Кишечник под запором? Поможет ли правильное питание?

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-12T17:19:09+03:00

В нашем современном обществе проблема запора встречается не только у людей в возрасте, даже молодые люди страдают этим недугом

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Неполноценное питание, диеты, стресс, сидячий образ жизни, прием лекарств – все это ударяет по нашему пищеварению и отзывается в сбоях работы кишечника.

Чтобы избавиться от запора, врачи рекомендуют включать в питание как можно больше овощей и фруктов, преимущественно сырых, сухофрукты, кисломолочные продукты. Пить больше кваса на основе черного хлеба, лечебно-столовой минеральной воды (Боржоми, Ессентуки-4, Джермук и т.п.) – не менее 1,5 литров в день. Не забывать про чистую воду без газа.

К сожалению, не всегда мы можем соблюсти все эти рекомендации. Принято считать, что в день нужно потреблять не менее 5 порций овощей, фруктов и ягод – это 500-600 грамм как минимум. Многие скептически скажут, что невозможно съедать ежедневно такое количество «травы». Питание на работе в офисе или в столовых далеко не всегда изобилует свежими овощами и фруктами. А квас, кисломолочные продукты, овощи, содержащие грубую клетчатку, подчас даже могут вызывать газообразование и привести к еще большему дискомфорту.

Что же делать, если сбалансировать свой рацион и избавиться от запора не удается. Выход прост – достаточно включить в свой рацион один пакетик Фитомуцила, разбавленный соком, жидким йогуртом или водой, чтобы предоставить организму необходимую дневную норму полезной клетчатки и очистить свой организм.

Фитомуцил состоит из оболочки семян подорожника и мякоти домашней сливы. Семена подорожника Plantago Psyllium содержат максимальную концентрацию пищевых волокон – в четыре раза больше, чем в известных всем отрубях! А мякоть сливы издавна известная своими отличными слабительными свойствами, мягко помогает освобождать кишечник от шлаков и токсинов, а также восстанавливает собственную полезную микрофлору.

В отличие от слабительных содержащих сенну Фитомуцил действует мягко и предсказуемо, без неожиданных позывов в туалет и болезненных спазмов. Его можно принимать длительное время, что обусловлено его полезным натуральным составом. Он рекомендован людям с диабетом, беременным и кормящим женщинам, детям с 3 лет, в нем нет сахара, консервантов и красителей. Для профилактики запора, особенно зимой, когда не хватает свежих овощей и фруктов, достаточно всего одного пакетика в день.

Фитомуцил помогает мягко вывести из организма шлаки и токсины, избавиться от лишних килограммов, нормализовать стул таким образом, что ваш кишечник сам начал работать как часы.

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