Какой разрыв? Памела Андерсон публично призналась в любви молодому бойфренду

СЕГОДНЯ 01:50 2018-10-11T02:05:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В сентябре поклонников самой пышногрудой звезды «Плейбоя» огорчила весть о том, что Памела Андерсон рассталась с молодым возлюбленным, 32-летним французским футболистом Адилем Рами. Как сообщали таблоиды, 51-летняя Памела благородно решила уйти от спортсмена, чтобы не мешать ему воспитывать детей и, возможно, воссоединиться с бывшей гражданской женой. Но не прошло и месяца, как влюбленных снова увидели вместе. Сначала папарацци сняли парочку в Париже – они выходили вместе из отеля, держась за руки. При этом на Пэмми было надето платье с таким умопомрачительно глубоким декольте и таким высоким разрезом на подоле, что не оставалось никаких сомнений в том, что это было любовное свидание. Затем Андерсон поддержала Адиля во время футбольного матча: на днях актриса появилась на трибуне стадиона в Марселе. Команда футбольного клуба «Марсель», за который выступает Рами, играла с игроками Кайена. Памела с волнением следила за ходом игры и горячо болела за любимого. В итоге «Марсель» выиграл, и блондинка была совершенно счастлива.

На днях актриса появилась на трибуне стадиона в Марселе во время матча, в котором принимал участие Адиль Рами.Фото: EAST NEWS

И вот теперь последние сомнения в том, что они снова вместе, окончательно исчезли. В своем Инстаграме Памела опубликовала нежное послание Адилю, публично признавшись ему в любви. Актриса поделилась снимком спортсмена, посвятив ему страстный пост.

- Сложный, загадочный, красивый мужчина Адиль Рами - моя любовь, моя сила, моя слабость, - написала звезда. – Спасибо за все, что ты делаешь, даже когда это причиняет мне боль. Ты учишь меня, любишь меня несовершенно, ты заставляешь меня расти, ты подталкиваешь меня побывать в местах, где я никогда не была. Я жажду тебя. Спасибо за попытки быть лучше каждый день, за то, что нашел меня и сражаешься за нас.

pamelaanderson Complex, mysterious, beautiful man - @adilrami my love, my strength, my weakness.

Поклонники Памелы пришли в полный восторг от ее поста, полного страсти и нежности. Адиль не остался в долгу и тоже написал Памеле в Инстаграме нежное послание, упомянув, что вскоре его возлюбленная примет участие в новом шоу – французской версии «Танцев со звездами».

- Горжусь тобой и поддерживаю тебя. Ты прекрасная, естественная, милая, сумасшедшая, забавная, классная, ты – легенда, ты другая. Наслаждайся этим прекрасным опытом, который тебе дарят «Танцы со звездами», - написал футболист.

Напомним, Адиль Рами – французский футболист марокканского происхождения, играет за сборную Франции. С Памелой Андерсон он начал встречаться летом 2017 года. Ради молодого бойфренда актриса, не колеблясь, оставила свой дом в Лос-Анджелесе, прежнюю голливудскую жизнь, друзей. Памела переехала к любимому во Францию и поселилась в марсельском особняке спортсмена.

adilrami m proud of you I support you , enjoy #dals you are #beautiful #natural #nice #crazy #funny #classe #legend #alien #different enjoy this beautiful experience @dals_tf1 #france be ready

После переезда из Штатов во Францию жизнь Памелы кардинально изменилась. Актриса стала преданной болельщицей – хотя раньше совсем не любила футбол, и превратилась в примерную домохозяйку – она даже начала готовить. Во всех интервью звезда "Плейбоя" рассказывала, что они с бойфрендом совсем не ощущают разницу в возрасте.

- Адиль очень обо мне заботится, - говорила Памела, - Мы ведем здоровую, по-настоящему чудесную жизнь без ссор и разногласий. У нас обоих есть собственные дети, Адиль очень хороший человек. Что до моего возраста, то женщина может оставаться сексуальной на любом этапе своей жизни. Адиль часто говорит мне в шутку: «Тебе наверное 30 а не 50? Ну-ка покажи мне свои водительские права, ведь это совершенно невозможно. Есть масса более молодых девчонок, как тебе удается так выглядеть?»

Новость о том, что Памела и Адиль расстались, прозвучала как гром среди ясного неба – ведь еще летом ходили слухи о помолвке пары. Андерсон приезжала в Россию на Чемпионат мира по футболу поддержать бойфренда, который играл за сборную Франции.

Памела во время презентации проекта "Танцы со звездами" на французском телеканале TF-1 - актриса примет участие в популярном шоу.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По словам источников из окружения актрисы, инициатором разрыва была Памела. Модель приняла решение расстаться с Адилем после того, как провела неделю с ним и с его сыновьями – двухлетними близнецами Зейной и Мади. Малышей футболисту родила Сидони Бьемот – модель, рекламирующая нижнее белье. Сидони и Адиль разошлись всего через несколько месяцев после рождения мальчиков, но спортсмен всегда заботился о них. Памела Андерсон решила уйти от возлюбленного после того как поняла, что он мог бы больше времени проводить со своими детьми, если бы на пути не стояла она.

- Памела чувствует, что она – причина того, что Адиль проводит меньше времени со своими сыновьями, - говорил источник. – Она переживает, что он не заботится о них так, как полагается, и потому решила расстаться. Она ушла из его жизни, чтобы он мог быть со своими детьми.

Но, видимо, разлука с Памелой оказалась невыносимой, и Адиль вымолил у возлюбленной обещание остаться с ним.