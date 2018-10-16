Не только Кокорин с Мамаевым: в тюрьме может собраться неплохая сборная России
Создается впечатление, что в последнее время Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) задалась целью собрать у себя настоящую футбольную сборную страны. Да такую, с которой не стыдно (в спортивном плане) появиться на настоящем чемпионате мира. В СИЗО уже сидят Александр Кокорин и Павел Мамаев. К ним могут присоединиться еще несколько футбольных звезд (см. графику ниже).
Правда, пока в сборной ФСИН явный недобор. Но с теми темпами, с которыми российские футболисты попадают в скандалы, команда будет очень скоро укомплектована. Тем более есть с кем проводить международные матчи. Например, нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сейчас вновь обвиняется в изнасиловании, а кроме того, на нем висит условный срок в 2 года за неуплату налогов. Под «условником» ходил и лидер «Барсы» Лионель Месси, но аргентинцу срок заменили на крупный штраф, все за то же уклонение от уплаты налогов. За то же финансовое преступление условные 8 месяцев в прошлом месяце получил лучший футболист года хорват Лука Модрич. А тренером у них может быть Жозе Моуринью - он тоже сейчас отбывает год условно за неуплату налогов.
Смотрим на "команду мечты"