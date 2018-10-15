2018-10-15T11:19:35+03:00
В мире

Меган Маркл и принц Гарри ждут ребенка

В Кенсингтонском дворце рассказали, что уже весной 2019 года в королевской семье состоится пополнение
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Принц Гарри с супругойПринц Гарри с супругойФото: REUTERS
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Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл беременна. Слухи о том, что в скором времени королевскую семью Великобритании ждет пополнение, наконец-то официально подтвердились.

На странице Кенсингтонского дворца в Twitter появилось сообщение о том, что первенец Гарри и Меган появится на свет уже весной 2019 года.

"Их Королевские Высочества по достоинству оценили всю поддержку, которую они получили от людей по всему миру с момента их свадьбы в мае, и рады возможности поделиться этой радостной новостью с общественностью", - говорится в послании.

Слухи о беременности герцогини официально подтвердились Фото: twitter.com

Слухи о беременности герцогини официально подтвердилисьФото: twitter.com

Стоит отметить, что слухи о том, что герцогиня беременна начали регулярно появляться уже вскоре после свадьбы. Напомним, что британский принц и звезда сериала "Форс-мажоры" обвенчались весной этого года в Лондоне. После церемонии бракосочетания они отправились в свадебное путешествие в Канаду. Уже тогда Меган не скрывала, что очень хочет детей и планирует осуществить свою мечту так скоро, как это возможно.

Наиболее явные подозрения о том, что герцогиня достигла определенных успехов в своих стремлениях появились на прошлой неделе, когда супруга принца появилась на благотворительном концерте в просторном платье, отлично маскирующем ее фигуру. Вероятно, это не привлекло бы столько внимания СМИ и общественности если бы не тот факт, что голливудская звезда всегда предпочитала более облегающие наряды.

Кроме того, недавно всплыла информация о том, что мать Меган, 62-летняя Дория Рэгланд, записалась на курсы по уходу за младенцами и в ближайшее время собирается переехать из США в Великобританию, чтобы быть ближе к дочке и ее первенцу. Похоже скрывать эту радостную новость о пополнении в королевском семействе уже не имело смысла, и в Кенсингтонском дворце решили наконец-то приоткрыть завесу тайны.

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