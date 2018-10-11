Названы победители Акции-фотоконкурса “Школа без границ”

СЕГОДНЯ 15:45 2018-10-11T15:46:21+03:00

В номинации «Мой учитель – мой лучший наставник» конкурса "Школа без границ" 1 место жюри практически единогласно отдали юной поэтессе Анне Хижняк из Буденновска.

Школьники получат полезные призы за фото и рассказ о своей будущей профессии и о своих учителях-наставниках

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Подведены итоги акции-фотоконкурса “Школа без границ”, проводившейся “Комсомольской правдой” по инициативе Министерства просвещения. Напомним, участвовать в акции могли все российские школьники, вне зависимости от возраста и места жительства.

На конкурс было прислано почти 15 тысяч работ со всех уголков страны. Жюри конкурса даже потребовалось дополнительное время, чтобы просмотреть и оценить их все, ведь очень непросто из огромного количества прекрасных фотографий отобрать всего 9 самых лучших.

И вот мы объявляем долгожданные имена победителей!

Номинация «Я выбираю профессию»

1 место в номинации занимает будущий военный Сергей Осокин из села Исетское, Исетского района Тюменской области

“Мой любимый прадедушка - Осокин Феопент Максимович - ветеран войны и труда. Он часто мне рассказывает об армейской жизни, как он защищал Родину. Он много раз попадал в опасные и связанные с риском для жизни ситуации. И он всегда достойно выходил из них. Я тоже мечтаю быть военным, похожим на прадеда, потому что эта профессия героическая и очень мужественная”, - пишет о себе Сергей.

2 место достается будущему ветеринару Ольге Вертилецкой из поселка Река Дема Пономаревского района Оренбургской области

“Я учусь в первом классе. С детства люблю животных. Мне очень нравится смотреть, как бабушка доит коров. Когда я вырасту, обязательно стану дояркой или ветеринаром!” - говорит Оля.

3 место занял будущий сыровар Кирилл Сидоров из Тюмени

“Я хочу стать сыроваром, как мой папа”, - пишет Кирилл. - “Буду изобретать новые российские сыры, хочу чтоб они прославились на весь мир. Это первый сыр, который я сделал сам. Я назвал его «Детский»” .

Номинация «Территория творчества»

1 место и приз за него получает будущий мастер кузнечного дела Данил из Югорска

“Меня привлекает кузнечное-сварочное дело. Это постоянное развитие, нужно учиться взаимодействовать с техническим прогрессом, искать новые решения, применять новые инструменты. Важные качества для хорошего кузнеца - это сила, точный глазомер, сноровка и быстрая реакция. Всему этому меня учит мой лицей, а навыки я хочу закрепить профессией!” - говорит Даниил.

2 место по праву достается замечательной юной писательнице и художнице Таисии Чупахиной из Санкт-Петербурга

“Результат моего творчества - книга сказок с собственными иллюстрациями” - рассказывает Таисия. - “В нашем мире, насыщенном информацией и стрессами, душа просит сказки-чуда, ощущения беззаботного детства. В любом возрасте в сказках можно открыть нечто сокровенное, волнующее. Когда у меня родилась сестренка, я решила написать для нее книгу сказок и украсила ее собственными иллюстрациями”.

3 место в номинации получает будущий строитель и плотник Максим Литвинов из села Коренево Кореневского района Курской области

“Этот храм я сделал своими руками. Я люблю работать с деревом. И мечтаю строить дома, церкви”, - говорит Максим.

Номинация «Мой учитель – мой лучший наставник»

1 место жюри практически единогласно отдали юной поэтессе Анне Хижняк из Буденновска.

Написаны оды артисту, поэту, учителю,Своей наставнице Аня посвятила замечательное стихотворение:

А я посвящаю оду - классному руководителю.

Мы с ней повстречались в классе пятом,

Директор сказал: «Познакомьтесь, ребята!

Это ваша классная Дама,

Для вас она будет вторая мама».

Мы все удивились: «Ну, где же тут Дама,

Где шляпа, вуаль?»- Мы спросили упрямо.

Пред нами стояла почти что девчонка,

В коротенькой юбке, с вихрастою челкой,

Стройна и… Не скажешь, что Дама.

И вот третий год, как мы уже с Вами.

Теперь стали мы большими друзьями.

Мы с Вами познали красоты природы

И дружно всем классом мы ходим в походы.

Вы нас научили быть верными в дружбе,

Быть честными, смелыми в жизни нам нужно.

Не плакать, не хныкать, любить и смеяться

И в жизни нелегкой людьми оставаться.

Вы нам не читаете нудных нотаций,

Находите выход из всех ситуаций,

Ваш юмор, улыбка по нраву любому,

Вы наш идеал на зависть другому.

Мы с Вами вообще никогда не скучаем

И дружно всем классом мы отдыхаем:

В театре артистов, на озере чистом,

В лесу и в тайге, и на реках сребристых.

Наш класс самый первый, Наш класс самый классный!

И все в школьной жизни проходит прекрасно!!!

Вы - самая лучшая классная Дама,

Для нас Вы - вторая и добрая мама.

Мы Вас никогда-никогда не забудем

И бережно в сердце хранить образ Ваш будем!

2 место получает Егор Чайвын из чукотского села Рыркайпий

“Меня зовут Егор Чайвын, ученик 8 класса. Рядом со мной в яранге Омрывакатагин Борис Николаевич. Это мой наставник, который помогает мне освоить нелегкую профессии оленевода-тундровика”, - комментирует свое фото Егор.

3 место в номинации заняла Дарья Дацко из Севастополя

“Я будущий художник - я так решила!” - уверена в себе Даша. - “Когда я впервые пришла в художественную школу, у меня была куча сомнений. Сумею ли я? Благодаря моему учителю Валерию Валерьевичу, я поняла, что хочу и буду писать картины. Этот человек, несмотря на то, что он инвалид, ведет очень активный образ жизни, много путешествует, много пишет и выставляет картин и гравюр. У него замечательная манера преподавания - во время занятий он читает нам классическую литературу или включает классическую музыку, его заслушается любой, он умеет вдохновить на любое дело. В прошлом году благодаря наставнику стала победителем международного конкурса "Москва встречает друзей". Хочу стать таким же примером детям, когда вырасту”.

Напомним, победители получат призы:

1 место – вручается планшет Apple iPad (128Gb, Wi-Fi + Cellular)

2 место – вручается планшет Apple iPad 2018 (9.7 Wi-Fi)

3 место – вручаются Умные часы (в зависимости от возраста победителя в каждой номинации – Умные часы Smart Baby Watch T58, или EnBe Children Watch, или I'm Watch).

Поздравляем призеров и благодарим всех участников, их родителей, педагогов и наставников, а также всех, кто их поддерживал, голосовал за них и переживал!