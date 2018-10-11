2018-10-11T13:22:29+03:00
Общество

«С Лешей все хорошо»: жена российского космонавта Овчинина рассказала об аварии «Союза МС-10»

Светлана Овчинина ответила корреспонденту «Комсомольской правды»
Алексей ИВАНОВ
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Светлана Овчинина и Алексей Овчинин с дочкойСветлана Овчинина и Алексей Овчинин с дочкойФото: Личный архив
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Российский космонавт Алексей Овчинин и его американский коллега Ник Хейг чувствуют себя хорошо после аварийного приземления в Казахстане. Об этом «Комсомольской правде» рассказала супруга командира экипажа - Светлана Овчинина.

- С ними все хорошо, приземлились благополучно, травм нет, - коротко прокомментировала Светлана.

Союз -МС 10 выполняет аварийную посадку.

На поиск экипажа, совершившего экстренную посадку в Казахстане в аварийном модуле, отправились четыре вертолета Ми-8.

Жена российского космонавта Овчинина рассказала об аварии Фото: Личный архив

Жена российского космонавта Овчинина рассказала об аварииФото: Личный архив

Ракета-носитель «Союз» с транспортным кораблем «Союз МС-10» сегодня была запущена с космодрома Байконур в 11:40 по московскому времени. Однако через несколько минут после страта произошло аварийное отключение двигателей второй ступени. За запуском наблюдали глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и директор NASA (Национальное управление по аэронавтике США) Джим Брайденстайн.

Последний раз авария на пилотируемом корабле «Союз» происходила в 1975 году.

КСТАТИ

Такой аварии в истории нашей космонавтики еще не было: «Союз МС-10» не долетел до МКС

«Союз» - самая надежная ракета в мире. «Союз ФГ» - современная ее модификация, летающая с 2001 года, еще ни разу не подводила. Поэтому пока сказать, что именно произошло во время выведения, когда работали двигатели второй ступени, сложно (подробности)

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