвардии Золотовым. Как это не удивительно, встреча состоялась. Генерал Золотов лично прибыл «обезвредить террориста». Сел в машину бизнесмена, поговорил с ним и убедил не подрываться. Дальше, с главной площади страны приморец отправился прямиком в СИЗО.

Многие не сразу поверили в то, что Золотов действительно сам ходил на встречу с бизнесменом - «подрывником». Сочли это пиаром.

«Комсомолка» решила до конца разобраться в этой истории. И узнать от бизнесмена Шалая — как все было на самом деле. Ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников навестил его в СИЗО.

Что же увидел правозащитник? Отчаянный приморский предприниматель чувствует себя в застенках как … рыба в воде. Разговаривал с гостем из ОНК не слезая со второй полки шконки. Одет просто — в шортах и майке. Все необходимые вещи привез с собой из дома сразу, так как заранее предполагал, что окажется в СИЗО.

- Я сидел в 90-е за разбойное нападение. Мы с ребятами в масках ворвались в магазин, забрали все деньги и ушли, - откровенно раскрыл некоторые страницы своей биографии Шалай. - За это попал в тюрьму. Но судимость моя погашена уже давно, так что считай ее и нет.

Но не смотря на это, содержится сейчас Шалай в пятиместной камере для рецидивистов в одном из самых старых изоляторов Москвы «Бутырке».

- Надеюсь, сейчас во всем разберутся и меня выпустят, - говорит Дмитрий. - Очень хочется верить, что жена и дети меня простят за такой поступок. Детишек у меня трое. Но, поймите, я не мог иначе. У меня очень важное было сообщение для Путина. Конечно, я понимал, что сам Владимир Владимирович вряд ли ко мне выйдет и тогда решил передать все через кого-то из приближенных ему людей. Выбрал Золотова.

- Это какая-то личная просьба? По бизнесу вашему? По благотворительному фонду? (Дмитрий Шалай занимается строительным бизнесом и содержит фонд помощи осужденным «Абсолютная истина», - ред.)

- Нет, не по бизнесу. Я не хотел бы сейчас афишировать о чем мы говорили с генералом.

- Многие сомневаются, что к вам реально приходил сам Золотов...

- Приходил. Это чистая правда. Я несколько часов его ждал, но понимаю, Золотов - занятой человек. Бронированный джип я специально купил, чтобы полицейские сразу поняли, что стекла бить бесполезно. У меня с собой был и противогаз на случай, если соберутся выкуривать из авто. Ну и баллон с гелием, зажигалка. Справку, что я психически здоров тоже с собой привез! И разрешение на оружие. Конечно, мне повезло, что я так удачно встал, не перекрыв своим «Глендвагеном» выезд из Кремля, потому мне так долго и удалось там простоять и дождаться-таки встречи с Виктором Васильевичем.

Глава Росгвардии Виктор Золотов. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

- Расскажите про встречу с генералом?

- Он очень смелый, настоящий мужик. Подъехал, вышел из машины, спокойно так со мной поздоровался, ничего не боясь. Потом попросил достать баллон с газом и после без всяких проблем сел ко мне в салон на переднее сидение. Очень внимательно меня выслушал. Минут 15, наверное, мы проговорили. Потом Золотов попрощался и уехал, пообещав мне помочь с тем, о чем я его попросил. Все. Очень я его теперь уважаю.

- То есть ему ваше предложение показалось стоящим?

- Ну мне показалось, что да. Он обещал помочь, поспособствовать моей идее.

- Вы кого-нибудь предупреждали о том, что собираетесь сделать?

- Родных и близких — нет. Сказал просто, что еду в Москву по делам. А так я полгода назад еще писал письмо в Москву, предупреждал, что если меня не выслушают, приеду на Красную площадь. Вот и приехал.

В камере у бизнесмена еще 4 соседа. Все в блатных тату, с не одной ходкой за плечами...

В настоящий момент Дмитрию Шалаю предъявлено обвинение по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Следователи решают вопрос о проведении ему психиатрической экспертизы.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Директор Росгвардии Виктор Золотов отговорил человека, который планировал взорвать бомбу у стен Кремля, сев к нему в машину

Сегодня утром подтвердился слух о геройском поступке директора Росгвардии Виктора Золотова. Он действительно пошел на переговоры с злоумышленником, который с Васильевского спуска пытался прорвался на своем Гелендвагене к Кремлю (подробности)