Миллионер Дмитрий Тарасов 6 лет платил бывшей жене 200 тысяч рублей алиментов без индексации и задолжал 15 миллионов

СЕГОДНЯ 22:10 2018-10-15T22:50:59+03:00

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31-летний полузащитник «Локомотива» - одна из главных звезд клуба. Дмитрия Тарасова знают не только футбольные болельщики. После развода с Ольгой Бузовой футболист остается героем неспортивных новостей. Личная жизнь Тарасова - давно неисчерпаемый повод для обсуждения миллионов фанатов ведущей «Дом-2», ведь после развода со звездой "Дом-2" он сразу женился на модели Насте Костенко, венчался с ней. А спустя 7 месяцев у них родилась дочь Милана.

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На слуху только два последних брака спортсмена, в то время как самая первая жена футболиста 32-летняя Оксана Тарасова предпочитала оставаться в тени. До последнего дня. У Оксаны, которая уже лет 7 с Тарасовым в разводе, от него 9-летняя дочь Ангелина.

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Вот только, судя по тому, что у Дмитрия весь микроблог заполнен футболом, новой женой и младшей дочкой, места для старшего ребенка у него, кажется не остается. И, как выясняется, денег для подросшей дочки тоже не хватает.

Дмитрий Тарасов задолжал по алиментам порядка 15 миллионов рублей. Такую сумму озвучил адвокат Оксаны Тарасовой Сергей Жорин.

Откуда? Почему? Неужели у футболиста одного из самых крутых футбольных клубов страны нет денег на ребенка? В прессе не раз сообщалось, что годовой доход Тарасова составлял 2,4 миллиона евро. Можно предположить, что полузащитник «Локомотива» не просто миллионер, он долларовый или евровый миллионер.

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Сам футболист дал короткое интервью СМИ о том, что цифра 15 миллионов — преувеличение, его жадная бывшая жена безработная, а значит сидит у него на шее и этим она хочет «похайпиться» за его счет. Тарасов заявил, что делом уже занимается его адвокат. И позже становится известно, что действительно, в конце сентября Преображенский суд Москвы поступил иск от Дмитрия Тарасова на его бывшую жену Оксану Тарасову.

Этот иск есть в распоряжении «Комсомольской правды». Что именно требует Дмитрий от матери своей старшей дочери, объяснил защитник Оксаны Тарасовой.

Иск от Дмитрия Тарасова

Иск от Дмитрия Тарасова

- Он просит изменить размер взыскания алиментов, - комментирует Сергей Жорин. - Также просит произвести перерасчет задолженности по выплате алиментов задним числом, начиная с января 2015 года ( перерасчет задним числом вообще не предусмотрен). И последнее - это просто «Ералаш» - он просит освободить его от государственной пошлины. Самое смешное, что человек, который зарабатывает несколько миллионов в месяц, я думаю, что в диапазоне от 10 до 15 (но мы это узнаем в рамках того же иска, который он подал), он просит освободить его от уплаты госпошлины в пределах 1000 рублей.

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- Что у них случилось?

- Когда они развелись в 2010-2011 году, возник вопрос об алиментах. Учитывая, что Тарасов имеет регулярный доход — у него уже тогда был контракт с футбольным клубом - алименты взыскиваются по 81 статье Семейного кодекса в долевом соотношении ¼, так как у него на тот момент был один ребенок. Но ¼ от условно 10-15 миллионов заработка, это 2-3 миллиона месяц. Тарасов попросил взыскать суд в твердом денежном выражении, а именно 200 тысяч рублей. В итоге было взыскано 200 тысяч рублей и привязано к МРОТ.

- Он эти деньги выплачивал?

- Через место работы. Оксана получила исполнительный лист и передала его по месту работы бывшего мужа в футбольный клуб, который выплачивал ей 200 тысяч рублей до середины 2018 года. Пока она не узнала, что алименты индексируются. Это не просто 200 тысяч рублей, они привязаны к прожиточному минимуму на ребенка. А за это время с 2011 года прожиточный минимум вырос в два раза. Некоторое время она должна была получать не 200, а 400 тысяч рублей. А значит, образовалась задолженность. И она обратилась в «Локомотив» с вопросом о том, почему не индексируют? В исполнительном листе было написано четко, что нужно индексировать. В клубе признали свою ошибку, сказали, что будут выплачивать сколько нужно, а по поводу задолженности обращайтесь к бывшему мужу. В тот момент она не обращалась ни к юристам, ни к адвокатам, обратилась к бывшему мужу напрямую. Вместо ответа на вопрос, как он выплатит ей задолженность, футболист обратился в Преображенский суд.

- Задолженность в 15 миллионов рублей?

- В общей сложности примерно так. Оксана Тарасова даже не знала, что в случае задолженности, виновное лицо также должно платить неустойку. Мы ее посчитали, неустойка получилась выше, чем сама сумма задолженности. В итоге долг 7 миллионов, плюс неустойка еще 8 миллионов, в общей сложности 15 миллионов рублей. Оксана бы никогда не потребовала неустойку, если бы он сам не обратился в суд. Это не поддается какому-то объяснению. И еще он напутал с подсудностью, не в тот суд подал, ему вернули заявление. Но он подаст его вновь и процесс продолжится.

- Тарасов заявил, что мать его дочери не работает.

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- Она работает. Он кидает дезинформацию. Он выплачивает алименты не на содержание Оксаны, а на содержание ребенка. Если ему не нравится платить в твердом денежном отношении, тогда он будет платить в долевом, тогда это будет значительно больше. Если у него есть основания, что она нецелевым образом тратит деньги, все же можно перепроверить. Зарабатывая несколько миллионов рублей, а может и больше 10 миллионов рулей в месяц говорить о том, что его жена и дочка жируют на 200 тысяч рублей в Москве, мне кажется, немножечко странно. Если бы он платил в долевом соотношении, он бы платил 2-3 миллиона рублей в месяц.

- Какие ваши действия?

- Мы тоже не будем сидеть сложа руки. Мы тоже будем изменять размер алиментов, взыскивать его теперь в долевом соотношении. Пообщавшись с Оксаной, я понимаю мотивацию Тарасова. Оксана нескандальная, неконфликтная девушка. Скандалов не было и при разводе. И он, видимо, подумал, что за нее некому заступиться, некому постоять. А раз она потребовала, чтобы исполнялось решение суда, он решил ее наказать.

- Он может уйти от выплаты этого долга?

- Он не уйдет от задолженности, которая сформировалась. Есть решение суда, размер элементов никто не отменял. Задним числом ничего нельзя изменить.

- Дмитрий общается он с дочкой?

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- Все общение можно увидеть по Инстаграму. Насколько я понял, он пообщается, купит подарков, месяца на 2-3 пропадет. Немного показушная история. Но сейчас к делу не имеет отношение, общается он или не общается. Вместо того, чтобы перейти в переговорный процесс, он идет в суд.

- Насколько весомо заявление о лишении родительских прав?

- Если Тарасов будет уклоняться от погашения задолженности, тогда может быть возбуждено уголовное дело по уклонению от уплаты алиментов (157 статья, которая кстати предусматривает лишение свободы). А как последствия этого — лишение родительских прав.

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