«С Лешей все хорошо»: жена российского космонавта Овчинина рассказала об аварии «Союза МС-10»
Российский космонавт Алексей Овчинин и его американский коллега Ник Хейг чувствуют себя хорошо после аварийного приземления в Казахстане. Об этом «Комсомольской правде» рассказала супруга командира экипажа - Светлана Овчинина.
- С ними все хорошо, приземлились благополучно, травм нет, - коротко прокомментировала Светлана.
Союз -МС 10 выполняет аварийную посадку.
На поиск экипажа, совершившего экстренную посадку в Казахстане в аварийном модуле, отправились четыре вертолета Ми-8.
Жена российского космонавта Овчинина рассказала об аварииФото: Личный архив
Ракета-носитель «Союз» с транспортным кораблем «Союз МС-10» сегодня была запущена с космодрома Байконур в 11:40 по московскому времени. Однако через несколько минут после страта произошло аварийное отключение двигателей второй ступени. За запуском наблюдали глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и директор NASA (Национальное управление по аэронавтике США) Джим Брайденстайн.
Последний раз авария на пилотируемом корабле «Союз» происходила в 1975 году.
КСТАТИ
Такой аварии в истории нашей космонавтики еще не было: «Союз МС-10» не долетел до МКС
«Союз» - самая надежная ракета в мире. «Союз ФГ» - современная ее модификация, летающая с 2001 года, еще ни разу не подводила. Поэтому пока сказать, что именно произошло во время выведения, когда работали двигатели второй ступени, сложно (подробности)