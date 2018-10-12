Проблемы в семье: Ирина Шейк поссорилась с Брэдли Купером

СЕГОДНЯ 01:40 2018-10-12T02:37:37+03:00

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Ирина Шейк и Брэдли Купер переживают не лучшие времена: пара поссорилась и едва разговаривает друг с другом. Во всяком случае, во время недавнего совместного ужина в нью-йоркском ресторане голливудский актер и российская модель выглядели надутыми и совсем не общались. Как рассказали источники издания Page Six, всем присутствующим показалось, что у пары явные проблемы в отношениях.

Ирина и Брэдли выбрались поужинать вместе в ресторан Masa в центре Нью-Йорка. У гражданских супругов подрастает дочь Леа, и в последнее время им не до романтичных ужинов вдвоем. Но когда Купер и Шейк все-таки выкроили время для свидания, ужин не заладился с самого начала. Пара пришла в ресторан по-семейному – Брэдли в толстовке, Ира ненакрашенная. По словам очевидцев, актер и его подруга почти не разговаривали. Когда подали блюда, они просто молча ели, избегая взглядов друг друга. При этом Ирина смотрела по сторонам и выглядела расстроенной.

Возможно, Ирину расстраивает то, что Брэдли в последнее время стал уделять слишком много внимания певице Леди Гаге, которую он снял в главной роли в своем фильме «Звезда родилась». Картина об отношениях кантри-исполнителя и начинающей певицы стала режиссерским дебютом Купера. Во всех интервью он превозносит Гагу – вероятно, это не слишком нравится Ирине. Даже на Венецианском кинофестивале она была вынуждена идти по красной дорожке в одиночку – в то время как Брэдли нежно держал под локоток Леди Гагу. Какой жене такое понравится?

еще недавно пара казалась такой счастливой. Ирина и Брэдли - заботливые родители, обожающие свою дочку Лею.Фото: EAST NEWS

С другой стороны, у Брэдли тоже есть повод для недовольства: Ирине припомнили ее прошлое, а именно – роман с футболистом Криштиану Роналду. Разразившийся громкий секс-скандал (футболист обвиняется в изнасиловании) затронул и Шейк. Адвокаты якобы изнасилованной футболистом девушки Кэтрин Майорга заявили, что они планируют вызвать в суд всех подруг, с которым встречался известный спортсмен. В том числе и Ирину Шейк. Брэдли и его строгой маме наверняка не слишком понравился такой поворот событий – ведь имя Ирины будут трепать таблоиды, причем в негативном ключе.

А ведь совсем недавно у пары появился весомый повод для радости: Брэдли купил для них с Ириной таунхаус в Нью-Йорке. За роскошную квартиру площадью 370 квадратных метров Купер отдал 13,5 млн. долларов. В апартаментах – 13 спален и две детские, что прямо указывает на то, что актер мечтает, чтобы Ирина подарила ему как минимум еще одного ребенка.

Супермодель родила дочку в апреле 2017 года. Ирина и Брэдли две недели держали в секрете не только новость о рождении, но так же пол и имя младенца. И для 32-летней Шейк, и для 43-летнего Купера девочка стала первым ребенком. Малышке дали имя Леа де Шейн Шейк Купер. Папарацци часто фотографируют Ирину и Брэдли на улице во время прогулки с дочкой: актер без ума от малышки и готов возиться с ней часами.

В одном из интервью модель признавалась, что совсем не любит вечеринки: после очередного показа ее тянет не на афтепати, а домой.

- Я могу по три раза в день нежиться в ванне. Люблю, когда в ней много пены, а вокруг — зажженные свечи. Стараюсь создавать уют вокруг, ведь я же русская, - рассказала Шейк.

До Брэдли Купера Ирина встречалась с футболистом Криштиану Роналду. Их роман длился пять лет – с 2010 по 2015 годы. Красавица никогда не говорила прямо, из-за чего рухнули ее отношения со спортсменом, и лишь намекала: ей нужен верный мужчина. В интервью испанскому журналу «Hola!» Шейк рассказала о причинах разрыва с футболистом. По словам Ирины, рядом с Роналду она чувствовала себя несчастной. Спортсмен не соответствовал ее представлениям об идеальном мужчине, и это делало их отношения бесперспективными. Более того, россиянка дала понять, что считает Криштиану слишком инфантильным.