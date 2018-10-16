2018-10-16T01:56:15+03:00
Спорт

Не только Кокорин с Мамаевым: в тюрьме может собраться неплохая сборная России

Смотрим на эту "команду мечты"
Константин ИВАНОВ
Поделиться:
Александр Кокорин на заседании Тверского районного суда,Александр Кокорин на заседании Тверского районного суда,Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Создается впечатление, что в последнее время Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) задалась целью собрать у себя настоящую футбольную сборную страны. Да такую, с которой не стыдно (в спортивном плане) появиться на настоящем чемпионате мира. В СИЗО уже сидят Александр Кокорин и Павел Мамаев. К ним могут присоединиться еще несколько футбольных звезд (см. графику ниже).

Правда, пока в сборной ФСИН явный недобор. Но с теми темпами, с которыми российские футболисты попадают в скандалы, команда будет очень скоро укомплектована. Тем более есть с кем проводить международные матчи. Например, нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сейчас вновь обвиняется в изнасиловании, а кроме того, на нем висит условный срок в 2 года за неуплату налогов. Под «условником» ходил и лидер «Барсы» Лионель Месси, но аргентинцу срок заменили на крупный штраф, все за то же уклонение от уплаты налогов. За то же финансовое преступление условные 8 месяцев в прошлом месяце получил лучший футболист года хорват Лука Модрич. А тренером у них может быть Жозе Моуринью - он тоже сейчас отбывает год условно за неуплату налогов.

Смотрим на "команду мечты"

Смотрим на "команду мечты"

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Япония планирует создать первую постоянную военную базу в Африке
Реконструкция железной дороги между КНДР и Южной Кореей начнется до конца года
Из-за сильного тумана 14 самолетов не смогли приземлиться во Внуково
В Китае автомобиль въехал в толпу людей: один человек погиб, девять пострадали
В Раде выступили против запрета русского языка
На юге Франции пять человек погибли при наводнении
Стоимость атомного ледокола "Лидер" составит около 98,6 млрд рублей
Эксперт ответил на заявления Нидерландов о "провокациях" РФ на учениях НАТО
Мяхар снял свою кандидатуру с выборов губернатора Хакасии
Названы российские регионы с самыми высокими показателями ввода жилья
Борис Джонсон призвал Великобританию «сопротивляться» на переговорах с ЕС по Brexit
Актер Юрий Стоянов попал в больницу
Президент Болгарии: Убийство журналистки Мариновой показало уровень недоверия к правовой системе страны
"Настолько себя не уважаем": В Раде высмеяли версию причастности РФ ко взрывам на Украине
Голосовые сообщения в аэропортах могут сократить
Правительство России одобрило проект о создании аналога МАК в ЕАЭС
Президент Монголии пригласил Ким Чен Ына в Улан-Батор
Российские десантники прибыли в Египет на учения "Защитники дружбы-2018"
В ЕС заявили, что остались важные «нерешенные вопросы» по Brexit
Около 40 человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Калифорнии
При стрельбе в Техасе пострадали два трехлетних ребенка и двое взрослых
Вопрос реструктуризации итальянского долга может развалить Евросоюз